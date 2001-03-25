Раздел: Фоторепортажи
Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото
Они удивят кого угодно.
Что ни говори, но самый креативный художник и творец – это природа. И никакой фотошоп не сравнится в красках с ее творениями. В сегодняшней подборке представлены 18 незаурядных фотографий, которые помогут узнать кое-что новое, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Из загадочного яйца, купленного в интернете, совершенно неожиданно вылупился страус эму
Загадка яйца раскрыта.
2. Редкая бабочка, крылья которой выглядят, как чистое стекло
Бабочка Грета с прозрачными крыльями.
3. Гусеница удивительной расцветки
Гусеница космической расцветки.
4. Окаменелые морские лилии, которым более миллиона лет
Окаменелости мелового периода.
5. Лобстер с редким двухцветным окрасом
Двухцветный лобстер.
6. Скелет рыбы фуги выглядит также зловеще, как она сама
Скелет самой ядовитой рыбы.
7. Многоуровневое хранилище готовых моделей на заводе Volkswagen
Завод Volkswagen.
8. Морской анемон, который выглядит просто завораживающе
Морской анемон.
9. Мощный зуб кита
Зуб кита.
10. Череп четырехрогой овцы святого Якова
Зловещий череп.
11. Синий кит - воистину огромная рыбина!
Череп синего кита.
12. Бородатые агамы в четырех расцветках на любой вкус, так сказать
Удивительные оттенки.
13. Рыбка с небесно-голубым мясом
Голубой зубастый терпуг.
14. Камень, от которого невозможно оторвать взгляд
Черный опал.
15. Завораживающее и пугающее явление природы
Потрясающее фото торнадо.
16. Граница зимы с весной
Времена года.
17. Белая акула в опасной близости
Белая акула.
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18. Дерево с необыкновенными корнями
Закрученные корни
Что ни говори, но самый креативный художник и творец – это природа. И никакой фотошоп не сравнится в красках с ее творениями. В сегодняшней подборке представлены 18 незаурядных фотографий, которые помогут узнать кое-что новое, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Из загадочного яйца, купленного в интернете, совершенно неожиданно вылупился страус эму
Загадка яйца раскрыта.
2. Редкая бабочка, крылья которой выглядят, как чистое стекло
Бабочка Грета с прозрачными крыльями.
3. Гусеница удивительной расцветки
Гусеница космической расцветки.
4. Окаменелые морские лилии, которым более миллиона лет
Окаменелости мелового периода.
5. Лобстер с редким двухцветным окрасом
Двухцветный лобстер.
6. Скелет рыбы фуги выглядит также зловеще, как она сама
Скелет самой ядовитой рыбы.
7. Многоуровневое хранилище готовых моделей на заводе Volkswagen
Завод Volkswagen.
8. Морской анемон, который выглядит просто завораживающе
Морской анемон.
9. Мощный зуб кита
Зуб кита.
10. Череп четырехрогой овцы святого Якова
Зловещий череп.
11. Синий кит - воистину огромная рыбина!
Череп синего кита.
12. Бородатые агамы в четырех расцветках на любой вкус, так сказать
Удивительные оттенки.
13. Рыбка с небесно-голубым мясом
Голубой зубастый терпуг.
14. Камень, от которого невозможно оторвать взгляд
Черный опал.
15. Завораживающее и пугающее явление природы
Потрясающее фото торнадо.
16. Граница зимы с весной
Времена года.
17. Белая акула в опасной близости
Белая акула.
Читайте также: Без фотошопа: снимки, в реальность которых сложно поверить. Фото
18. Дерево с необыкновенными корнями
Закрученные корни
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