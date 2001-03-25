Раздел: Фоторепортажи
Эта 50-летняя китаянка выглядит юной девушкой. Фото
Красавица устроила фотосессию в бикини.
50-летняя Лю Елин, прославившаяся своей неугасающей молодостью, и в морозы предпочитает носить бикини. Китаянка прилетела в Сибирь, чтобы устроить фотосессию на озере Байкал и окунуться в прорубь. Даже 40-градусный мороз нисколько не остудил пыл моложавой красотки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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50-летняя Лю Елин, прославившаяся своей неугасающей молодостью, и в морозы предпочитает носить бикини. Китаянка прилетела в Сибирь, чтобы устроить фотосессию на озере Байкал и окунуться в прорубь. Даже 40-градусный мороз нисколько не остудил пыл моложавой красотки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: 63-летняя бодибилдерша даст фору любой юной девице. Фото
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