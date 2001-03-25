Главные красотки Голливуда признались, что им в себе не нравится. Фото

И они не идеальны.



Красивые и знаменитые, эти девушки регулярно попадают в рейтинги «самых привлекательных» и «самых сексуальных». Это, впрочем, не мешает им оставаться недовольными своей внешностью и комплексовать. Мы собрали 10 рассказов звезд о том, что им в себе не нравится, передает



Скарлетт Йоханссон: ноги







Скарлетт Йоханссон всегда была недовольна своими ногами: по мнению актрисы, они слишком короткие и полные. «В Голливуде все такие худышки, я всегда ощущала себя полненькой, особенно из-за ног!» — призналась Скарлетт в одном из интервью. Впрочем, актриса сразу добавила, что со временем научилась принимать этот «недостаток».



Дженнифер Лоуренс: фигура







В недавнем интервью журналу Harper`s Bazaar Дженнифер Лоуренс заявила, что мечтает о «нормальном теле»! Себя же Дженнифер считает слишком полной… Актриса рассказала: «Я бы очень хотела иметь нормальное тело. У меня не такое. Так что я каждый день занимаюсь пилатесом и слежу за питанием, чтобы стать более „нормальной“. Но я, по крайней мере, не считаю себя самой толстой в мире, это уже хорошо».



Камерон Диас: маленькая грудь







Камерон Диас еще с подросткового возраста комплексует из-за своей маленькой груди. Со свойственным себе чувством юмора актриса рассказывает: «Я периодически щупаю свою грудь, проверяю — ну вдруг она немножко выросла? Но нет, она не растет…» Но мы рады, что этот комплекс не сподвигнул Камерон вставить импланты-шары!



Лили Аллен: пышные бедра







Певица Лили Аллен считает, что ее пышные бедра нужно прятать от посторонних глаз. А зря! Однажды звезда призналась: «Все джинсы придуманы для девушек со стройными ногами и изящными бедрами. Я же со своими бедрами могу позволить себе только платья и юбки…» Лили, ну зачем же так ограничивать свой гардероб из-за выдуманной проблемы?



Виктория Бекхэм: улыбка







Вики не улыбается не потому, что она такая пафосная «царевна Несмеяна». Просто однажды звезда посмотрела на свои многочисленные фото с улыбкой и подумала: «Это ужасно!» Свою улыбку Виктория считает похожей на оскал и уверена, что она совсем ей не подходит. Вот и приходится быть серьезной дамой!



Пенелопа Крус: маленькая попа







Пока одни девушки мечтают о том, чтобы уменьшить размер бедер и попы, Пенелопа Крус, напротив, недовольна своей «пятой точкой» — слишком уж она маленькая! «В детстве я занималась балетом, поэтому моя попа теперь слишком изящная, лучше бы она была побольше…» — признается Крус. Актриса также рассказывала, что во время съемок в фильме «Возвращение» Педро Альмодовара она носила под юбкой накладную попу — для реалистичности образа. «Я чудесно себя с ней чувствовала!» — заявила звезда.



Шакира: фигура







Это удивительно, но Шакира комплексует из-за своей фигуры! Нам кажется, что все у звезды в порядке, но сама Шакира однажды сказала: «В некоторых моих клипах я выгляжу очень раскрепощенной и уверенной в себе. На самом деле, мне не нравится мое тело, максимум, что я могу обнажить — это живот».



Николь Кидман: отсутствие женственных форм







Стройная обладательница длинных ног Николь Кидман тоже нашла к чему придраться. Ей, видите ли, хотелось бы иметь более женственную фигуру! Актриса рассказывает: «Я постоянно думаю о том, что у меня мальчиковое телосложение. Я бы предпочла иметь более крутые изгибы, они делают фигуру более желанной…»



Синди Кроуфорд: «грустная» грудь







Удивительно, но у такой горячей красотки, как Синди, тоже есть комплексы! «Мне всегда не нравилась моя грудь, — поделилась Кроуфорд, — в юности она казалась мне слишком маленькой, а сейчас, после двух родов, она немного обвисла. По этой причине я стараюсь не носить декольте — это будет выглядеть некрасиво». Нам кажется, что Синди точно не о чем переживать, ведь она — настоящий пример для подражания.



