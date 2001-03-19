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Раздел: Фоторепортажи  
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Невероятные каменные скульптуры, игнорирующие законы гравитации. Фото

Невероятные каменные скульптуры, игнорирующие законы гравитации. Фото Уникальные башни создаёт энтузиаст из США.

Майкл Граб, используя собственное терпение и настойчивость, создает уникальные скульптуры из камней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Иногда очень быстро всё преобразуется в какую-нибудь замысловатую фигуру, а иногда на создание каменного изваяния уходит не один день. Бывает, что и не получаются вовсе подобные монументы… мешает гравитация, которая не дает устоять подобным башням.

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Но если у парня всё срастается, то радости его просто нет границ! И, скинув с души каменную тяжесть, он взмывает вверх!

Невероятные каменные скульптуры, игнорирующие законы гравитации. Фото
Невероятные каменные скульптуры, игнорирующие законы гравитации. Фото
Невероятные каменные скульптуры, игнорирующие законы гравитации. Фото
Невероятные каменные скульптуры, игнорирующие законы гравитации. Фото
Невероятные каменные скульптуры, игнорирующие законы гравитации. Фото
Невероятные каменные скульптуры, игнорирующие законы гравитации. Фото
Невероятные каменные скульптуры, игнорирующие законы гравитации. Фото
Невероятные каменные скульптуры, игнорирующие законы гравитации. Фото
Невероятные каменные скульптуры, игнорирующие законы гравитации. Фото
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 Теги: камни, скульптуры

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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