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Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. ФотоЗдесь есть все для жизни.

The World — это не просто круизный лайнер, а огромное плавучее жилище, на борту которого находятся более сотни роскошных квартир. С 2002 года этот элитный жилой комплекс находится в непрерывном кругосветном плавании. Владельцы апартаментов, которых здесь называют «жильцы», могут подняться на борт в любое время, им не нужно покупать билеты на круиз. Весь год судно заходит в различные порты мира, чтобы «жители» смогли посетить важные спортивные и культурные мероприятия, такие как этапы гонок «Формула-1», карнавалы, кинофестивали и многие другие, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


1. The World — первое морское пассажирское судно, выполненное в качестве частного жилища. Его «жители» обитают на борту, в то время как судно движется вокруг земного шара, останавливаясь в большинстве портов максимум на 2-3 дня.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


2. Судно было построено в соответствии с принципиально новой и необычной для круизного судоходства концепцией, предложенной норвежским судовладельцем Кнудом Клостером.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


3. Основная идея заключалась в том, чтобы построить плавучий дом-курорт для очень богатых людей. Они должны стать настоящими владельцами кают, а точнее, роскошных апартаментов со спальнями, кухнями, ванными комнатами и балконами общей площадью от 100 до 300 квадратных метров.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


4. На борту имеется 165 апартаментов — от небольших студий до трехкомнатных апартаментов, даже пентхаус с шестью спальнями, рассчитанный на 12 человек; 106 двух- и трехкомнатных апартаментов.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


5. Средний возраст «жильцов» — 64 года, 35 процентов — в возрасте до 50 лет. Они из 19 стран Северной Америки, Европы, Азии, Австралии, Южной Америки и Южной Африки. Некоторые из них живут на корабле круглый год, в то время как большинство — 3-4 месяца в году.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


6. Помимо роскошных кают-апартаментов тут есть всё необходимое для полноценной жизни. Находясь на борту лайнера, можно не только отдыхать, но и работать, благо современные технологии делают возможной работу на расстоянии.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


7. Бассейны, поля для гольфа и теннисные корты, тренажерные залы, спа-центры, помещения для занятий водными видами спорта, библиотека, винный погреб, театр, ночной клуб, рестораны и бары.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


8. На 12 палубах судна располагаются 165 личных резиденций, супермаркет, спа-салоны, библиотеки, клубы по увлечениям: гольф, теннис, фитнес, плавание.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


9. Длина лайнера The World — 196 м, водоизмещение — 43,5 тыс. тонн.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


10. Конечно же, можно проводить на борту всего несколько недель в году на самых интересных участках маршрута. При этом владельцы всегда могут подзаработать, сдавая свои роскошные апартаменты в аренду.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


11.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


12. На лайнере есть разные типы квартир — от небольшой студии до роскошных апартаментов с тремя спальнями.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


13.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


14. Каждый владелец может декорировать свою квартиру по собственному усмотрению.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


15. Есть что-то в том, чтобы открыть дверь собственной квартиры после дня, проведенного в путешествии.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


16.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото


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17. Стоимость апартаментов на судне немаленькая — по разным данным, от 3 до 13 миллионов долларов. Несмотря на такие цены, 80 апартаментов были проданы еще до завершения строительства.

Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото
Уникальный круизный лайнер, на котором можно жить 365 дней в году. Фото
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 Теги: круиз, корабль

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Сегодня, 18:02 » Автор: Анна Мартынова
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