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Раздел: Фоторепортажи  
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Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото

Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. ФотоСовы — восхитительные птицы.

Их жесты и мимика порой настолько похожи на наши, что в этих птиц невозможно не влюбиться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.

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Мы собрали для вас 20 фотографий, которыми совы могут гордиться. Ну а мы можем только воскликнуть: «Браво!»

Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото
Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото
Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото
Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото
Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото
Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото
Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото
Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото
Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото
Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото
Удивительные фотографии, которыми совы могут гордиться. Фото
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 Теги: совы, птицы

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Сегодня, 09:49 » Автор: Татьяна Ларина
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