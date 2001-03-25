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Раздел: Фоторепортажи  
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Эта 50-летняя китаянка выглядит юной девушкой. Фото

Эта 50-летняя китаянка выглядит юной девушкой. ФотоКрасавица устроила фотосессию в бикини.

50-летняя Лю Елин, прославившаяся своей неугасающей молодостью, и в морозы предпочитает носить бикини. Китаянка прилетела в Сибирь, чтобы устроить фотосессию на озере Байкал и окунуться в прорубь. Даже 40-градусный мороз нисколько не остудил пыл моложавой красотки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Эта 50-летняя китаянка выглядит юной девушкой. Фото
Эта 50-летняя китаянка выглядит юной девушкой. Фото
Эта 50-летняя китаянка выглядит юной девушкой. Фото
Эта 50-летняя китаянка выглядит юной девушкой. Фото
Эта 50-летняя китаянка выглядит юной девушкой. Фото
Эта 50-летняя китаянка выглядит юной девушкой. Фото
Эта 50-летняя китаянка выглядит юной девушкой. Фото
Эта 50-летняя китаянка выглядит юной девушкой. Фото
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 Теги: китаянка, красота

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Сегодня, 10:05 » Автор: Анна Мартынова
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