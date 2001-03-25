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Удивительные муравьи, выполняющие человеческие действия. Фото
Фотограф Андрей Павлов научился дрессировать муравьев.
Признаюсь честно, когда я впервые увидел макрофотографии из серий “Муравьиные истории”, “Муравьиный театр” со сценками, где насекомые позировали и явственно выполняли “разумные” действия, у меня были разные идеи о том, как же все-таки автору удалось реализовать подобные трюки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Мысли были от самых кощунственных — и я даже не стану сейчас уточнять каких — до банальной трехмерной визуализации. Действительность оказалась куда более невероятной: это все настоящая, пусть и постановочная, фотосъемка с живыми моделями!
Однажды Андрей получил сильную травму и впоследствии серьезно заболел, оказавшись парализованным, но, проявив гигантскую силу воли, через несколько лет заново встал на ноги и сумел найти смысл жизни благодаря макрофотографии. Сейчас Андрей совершенно счастлив — его работы из серии “Муравьиные истории” известны на весь мир.
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"Завладеть вниманием муравья несложно, достаточно предъявить муляж добычи или врага, при навыке можно управлять целой труппой. Если удалось уговорить выполнить трюк одного, другие проделают это уже легко. Не все артисты хороши, тупиц и лентяев приходится выгонять со съемочной площадки. А главное не в том, чтобы обучить муравья, а в том, чтобы обучиться самому. У меня на то, чтобы «войти в контакт», ушло года два или три", - рассказывает автор фотографий Андрей Павлов.
Признаюсь честно, когда я впервые увидел макрофотографии из серий “Муравьиные истории”, “Муравьиный театр” со сценками, где насекомые позировали и явственно выполняли “разумные” действия, у меня были разные идеи о том, как же все-таки автору удалось реализовать подобные трюки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Мысли были от самых кощунственных — и я даже не стану сейчас уточнять каких — до банальной трехмерной визуализации. Действительность оказалась куда более невероятной: это все настоящая, пусть и постановочная, фотосъемка с живыми моделями!
Однажды Андрей получил сильную травму и впоследствии серьезно заболел, оказавшись парализованным, но, проявив гигантскую силу воли, через несколько лет заново встал на ноги и сумел найти смысл жизни благодаря макрофотографии. Сейчас Андрей совершенно счастлив — его работы из серии “Муравьиные истории” известны на весь мир.
Читайте также: Самые необычные гастроли: сэр Элтон Джон в СССР. Фото
"Завладеть вниманием муравья несложно, достаточно предъявить муляж добычи или врага, при навыке можно управлять целой труппой. Если удалось уговорить выполнить трюк одного, другие проделают это уже легко. Не все артисты хороши, тупиц и лентяев приходится выгонять со съемочной площадки. А главное не в том, чтобы обучить муравья, а в том, чтобы обучиться самому. У меня на то, чтобы «войти в контакт», ушло года два или три", - рассказывает автор фотографий Андрей Павлов.
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