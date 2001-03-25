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Трудно поверить, но эти картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото

Трудно поверить, но эти картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото Работы выполнены латышской художницей.

Юная латышская художница Марите Десайне (Marite Desaine) всего три года тому назад окончила художественную школу в Виляне, но за прошедшее время успела достичь серьезного прогресса на поприще изобразительного искусства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Она является прекрасным подтверждением того факта, что настоящий художник может одинаково хорошо пользоваться любыми материалами и инструментами — будь то акварельная живопись или цифровые иллюстрации, которых она создала уже немало. Но особо стоит выделить ее восхитительные работы, созданные простейшей шариковой ручкой.

Используя столь обычный инструмент, ей удается создавать потрясающие иллюстрации. Мало того что они красивы, красочны и очень реалистичны, эти работы созданы в особой штриховой технике.

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Присмотревшись, можно заметить, что каждый подобный рисунок Марите подчиняется общим линиями и волнам, которые придают ему особую целостность и движение. Благодаря этой технике иллюстрации излучают теплоту, наполняются светом и чарующей красотой.

Трудно поверить, но эти картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Трудно поверить, но эти картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Трудно поверить, но эти картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Трудно поверить, но эти картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Трудно поверить, но эти картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Трудно поверить, но эти картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Трудно поверить, но эти картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
Трудно поверить, но эти картины написаны обычной шариковой ручкой. Фото
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 Теги: ручка, рисунки

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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