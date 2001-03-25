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Женская мода СССР в ярких снимках. Фото

Женская мода СССР в ярких снимках. Фото Фотографии сделаны в Ленинграде.

В апреле 1944 года, спустя два месяца после освобождения Ленинграда от блокады, на Невском проспекте был открыт первый в Советском Союзе Дом моделей одежды (ЛДМО, впоследствии Модный дом “Невский проспект”), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Он разместился в доме номер 21, построенном в 1911-12 гг. по проекту архитектора М.С.Лялевича для магазина фирмы мехов и меховых изделий Ф.Л.Мертенса.

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Модельеры и мастера ЛДМО создавали выкройки и пилотные образцы одежды, включая аксессуары для советских швейных фабрик. Коллекции Дома моделей демонстрировались не только в Советском Союзе, но и за рубежом.

Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
Женская мода СССР в ярких снимках. Фото
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 Теги: СССР, мода

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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