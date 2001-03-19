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Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото
Полная неожиданность.
Природой так заведено, что с небес на землю падает снег или дождь. И так было с начала времен. Но человек внес свои коррективы, и теперь на голову может упасть практически все, что угодно. И это вовсе не метафора. В сегодняшнем материале собраны 14 небесных «подарков», которые свалились на землю, как снег на голову, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Защитный радиопроницаемый диэлектрический колпак от параболической антенны космической связи, свалившийся в лесу около Дубны
2. Купол космического челнока Коламбия, найденный в Восточном Техасе
3. Загадочный предмет, природу и назначение которого так и не удалось установить, был найден высоко в горах Тибета
4. В Австралии были найдены детали космического корабля
5. В Архангельской области были обнаружены боковые блоки первой ступени ракетоносителя «Союз 2.1 а»
6. Крышу жилого дома в Аризоне пробил 10-ти килограммовый брикет марихуаны, перевозимый дроном
7. Три металлических цилиндра, похожие на детали самолетов, были обнаружены на мебельном складе в США
8. Шар весом 6 килограмм, являющийся космическим мусором, который окружает нашу планету и время от времени падает на землю
9. Корпус двигателя третьей ступени ракеты Дельта 2, приземлившийся в Саудовской Аравии
10. Загадочная запчасть весом 300 килограмм обрушилась с небес в Новосибирской области
11. Загадочный лед, свалившийся с неба на деревушку в Индии, не на шутку поразил жителей. Оказалось, что это «вывалившиеся» из самолета человеческие отходы
12. Один из трех космических объектов, обнаруженных в Зимбабве
13. Обломок исчезнувшего спутника «Экспресс-АМ4R», найденный в Китае
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14. Кусок отработанной ступени, приземлившейся в Казахстане
Природой так заведено, что с небес на землю падает снег или дождь. И так было с начала времен. Но человек внес свои коррективы, и теперь на голову может упасть практически все, что угодно. И это вовсе не метафора. В сегодняшнем материале собраны 14 небесных «подарков», которые свалились на землю, как снег на голову, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Защитный радиопроницаемый диэлектрический колпак от параболической антенны космической связи, свалившийся в лесу около Дубны
2. Купол космического челнока Коламбия, найденный в Восточном Техасе
3. Загадочный предмет, природу и назначение которого так и не удалось установить, был найден высоко в горах Тибета
4. В Австралии были найдены детали космического корабля
5. В Архангельской области были обнаружены боковые блоки первой ступени ракетоносителя «Союз 2.1 а»
6. Крышу жилого дома в Аризоне пробил 10-ти килограммовый брикет марихуаны, перевозимый дроном
7. Три металлических цилиндра, похожие на детали самолетов, были обнаружены на мебельном складе в США
8. Шар весом 6 килограмм, являющийся космическим мусором, который окружает нашу планету и время от времени падает на землю
9. Корпус двигателя третьей ступени ракеты Дельта 2, приземлившийся в Саудовской Аравии
10. Загадочная запчасть весом 300 килограмм обрушилась с небес в Новосибирской области
11. Загадочный лед, свалившийся с неба на деревушку в Индии, не на шутку поразил жителей. Оказалось, что это «вывалившиеся» из самолета человеческие отходы
12. Один из трех космических объектов, обнаруженных в Зимбабве
13. Обломок исчезнувшего спутника «Экспресс-АМ4R», найденный в Китае
Читайте также: Странные вещи, которые могут произойти лишь в Эмиратах. Фото
14. Кусок отработанной ступени, приземлившейся в Казахстане
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