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Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Стоимость автомобиля будет составлять почти два миллиона долларов.
В Пекине представили самый дорогой внедорожник в истории, и выглядит он не менее устрашающе, чем его стоимость в долларах — почти 2 миллиона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Внешне автомобиль потрясающий: он обладает угловатым дизайном и выполнен в черном матовом цвете, из-за чего напоминает не то бэтмобиль, не то бомбардировщик «Стелс».
Каждая модель Karlmann King будет выполнена под индивидуальный заказ, а всего проект рассчитывает выпустить только десять автомобилей. На заказ даже есть опция «пуленепробиваемый» — в таком случае к стандартному слою корпуса из углеволокна и стали добавляется дополнительный слой — что, к слову, увеличивает вес автомобиля с 4,5 до 6 тонн.
Внутренний интерьер не вполне соответствует внешнему виду — отделка больше напоминает фойе дорогого отеля, нежели автомобиль, а среди удобств, помимо прочего, есть приставка Sony Playstation и спутниковое ТВ.
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Сборка осуществляется командой инженеров из Европы — компания не раскрывает имя фирмы-производителя. Сайт проекта, который, судя по всему, рассчитан на вероятных клиентов, предлагает всего два языка: английский и арабский.
В Пекине представили самый дорогой внедорожник в истории, и выглядит он не менее устрашающе, чем его стоимость в долларах — почти 2 миллиона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Внешне автомобиль потрясающий: он обладает угловатым дизайном и выполнен в черном матовом цвете, из-за чего напоминает не то бэтмобиль, не то бомбардировщик «Стелс».
Каждая модель Karlmann King будет выполнена под индивидуальный заказ, а всего проект рассчитывает выпустить только десять автомобилей. На заказ даже есть опция «пуленепробиваемый» — в таком случае к стандартному слою корпуса из углеволокна и стали добавляется дополнительный слой — что, к слову, увеличивает вес автомобиля с 4,5 до 6 тонн.
Внутренний интерьер не вполне соответствует внешнему виду — отделка больше напоминает фойе дорогого отеля, нежели автомобиль, а среди удобств, помимо прочего, есть приставка Sony Playstation и спутниковое ТВ.
Читайте также: Пенсионер своими руками построил деревянный автомобиль. Фото
Сборка осуществляется командой инженеров из Европы — компания не раскрывает имя фирмы-производителя. Сайт проекта, который, судя по всему, рассчитан на вероятных клиентов, предлагает всего два языка: английский и арабский.
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