» » Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
+1

Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото

Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото Стоимость автомобиля будет составлять почти два миллиона долларов.

В Пекине представили самый дорогой внедорожник в истории, и выглядит он не менее устрашающе, чем его стоимость в долларах — почти 2 миллиона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Внешне автомобиль потрясающий: он обладает угловатым дизайном и выполнен в черном матовом цвете, из-за чего напоминает не то бэтмобиль, не то бомбардировщик «Стелс».

Каждая модель Karlmann King будет выполнена под индивидуальный заказ, а всего проект рассчитывает выпустить только десять автомобилей. На заказ даже есть опция «пуленепробиваемый» — в таком случае к стандартному слою корпуса из углеволокна и стали добавляется дополнительный слой — что, к слову, увеличивает вес автомобиля с 4,5 до 6 тонн.

Внутренний интерьер не вполне соответствует внешнему виду — отделка больше напоминает фойе дорогого отеля, нежели автомобиль, а среди удобств, помимо прочего, есть приставка Sony Playstation и спутниковое ТВ.

Читайте также: Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото

Сборка осуществляется командой инженеров из Европы — компания не раскрывает имя фирмы-производителя. Сайт проекта, который, судя по всему, рассчитан на вероятных клиентов, предлагает всего два языка: английский и арабский.

Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, внедорожник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
     1319
     0

Похожие новости по теме

Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото

Вот это эксклюзив.

Так выглядит самый дорогой автомобиль 2017 года. Фото Так выглядит самый дорогой автомобиль 2017 года. Фото

Настоящая классика за 7,7 млн.

Как выглядит самый дорогой отель в мире. Фото Как выглядит самый дорогой отель в мире. Фото

Пятизвездочный отель Абу-Даби Emirates Palace включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое место в мире для проведения отпуска.

Самый дорогой рояль в мире. Фото Самый дорогой рояль в мире. Фото

Фирма по изготовлению музыкальных инструментов сделала под заказ бриллиантовый рояль.

Так выглядит самый дорогой в мире особняк. Фото Так выглядит самый дорогой в мире особняк. Фото

Построил дом для своей семьи самый богатый человек в Индии.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх