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Мечта интроверта: крошечный остров в Финляндии. Фото
Сказочный островок в Финляндии.
Перед вами крошечный островок Котисаари (Kotisaari), который находится на реке Кемийоки в Финляндии. Небольшой участок суши всего с несколькими постройками сказочно красив в любое время года, убедиться в чем можно на примере этих фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Перед вами крошечный островок Котисаари (Kotisaari), который находится на реке Кемийоки в Финляндии. Небольшой участок суши всего с несколькими постройками сказочно красив в любое время года, убедиться в чем можно на примере этих фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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