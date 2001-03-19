Раздел: Фоторепортажи
Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото
Совы — восхитительные птицы.
Их жесты и мимика порой настолько похожи на наши, что в этих птиц невозможно не влюбиться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
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Мы собрали для вас 20 фотографий, которыми совы могут гордиться. Ну а мы можем только воскликнуть: «Браво!»
Их жесты и мимика порой настолько похожи на наши, что в этих птиц невозможно не влюбиться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
Читайте также: Свежий хит Сети: нежная дружба совы и котенка
Мы собрали для вас 20 фотографий, которыми совы могут гордиться. Ну а мы можем только воскликнуть: «Браво!»
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