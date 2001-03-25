» » Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. Фото

Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. ФотоЭто тяжелая работа.

В Данакильской котловине, находящемся на уровне -100 метров ниже уровня моря, на поверхности соленого озера добывают соль «дедовским» методом. Само озеро не видно. Оно спряталось под семиметровым слоем соли, по которому спокойно можно ездить на машинах, как по льду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Соль здесь добывают прямо с поверхности. Рабочие делятся на три категории. Первые – машут топорами с кривыми топорищами и вырубают пластины соли с поверхности озера, размером около 30 на 40 сантиметров.

Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. Фото
Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. Фото
Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. Фото


Вторая группа рабочих обтесывает эту соль со всех сторон и придает пластинам правильную квадратную форму.

Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. Фото
Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. Фото


Третьи, грузят все это на караваны верблюдов. Отесанная плитка соли стоит в Мекеле на рынке около 10 рублей. Каждый верблюд везет около 40 таких пластин, то есть соли на 400 рублей. И везет он их дольше недели до соляного рынка в городе Мекеле.

Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. Фото


Температура днем здесь выше 50 градусов. Это самое жаркое место на Земле. Среднегодовая температура тут +34 градуса. И это учитывая то, что ночью она падает градусов до 20, то есть днем жарит ой-ей-ей как.

Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. Фото


Труд абсолютно рабский. Рабочие зарабатывают по 200-300 рублей за 12-часовой рабочий день. Начинают с рассветом и заканчивают на закате. Откладывать денег при такой зарплате ни на что не получается и их хватает только на поддержание жизни.

Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. Фото


Читайте также: Необычные игрушки, придуманные самими детьми. Фото

При этом рабочие категорически против любой техники. Не пускают сюда ни экскаваторы, ни грузовики. Они считают, что если пустить сюда технику, то, во-первых, соль пропадет, а, во-вторых, они останутся без работы и, соответственно, без средств к существованию…

Опасный промысел: как в Эфиопии добывают соль. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Эфиопия, соль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
     100
     0

Похожие новости по теме

Опасный промысел: как добывают серу в кратерах вулканов. Фото Опасный промысел: как добывают серу в кратерах вулканов. Фото

Увлекательно, но очень опасно.

Так выглядит самое жаркое рабочее место в мире. Фото Так выглядит самое жаркое рабочее место в мире. Фото

Ежегодно здесь добывается около 1,3 миллиона тонн соли.

Так выглядит самая тяжелая в мире работа. Фото Так выглядит самая тяжелая в мире работа. Фото

Им точно не позавидуешь.

Как добывают «белое золото» в пустыне. Фото Как добывают «белое золото» в пустыне. Фото

В Африке свои методы добычи соли.

Как добывают соль на севере Нигера. Фото Как добывают соль на севере Нигера. Фото

Необычная добыча соли из глиняных прудов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх