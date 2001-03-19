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Раздел: Фоторепортажи  
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Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. ФотоУ них много поклонников.

В то время, когда одни владельцы котов, отправляясь в отпуск в тревоге думают куда бы пристроить своих мурчащих чад, другие и не думают расставаться со своими мурлыками и берут их с собой порой в самые экстремальные путешествия. Серфинг, альпинизм, трекинг, осмотр достопримечательностей – глядя на фотографии, собранные в этом обзоре, кажется, что всё это котам страшно нравится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Когда даже кошку завораживает этот пейзаж

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


2. Два брата - путешественника

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


3. Выходные на природе

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


4. Парк-отель «Тихий Лес»

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


5. Убойный «серфер»

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


6. Скажи «сырррр»…

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


7. Друзья по кемпингу

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


8. В душе я - капитан!

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


9. Милейшее создание

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


10. То ли летим, то ли плывем

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


11. Братья Болт и Кил

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


12. «Релаксация»

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


13. Четырехпалый «скалолаз»

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


14. Увлекательная прогулка

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


15. На городском пляже

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


16. Этот пейзаж мне идет!

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


17. Шикарный вид! На меня, я имею в виду.

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


18. А у меня есть своя персональная платка

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


19. Когда твои друзья с тобой

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото


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20. Все в лес!

Эти коты путешествуют чаще, чем большинство людей. Фото
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 Теги: коты, туризм

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Сегодня, 16:17 » Автор: Анна Мартынова
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