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Потрясающая красота Карпат с высоты птичьего полета. Фото

Потрясающая красота Карпат с высоты птичьего полета. ФотоУкраинские Карпаты прекрасны в любое время года и с любого ракурса.

Однако, не так часто встречаются такие потрясающие фотографии именно с высоты птичьего полета. А если быть точнее – с высоты полета дрона. Именно на беспилотник талантливый фотограф снимает такие невероятные пейзажи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Ua-reporter.com

20-летний Назар Дорошкевич из Черновцов — талантливый фотограф и ретушер, который умело управляет дроном. Сейчас он живет и учится в Киеве, но много путешествует по Украине и снимает головокружительные пейзажи с необычных ракурсов.

В этой подборке — фотографии Назара, которые он сделал на горнолыжном курорте Буковель и в других живописных местах украинских Карпат.

Карпатская горная система является уникальной казной не только европейского, но и мирового, значения. Карпаты рядом с Альпами и Балканами характеризуются наибольшим биологическим разнообразием, мощным естественно-ресурсным потенциалом, высоким уровнем сохранности дикой природы и самобытным культурным наследием.

Карпатская горная система расположена в центре Европы и принадлежат к северной ветви Альпийского складчатого пояса. Дуга Карпатских гор общей протяжностью 1500 километров пересекает территорию Румынии, Украины, Польши, Словакии, Чехии, Венгрии, и достигает аж Сербии и Черногории. Выделяют три основных части — Западные, Восточные и Южные Карпаты. Наивысшая вершина Карпат — гора Герлаховский Штит (2655 м) — находится в Татрах на территории Словакии.

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Карпаты служат домом почти для 18 миллионов человек, формируют образ их жизни, определяют социальную, экономическую и культурную структуру большого количества городов и сел. Традиционные антропогенные ландшафты, которые сформированы тысячелетиями, также имеют огромную ценность для природы.

Потрясающая красота Карпат с высоты птичьего полета. Фото
Потрясающая красота Карпат с высоты птичьего полета. Фото
Потрясающая красота Карпат с высоты птичьего полета. Фото
Потрясающая красота Карпат с высоты птичьего полета. Фото
Потрясающая красота Карпат с высоты птичьего полета. Фото
Потрясающая красота Карпат с высоты птичьего полета. Фото
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 Теги: Карпаты, горы

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