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Невероятные каменные скульптуры, игнорирующие законы гравитации. Фото
Уникальные башни создаёт энтузиаст из США.
Майкл Граб, используя собственное терпение и настойчивость, создает уникальные скульптуры из камней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Иногда очень быстро всё преобразуется в какую-нибудь замысловатую фигуру, а иногда на создание каменного изваяния уходит не один день. Бывает, что и не получаются вовсе подобные монументы… мешает гравитация, которая не дает устоять подобным башням.
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Но если у парня всё срастается, то радости его просто нет границ! И, скинув с души каменную тяжесть, он взмывает вверх!
Майкл Граб, используя собственное терпение и настойчивость, создает уникальные скульптуры из камней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Иногда очень быстро всё преобразуется в какую-нибудь замысловатую фигуру, а иногда на создание каменного изваяния уходит не один день. Бывает, что и не получаются вовсе подобные монументы… мешает гравитация, которая не дает устоять подобным башням.
Читайте также: Так выглядит самый дорогой внедорожник в мире. Фото
Но если у парня всё срастается, то радости его просто нет границ! И, скинув с души каменную тяжесть, он взмывает вверх!
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