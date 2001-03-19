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Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото
Самый роскошный частный самолет.
Да, этот рекорд был установлен в 2007 году и не побит до сих пор. Тогда саудовский принц Алвалид бин Талал, по совместительству миллиардер-инвестор, решил, что ему срочно нужен летающий дворец. И купил самый большой авиалайнер в мире, двухпалубный A380 plane. За новенький самолет пришлось выложить $480 млн. Еще около $100 млн планировалось потратить на его доведение до ума. То есть на то, чтобы обустроить роскошные интерьеры и даже гараж для Роллс-Ройса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
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Помимо всего прочего, там запроектирован тронный зал, несколько гостиных, джакузи, есть даже специальные коврики, которые автоматически поворачиваются сторону Мекки, чтобы удобнее было молиться.
Да, этот рекорд был установлен в 2007 году и не побит до сих пор. Тогда саудовский принц Алвалид бин Талал, по совместительству миллиардер-инвестор, решил, что ему срочно нужен летающий дворец. И купил самый большой авиалайнер в мире, двухпалубный A380 plane. За новенький самолет пришлось выложить $480 млн. Еще около $100 млн планировалось потратить на его доведение до ума. То есть на то, чтобы обустроить роскошные интерьеры и даже гараж для Роллс-Ройса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Читайте также: Этот роскошный самолет похож на настоящий дворец. Фото
Помимо всего прочего, там запроектирован тронный зал, несколько гостиных, джакузи, есть даже специальные коврики, которые автоматически поворачиваются сторону Мекки, чтобы удобнее было молиться.
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