Раздел: Фоторепортажи
Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото
У них много поклонников.
В то время, когда одни владельцы котов, отправляясь в отпуск в тревоге думают куда бы пристроить своих мурчащих чад, другие и не думают расставаться со своими мурлыками и берут их с собой порой в самые экстремальные путешествия. Серфинг, альпинизм, трекинг, осмотр достопримечательностей – глядя на фотографии, собранные в этом обзоре, кажется, что всё это котам страшно нравится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Когда даже кошку завораживает этот пейзаж
2. Два брата - путешественника
3. Выходные на природе
4. Парк-отель «Тихий Лес»
5. Убойный «серфер»
6. Скажи «сырррр»…
7. Друзья по кемпингу
8. В душе я - капитан!
9. Милейшее создание
10. То ли летим, то ли плывем
11. Братья Болт и Кил
12. «Релаксация»
13. Четырехпалый «скалолаз»
14. Увлекательная прогулка
15. На городском пляже
16. Этот пейзаж мне идет!
17. Шикарный вид! На меня, я имею в виду.
18. А у меня есть своя персональная платка
19. Когда твои друзья с тобой
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20. Все в лес!
В то время, когда одни владельцы котов, отправляясь в отпуск в тревоге думают куда бы пристроить своих мурчащих чад, другие и не думают расставаться со своими мурлыками и берут их с собой порой в самые экстремальные путешествия. Серфинг, альпинизм, трекинг, осмотр достопримечательностей – глядя на фотографии, собранные в этом обзоре, кажется, что всё это котам страшно нравится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Когда даже кошку завораживает этот пейзаж
2. Два брата - путешественника
3. Выходные на природе
4. Парк-отель «Тихий Лес»
5. Убойный «серфер»
6. Скажи «сырррр»…
7. Друзья по кемпингу
8. В душе я - капитан!
9. Милейшее создание
10. То ли летим, то ли плывем
11. Братья Болт и Кил
12. «Релаксация»
13. Четырехпалый «скалолаз»
14. Увлекательная прогулка
15. На городском пляже
16. Этот пейзаж мне идет!
17. Шикарный вид! На меня, я имею в виду.
18. А у меня есть своя персональная платка
19. Когда твои друзья с тобой
Читайте также: Мимишность зашкаливает: кот и пес путешествуют вместе. Фото
20. Все в лес!
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