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Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото
Девушка смогла стать фотографом.
Предлагает восхитительную историю Себастьяна Лучиво, который обнаружил у своей особенной дочери талант к фотографии. Возможно, вы думаете, что профессиональному фотографу не составит большого труда обойти в мастерстве свою 19-летнюю дочку, которая никогда не держала в руках фотоаппарат и не имеет профессионального образования в этой области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Однако в случае с Себастьяном Лучиво, польским фотографом и отцом троих детей, и его старшей дочерью Каей, которой был поставлен диагноз "синдром Дауна", это не так. Себастьян заметил способности к фотографии у дочери, когда Кая отправилась с классом в школьную поездку и привезла несколько отличных фотографий.
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Тогда он решил устроить своеобразный фотоконкурс — кто сделает лучшую фотографию одного и того же предмета или места. Смотрим, что же получилось.
Предлагает восхитительную историю Себастьяна Лучиво, который обнаружил у своей особенной дочери талант к фотографии. Возможно, вы думаете, что профессиональному фотографу не составит большого труда обойти в мастерстве свою 19-летнюю дочку, которая никогда не держала в руках фотоаппарат и не имеет профессионального образования в этой области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Однако в случае с Себастьяном Лучиво, польским фотографом и отцом троих детей, и его старшей дочерью Каей, которой был поставлен диагноз "синдром Дауна", это не так. Себастьян заметил способности к фотографии у дочери, когда Кая отправилась с классом в школьную поездку и привезла несколько отличных фотографий.
Читайте также: А вам слабо: парень с синдромом Дауна стал бодибилдером. Фото
Тогда он решил устроить своеобразный фотоконкурс — кто сделает лучшую фотографию одного и того же предмета или места. Смотрим, что же получилось.
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