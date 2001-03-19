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Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото

Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото Самый роскошный частный самолет.

Да, этот рекорд был установлен в 2007 году и не побит до сих пор. Тогда саудовский принц Алвалид бин Талал, по совместительству миллиардер-инвестор, решил, что ему срочно нужен летающий дворец. И купил самый большой авиалайнер в мире, двухпалубный A380 plane. За новенький самолет пришлось выложить $480 млн. Еще около $100 млн планировалось потратить на его доведение до ума. То есть на то, чтобы обустроить роскошные интерьеры и даже гараж для Роллс-Ройса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

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Помимо всего прочего, там запроектирован тронный зал, несколько гостиных, джакузи, есть даже специальные коврики, которые автоматически поворачиваются сторону Мекки, чтобы удобнее было молиться.

Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото
Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото
Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото
Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото
Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото
Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото
Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото
Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото
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 Теги: самолет, принц

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Сегодня, 11:27 » Автор: Анна Мартынова
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