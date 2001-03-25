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Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. Фото
Это тяжелая работа.
В Данакильской котловине, находящемся на уровне -100 метров ниже уровня моря, на поверхности соленого озера добывают соль «дедовским» методом. Само озеро не видно. Оно спряталось под семиметровым слоем соли, по которому спокойно можно ездить на машинах, как по льду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Соль здесь добывают прямо с поверхности. Рабочие делятся на три категории. Первые – машут топорами с кривыми топорищами и вырубают пластины соли с поверхности озера, размером около 30 на 40 сантиметров.
Вторая группа рабочих обтесывает эту соль со всех сторон и придает пластинам правильную квадратную форму.
Третьи, грузят все это на караваны верблюдов. Отесанная плитка соли стоит в Мекеле на рынке около 10 рублей. Каждый верблюд везет около 40 таких пластин, то есть соли на 400 рублей. И везет он их дольше недели до соляного рынка в городе Мекеле.
Температура днем здесь выше 50 градусов. Это самое жаркое место на Земле. Среднегодовая температура тут +34 градуса. И это учитывая то, что ночью она падает градусов до 20, то есть днем жарит ой-ей-ей как.
Труд абсолютно рабский. Рабочие зарабатывают по 200-300 рублей за 12-часовой рабочий день. Начинают с рассветом и заканчивают на закате. Откладывать денег при такой зарплате ни на что не получается и их хватает только на поддержание жизни.
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При этом рабочие категорически против любой техники. Не пускают сюда ни экскаваторы, ни грузовики. Они считают, что если пустить сюда технику, то, во-первых, соль пропадет, а, во-вторых, они останутся без работы и, соответственно, без средств к существованию…
В Данакильской котловине, находящемся на уровне -100 метров ниже уровня моря, на поверхности соленого озера добывают соль «дедовским» методом. Само озеро не видно. Оно спряталось под семиметровым слоем соли, по которому спокойно можно ездить на машинах, как по льду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Соль здесь добывают прямо с поверхности. Рабочие делятся на три категории. Первые – машут топорами с кривыми топорищами и вырубают пластины соли с поверхности озера, размером около 30 на 40 сантиметров.
Вторая группа рабочих обтесывает эту соль со всех сторон и придает пластинам правильную квадратную форму.
Третьи, грузят все это на караваны верблюдов. Отесанная плитка соли стоит в Мекеле на рынке около 10 рублей. Каждый верблюд везет около 40 таких пластин, то есть соли на 400 рублей. И везет он их дольше недели до соляного рынка в городе Мекеле.
Температура днем здесь выше 50 градусов. Это самое жаркое место на Земле. Среднегодовая температура тут +34 градуса. И это учитывая то, что ночью она падает градусов до 20, то есть днем жарит ой-ей-ей как.
Труд абсолютно рабский. Рабочие зарабатывают по 200-300 рублей за 12-часовой рабочий день. Начинают с рассветом и заканчивают на закате. Откладывать денег при такой зарплате ни на что не получается и их хватает только на поддержание жизни.
Читайте также: Необычные игрушки, придуманные самими детьми. Фото
При этом рабочие категорически против любой техники. Не пускают сюда ни экскаваторы, ни грузовики. Они считают, что если пустить сюда технику, то, во-первых, соль пропадет, а, во-вторых, они останутся без работы и, соответственно, без средств к существованию…
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