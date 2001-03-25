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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото

Так выглядят детеныши разных видов животных. ФотоЧрезвычайно милые создания.

Нет на свете ничего милее, чем недавно увидевшие свет животные, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

1. Детеныш хамелеона

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


2. Жирафенок

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


3. Слоненок

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


4. Крокодильчик

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


5. Утенок

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


6. Олененок

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


7. Бегемотик

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


8. Ежик

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


9. Котенок

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


10. Дельфиненок

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


11. Детеныш муравьеда

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


12. Детеныш панды

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


13. Осьминожка

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


14. Барашек

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


15. Совенок

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


16. Детеныш тюленя

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


17. Детеныш иглобрюха

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


18. Крольчонок

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


19. Поросенок

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


20. Хомячок

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


21. Лисенок

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


22. Жеребенок

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


23. Детеныш скунса

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


24. Детеныш шиншиллы

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


25. Бегемотик

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото


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26. Пингвинята

Так выглядят детеныши разных видов животных. Фото
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 Теги: животные, детеныш

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Сегодня, 17:42 » Автор: Анна Мартынова
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