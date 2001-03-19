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Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото

Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. ФотоВот это эксклюзив.

71-летний боснийский пенсионер Момир Бойик сделал полностью деревянный «Фольксваген-жук» более чем из 50 тысяч отдельных кусков дуба. На создание этого шедевра у него ушло более двух лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Кузов автомобиля покрыт тысячами кусков дуба, на каждый из которых требовалось не менее 23 отдельных процедур. У машины деревянные руль, рычаги переключения передач, колпаки, дворники и даже радио. «Фольксваген-жук» — самый массовый автомобиль в истории и гордость немецкого концерна.

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Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото
Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото
Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото
Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото
Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото
Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото
Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото
Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото
Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото
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 Теги: авто, пенсионер

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Сегодня, 16:57 » Автор: Анна Мартынова
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