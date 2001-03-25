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Сказочный мир в объективе 14-летнего фотографа. Фото
У него очень бурная фантазия.
В 2013 году 14-летний Зев из Массачусетса, известный под псевдонимом Fiddle Oak, стал интернет-сенсацией благодаря серии фотографий «Маленький народ». Стоит отметить, что, несмотря на свой юный возраст, фотограф отличается необычной техникой и уникальными идеями. Работы американца словно переносят зрителя в миниатюрный сказочный мир, в котором он сам часто выступает в роли главного героя, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
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В 2013 году 14-летний Зев из Массачусетса, известный под псевдонимом Fiddle Oak, стал интернет-сенсацией благодаря серии фотографий «Маленький народ». Стоит отметить, что, несмотря на свой юный возраст, фотограф отличается необычной техникой и уникальными идеями. Работы американца словно переносят зрителя в миниатюрный сказочный мир, в котором он сам часто выступает в роли главного героя, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: «Лихие 90-е» в объективе неизвестного фотографа. Фото
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