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Кейт Аптон: большая грудь







Грудь оказалась на первом месте в списке девичьих комплексов! То маленькая, то «грустная», то большая… Вот модель Кейт Аптон хотела бы иметь размерчик поскромнее, несмотря на то, что мужчин ее бюст восхищает. «Я мечтаю о маленькой груди каждый день своей жизни! Хочу носить топы на тонких бретельках и не надевать под них бюстгальтер. С грудью первого размера живется гораздо легче!» — говорит Аптон. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Красивые и знаменитые, эти девушки регулярно попадают в рейтинги «самых привлекательных» и «самых сексуальных». Это, впрочем, не мешает им оставаться недовольными своей внешностью и комплексовать. Мы собрали 10 рассказов звезд о том, что им в себе не нравится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Скарлетт Йоханссон всегда была недовольна своими ногами: по мнению актрисы, они слишком короткие и полные. «В Голливуде все такие худышки, я всегда ощущала себя полненькой, особенно из-за ног!» — призналась Скарлетт в одном из интервью. Впрочем, актриса сразу добавила, что со временем научилась принимать этот «недостаток».В недавнем интервью журналу Harper`s Bazaar Дженнифер Лоуренс заявила, что мечтает о «нормальном теле»! Себя же Дженнифер считает слишком полной… Актриса рассказала: «Я бы очень хотела иметь нормальное тело. У меня не такое. Так что я каждый день занимаюсь пилатесом и слежу за питанием, чтобы стать более „нормальной“. Но я, по крайней мере, не считаю себя самой толстой в мире, это уже хорошо».Камерон Диас еще с подросткового возраста комплексует из-за своей маленькой груди. Со свойственным себе чувством юмора актриса рассказывает: «Я периодически щупаю свою грудь, проверяю — ну вдруг она немножко выросла? Но нет, она не растет…» Но мы рады, что этот комплекс не сподвигнул Камерон вставить импланты-шары!Певица Лили Аллен считает, что ее пышные бедра нужно прятать от посторонних глаз. А зря! Однажды звезда призналась: «Все джинсы придуманы для девушек со стройными ногами и изящными бедрами. Я же со своими бедрами могу позволить себе только платья и юбки…» Лили, ну зачем же так ограничивать свой гардероб из-за выдуманной проблемы?Вики не улыбается не потому, что она такая пафосная «царевна Несмеяна». Просто однажды звезда посмотрела на свои многочисленные фото с улыбкой и подумала: «Это ужасно!» Свою улыбку Виктория считает похожей на оскал и уверена, что она совсем ей не подходит. Вот и приходится быть серьезной дамой!Пока одни девушки мечтают о том, чтобы уменьшить размер бедер и попы, Пенелопа Крус, напротив, недовольна своей «пятой точкой» — слишком уж она маленькая! «В детстве я занималась балетом, поэтому моя попа теперь слишком изящная, лучше бы она была побольше…» — признается Крус. Актриса также рассказывала, что во время съемок в фильме «Возвращение» Педро Альмодовара она носила под юбкой накладную попу — для реалистичности образа. «Я чудесно себя с ней чувствовала!» — заявила звезда.Это удивительно, но Шакира комплексует из-за своей фигуры! Нам кажется, что все у звезды в порядке, но сама Шакира однажды сказала: «В некоторых моих клипах я выгляжу очень раскрепощенной и уверенной в себе. На самом деле, мне не нравится мое тело, максимум, что я могу обнажить — это живот».Стройная обладательница длинных ног Николь Кидман тоже нашла к чему придраться. Ей, видите ли, хотелось бы иметь более женственную фигуру! Актриса рассказывает: «Я постоянно думаю о том, что у меня мальчиковое телосложение. Я бы предпочла иметь более крутые изгибы, они делают фигуру более желанной…»Удивительно, но у такой горячей красотки, как Синди, тоже есть комплексы! «Мне всегда не нравилась моя грудь, — поделилась Кроуфорд, — в юности она казалась мне слишком маленькой, а сейчас, после двух родов, она немного обвисла. По этой причине я стараюсь не носить декольте — это будет выглядеть некрасиво». Нам кажется, что Синди точно не о чем переживать, ведь она — настоящий пример для подражания.Грудь оказалась на первом месте в списке девичьих комплексов! То маленькая, то «грустная», то большая… Вот модель Кейт Аптон хотела бы иметь размерчик поскромнее, несмотря на то, что мужчин ее бюст восхищает. «Я мечтаю о маленькой груди каждый день своей жизни! Хочу носить топы на тонких бретельках и не надевать под них бюстгальтер. С грудью первого размера живется гораздо легче!» — говорит Аптон.



