Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Этот инновационный дом позиционируют как "архитектура, которая кормит".
Современные информационные технологии постоянно расширяют список профессий, которые позволяют работать дома, в связи с чем растёт спрос на небольшие загородные дома для молодых людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Новейший дизайн дома «Инь и Янь» призывает молодежь воспользоваться этой возможностью и вернуться в сельскую местность для улучшения качества жизни. Этот проект, кроме оригинального внешнего вида и плана, напоминающего китайский символ «Инь и Янь», предлагает также использовать крышу для выращивания собственных продуктов питания. Кроме того, формируется гармоничный диалог между жилым и общим пространствами дома.
Читайте также: Так выглядит уникальный дом, построенный из самолета. Фото
В результате получился дом не только для жилья, но и работы, отдыха и общения с природой.
Современные информационные технологии постоянно расширяют список профессий, которые позволяют работать дома, в связи с чем растёт спрос на небольшие загородные дома для молодых людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Новейший дизайн дома «Инь и Янь» призывает молодежь воспользоваться этой возможностью и вернуться в сельскую местность для улучшения качества жизни. Этот проект, кроме оригинального внешнего вида и плана, напоминающего китайский символ «Инь и Янь», предлагает также использовать крышу для выращивания собственных продуктов питания. Кроме того, формируется гармоничный диалог между жилым и общим пространствами дома.
Читайте также: Так выглядит уникальный дом, построенный из самолета. Фото
В результате получился дом не только для жилья, но и работы, отдыха и общения с природой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
763
0
Оставьте свой комментарий