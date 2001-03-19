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Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. ФотоПолная неожиданность.

Природой так заведено, что с небес на землю падает снег или дождь. И так было с начала времен. Но человек внес свои коррективы, и теперь на голову может упасть практически все, что угодно. И это вовсе не метафора. В сегодняшнем материале собраны 14 небесных «подарков», которые свалились на землю, как снег на голову, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Защитный радиопроницаемый диэлектрический колпак от параболической антенны космической связи, свалившийся в лесу около Дубны

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


2. Купол космического челнока Коламбия, найденный в Восточном Техасе

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


3. Загадочный предмет, природу и назначение которого так и не удалось установить, был найден высоко в горах Тибета

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


4. В Австралии были найдены детали космического корабля

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


5. В Архангельской области были обнаружены боковые блоки первой ступени ракетоносителя «Союз 2.1 а»

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


6. Крышу жилого дома в Аризоне пробил 10-ти килограммовый брикет марихуаны, перевозимый дроном

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


7. Три металлических цилиндра, похожие на детали самолетов, были обнаружены на мебельном складе в США

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


8. Шар весом 6 килограмм, являющийся космическим мусором, который окружает нашу планету и время от времени падает на землю

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


9. Корпус двигателя третьей ступени ракеты Дельта 2, приземлившийся в Саудовской Аравии

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


10. Загадочная запчасть весом 300 килограмм обрушилась с небес в Новосибирской области

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


11. Загадочный лед, свалившийся с неба на деревушку в Индии, не на шутку поразил жителей. Оказалось, что это «вывалившиеся» из самолета человеческие отходы

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


12. Один из трех космических объектов, обнаруженных в Зимбабве

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


13. Обломок исчезнувшего спутника «Экспресс-АМ4R», найденный в Китае

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото


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14. Кусок отработанной ступени, приземлившейся в Казахстане

Странные вещи, свалившиеся с неба на землю. Фото
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 Теги: вещи, странности

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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