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Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото

Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото

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