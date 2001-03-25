Раздел: Фоторепортажи
Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото
Чрезвычайно милые создания.
Нет на свете ничего милее, чем недавно увидевшие свет животные, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Детеныш хамелеона
2. Жирафенок
3. Слоненок
4. Крокодильчик
5. Утенок
6. Олененок
7. Бегемотик
8. Ежик
9. Котенок
10. Дельфиненок
11. Детеныш муравьеда
12. Детеныш панды
13. Осьминожка
14. Барашек
15. Совенок
16. Детеныш тюленя
17. Детеныш иглобрюха
18. Крольчонок
19. Поросенок
20. Хомячок
21. Лисенок
22. Жеребенок
23. Детеныш скунса
24. Детеныш шиншиллы
25. Бегемотик
Читайте также: Как выглядят беременные самки разных видов животных. Фото
26. Пингвинята
Нет на свете ничего милее, чем недавно увидевшие свет животные, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Детеныш хамелеона
2. Жирафенок
3. Слоненок
4. Крокодильчик
5. Утенок
6. Олененок
7. Бегемотик
8. Ежик
9. Котенок
10. Дельфиненок
11. Детеныш муравьеда
12. Детеныш панды
13. Осьминожка
14. Барашек
15. Совенок
16. Детеныш тюленя
17. Детеныш иглобрюха
18. Крольчонок
19. Поросенок
20. Хомячок
21. Лисенок
22. Жеребенок
23. Детеныш скунса
24. Детеныш шиншиллы
25. Бегемотик
Читайте также: Как выглядят беременные самки разных видов животных. Фото
26. Пингвинята
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