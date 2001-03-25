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Раздел: Фоторепортажи  
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Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. ФотоОни удивят кого угодно.

Что ни говори, но самый креативный художник и творец – это природа. И никакой фотошоп не сравнится в красках с ее творениями. В сегодняшней подборке представлены 18 незаурядных фотографий, которые помогут узнать кое-что новое, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Из загадочного яйца, купленного в интернете, совершенно неожиданно вылупился страус эму

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Загадка яйца раскрыта.

2. Редкая бабочка, крылья которой выглядят, как чистое стекло

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Бабочка Грета с прозрачными крыльями.

3. Гусеница удивительной расцветки

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Гусеница космической расцветки.

4. Окаменелые морские лилии, которым более миллиона лет

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Окаменелости мелового периода.

5. Лобстер с редким двухцветным окрасом

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Двухцветный лобстер.

6. Скелет рыбы фуги выглядит также зловеще, как она сама

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Скелет самой ядовитой рыбы.

7. Многоуровневое хранилище готовых моделей на заводе Volkswagen

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Завод Volkswagen.

8. Морской анемон, который выглядит просто завораживающе

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Морской анемон.

9. Мощный зуб кита

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Зуб кита.

10. Череп четырехрогой овцы святого Якова

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Зловещий череп.

11. Синий кит - воистину огромная рыбина!

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Череп синего кита.

12. Бородатые агамы в четырех расцветках на любой вкус, так сказать

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Удивительные оттенки.

13. Рыбка с небесно-голубым мясом

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Голубой зубастый терпуг.

14. Камень, от которого невозможно оторвать взгляд

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Черный опал.

15. Завораживающее и пугающее явление природы

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Потрясающее фото торнадо.

16. Граница зимы с весной

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Времена года.

17. Белая акула в опасной близости

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Белая акула.

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18. Дерево с необыкновенными корнями

Никакого фотошопа: загадочные снимки, в которые сложно поверить. Фото


Закрученные корни
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 Теги: фото, удивительное

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Сегодня, 14:43 » Автор: Анна Мартынова
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