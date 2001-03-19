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Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото

Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. ФотоОлдскульные скейтеры и основатели хардкор-панка

Эти снимки конца 1960-х начала 1980-х годов рисуют замечательную картину своего времени, места и стиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сameralabs.org

Спот (Глен «Спот» Локетт) был известен как легендарный хардкор-панк продюсер и звукоинженер, работавший с такими группами, как The Misfits, Black Flag, Minutemen и многими другими. Но, как видно по фотографиям, всё это время существовала другая грань его творческого таланта.

В 1969 году Спот всерьёз увлёкся фотографией. Он вдохновлялся чёрно-белыми снимками из журнала LIFE, а когда обзавёлся Pentax, стал неразлучен со своей камерой, начал писать статьи на музыкальную тематику для местной газеты Easy Reader, а также фотографировать. Свои старые снимки опубликовал в книге «Sounds of Two Eyes Opening». В них запечатлелась жизнь, какой её увидел автор в Хермоса-Бич, Редондо-Бич и других городах Южной Калифорнии.

В этих кадрах девушки в бикини, катающиеся на роликовых коньках, парни на скейтбордах, сёрфингисты, панки, полицейские, фанаты музыкантов, кадры с репетиций и выступлений основателей хардкор-панка. Как написал Спот во вступлении к книге, «либо вы там были, либо вас там не было». А он не просто был «там» – на сцене, за кулисами, в гуще событий, – но и держал оба глаза широко раскрытыми.

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Фотографии разнообразны по своей тематике, но все они по-своему отмечены выразительной, живой энергией молодости.

Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото
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 Теги: Калифорния, ретро

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