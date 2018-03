Яркие моменты жизни Южной Калифорнии 60-х годов. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Эти снимки конца 1960-х начала 1980-х годов рисуют замечательную картину своего времени, места и стиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сameralabs.org Спот (Глен «Спот» Локетт) был известен как легендарный хардкор-панк продюсер и звукоинженер, работавший с такими группами, как The Misfits, Black Flag, Minutemen и многими другими. Но, как видно по фотографиям, всё это время существовала другая грань его творческого таланта.В 1969 году Спот всерьёз увлёкся фотографией. Он вдохновлялся чёрно-белыми снимками из журнала LIFE, а когда обзавёлся Pentax, стал неразлучен со своей камерой, начал писать статьи на музыкальную тематику для местной газеты Easy Reader, а также фотографировать. Свои старые снимки опубликовал в книге «Sounds of Two Eyes Opening». В них запечатлелась жизнь, какой её увидел автор в Хермоса-Бич, Редондо-Бич и других городах Южной Калифорнии.В этих кадрах девушки в бикини, катающиеся на роликовых коньках, парни на скейтбордах, сёрфингисты, панки, полицейские, фанаты музыкантов, кадры с репетиций и выступлений основателей хардкор-панка. Как написал Спот во вступлении к книге, «либо вы там были, либо вас там не было». А он не просто был «там» – на сцене, за кулисами, в гуще событий, – но и держал оба глаза широко раскрытыми.Фотографии разнообразны по своей тематике, но все они по-своему отмечены выразительной, живой энергией молодости.