» » Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото

Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. ФотоЭтот инновационный дом позиционируют как "архитектура, которая кормит".

Современные информационные технологии постоянно расширяют список профессий, которые позволяют работать дома, в связи с чем растёт спрос на небольшие загородные дома для молодых людей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Новейший дизайн дома «Инь и Янь» призывает молодежь воспользоваться этой возможностью и вернуться в сельскую местность для улучшения качества жизни. Этот проект, кроме оригинального внешнего вида и плана, напоминающего китайский символ «Инь и Янь», предлагает также использовать крышу для выращивания собственных продуктов питания. Кроме того, формируется гармоничный диалог между жилым и общим пространствами дома.

Читайте также: Так выглядит уникальный дом, построенный из самолета. Фото

В результате получился дом не только для жилья, но и работы, отдыха и общения с природой.

Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Так выглядит уникальный дом с огородом на крыше. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: дом, огород

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:09 » Автор: Татьяна Ларина
     763
     0

Похожие новости по теме

Уникальный отель, построенный из песка. Фото Уникальный отель, построенный из песка. Фото

Добро пожаловать в Австралию.

Так выглядит уникальный дом будущего от Tesla. Фото Так выглядит уникальный дом будущего от Tesla. Фото

Передвижная модель дома будущего.

Так выглядит уникальный дом, построенный из самолета. Фото Так выглядит уникальный дом, построенный из самолета. Фото

Несколько лет назад американский пенсионер из Орегона Брюс Кэмпбелл построил себе дом из самолета Boeing 727.

За стенами обычного дома скрывается уникальный подземный небоскреб. Фото За стенами обычного дома скрывается уникальный подземный небоскреб. Фото

Сложно поверить, что все эти чудеса расположены в подземелье.

Самые необычные дома, созданные природой. Фото Самые необычные дома, созданные природой. Фото

Отличный вариант, если надоела ипотека или вечные споры с шумными соседями.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх