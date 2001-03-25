» » Мечта интроверта: крошечный остров в Финляндии. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Мечта интроверта: крошечный остров в Финляндии. Фото

Мечта интроверта: крошечный остров в Финляндии. Фото Сказочный островок в Финляндии.

Перед вами крошечный островок Котисаари (Kotisaari), который находится на реке Кемийоки в Финляндии. Небольшой участок суши всего с несколькими постройками сказочно красив в любое время года, убедиться в чем можно на примере этих фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать

Мечта интроверта: крошечный остров в Финляндии. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Финляндия, остров

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:08 » Автор: Анна Мартынова
     543
     0

Похожие новости по теме

Каких животных можно встретить в лесах Финляндии. Фото Каких животных можно встретить в лесах Финляндии. Фото

Они словно сказочные.

Невообразимая красота ночного неба Финляндии. Фото Невообразимая красота ночного неба Финляндии. Фото

Финляндия — идеальное воплощение нетронутой природной красоты.

Вот как выглядит лето в холодной Финляндии. Фото Вот как выглядит лето в холодной Финляндии. Фото

Поскольку зима в Финляндии долгая и холодная, то лето для местных жителей становится настоящим праздником жизни.

Сказочный отель в Финляндии, который знаменит на весь мир. Фото Сказочный отель в Финляндии, который знаменит на весь мир. Фото

Такой отель удивит любого путешественника.

Самые красивые и интересные места в Финляндии. Фото Самые красивые и интересные места в Финляндии. Фото

Финляндия – это сказочная страна.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх