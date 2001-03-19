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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото

Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. ФотоДевушка смогла стать фотографом.

Предлагает восхитительную историю Себастьяна Лучиво, который обнаружил у своей особенной дочери талант к фотографии. Возможно, вы думаете, что профессиональному фотографу не составит большого труда обойти в мастерстве свою 19-летнюю дочку, которая никогда не держала в руках фотоаппарат и не имеет профессионального образования в этой области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Однако в случае с Себастьяном Лучиво, польским фотографом и отцом троих детей, и его старшей дочерью Каей, которой был поставлен диагноз "синдром Дауна", это не так. Себастьян заметил способности к фотографии у дочери, когда Кая отправилась с классом в школьную поездку и привезла несколько отличных фотографий.

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Тогда он решил устроить своеобразный фотоконкурс — кто сделает лучшую фотографию одного и того же предмета или места. Смотрим, что же получилось.

Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
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 Теги: синдром Дауна, фотограф

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Сегодня, 15:29 » Автор: Анна Мартынова
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