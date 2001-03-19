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Старую водонапорную башню превратили в современный дом. Фото
Он находится в Лондоне.
В лондонском районе Кеннингтон находится один из самых известных частных домов города, расположенный в старой водонапорной башне. Заброшенная башня XIX века была куплена двумя британскими архитекторами в 2011 году. Покупка башни обошлась им в 380 000 фунтов стерлингов, после чего в ходе 8-месячного ремонта и перестройки в башню было вложено еще 2 000 000 фунтов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В итоге появилось современное жилье с четырьмя спальными комнатами, большими панорамными окнами, лифтом, тренажерным залом и террасой на крыше. Продать здание не удалось ни за 6,5 миллионов фунтов, ни за 4,75 миллиона, а потому вскоре от этой идеи отказались и стали сдавать дом в аренду.
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Теперь провести ночь в уникальном доме, получив доступ ко всем его комнатам, можно за 175 фунтов.
В лондонском районе Кеннингтон находится один из самых известных частных домов города, расположенный в старой водонапорной башне. Заброшенная башня XIX века была куплена двумя британскими архитекторами в 2011 году. Покупка башни обошлась им в 380 000 фунтов стерлингов, после чего в ходе 8-месячного ремонта и перестройки в башню было вложено еще 2 000 000 фунтов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В итоге появилось современное жилье с четырьмя спальными комнатами, большими панорамными окнами, лифтом, тренажерным залом и террасой на крыше. Продать здание не удалось ни за 6,5 миллионов фунтов, ни за 4,75 миллиона, а потому вскоре от этой идеи отказались и стали сдавать дом в аренду.
Читайте также: Старую башню XVII века превратили в комфортное жилье. Фото
Теперь провести ночь в уникальном доме, получив доступ ко всем его комнатам, можно за 175 фунтов.
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