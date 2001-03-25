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Эти опасные гангстеры вошли в историю. Фото
Об их злодеяниях будут помнить еще долго.
Нет никаких сомнений в том, что гангстеры все еще увлекают широкую публику. Из фильмов, книг и сериалов мы любим впитывать истории о преступлениях. Причина этого неясна, но желание узнать все о преступной деятельности является сильным у большинства людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Вот рейтинг самых опасных гангстеров в истории:
Жак Мерин
Этот парень родился во Франции и работал главным образом в этой стране, а также в Америке и Канаде. Он получил прозвище «Человек с сотней лиц» из-за его умелой маскировки. Благодаря этому мастерству он много раз избегал полиции. Он действовал в различных криминальных секторах от похищения людей до ограблений банков и простых краж. Его слава в основном связана с его длинным списком преступлений и его привычкой спасаться от тюрьмы, даже когда она был поймана. Мерин был так возмущен тем, что его арестовали, что взял судью в заложники.
Джеймс Уайти Балджер
Балджер был фактически современным Робин Гудом, который возглавлял защитную группировку в Южном Бостоне, США. Банда Bulger нацелилась на наркобаронов и незаконных игроков, пытаясь немного «убрать» город. Балджер охотился только на преступников и не трогал простых людей. Однако это не должно умалять его жестокую и безжалостную природу. Хотя он сначала и попытался разобраться с любой ситуацией в устной форме, но после, без колебаний использовал крайнее насилие. 19 убийств, за которые он в конечном итоге был осужден, доказывают это.
Джон Диллинджер
В качестве лидера знаменитой «Банды Диллинджера» Джон Диллинджер по-прежнему остается одним из самых печально известных криминальных лиц в американской истории. Первоначально он был воспитан в Чикаго, и город, казалось бы, развратил его. Диллинджер был наглым и красочным персонажем, который в течение своих пиковых лет открыто играл на публику. Его банда была ответственна за около 25 грабежей с применением насилия в различных штатах США. Помимо его многочисленных преступлений, Диллинджера также запомнили за то, что он вырвался из тюрьмы с фальшивим деревянным пистолетом. Несмотря на то, что он был опасный человек, он стал чем-то вроде героя обычных американцев в его расцвете.
Грисельда Бланко
Эта дама из Майами больше похожа на обычную маму школьника, чем на опасного преступника. Но многие знают ее по прозвищу «Крестная мать кокаина». Бланко выросла в Майами, занимаясь преступностью с раннего возраста. В конце концов она вела в городе многомиллиардную операцию по торговле кокаином. В конце концов она был приговорена к 10 годам в федеральной тюрьме за свои преступления, но это не остановило ее. Она продолжала управлять контрабандой кокаина из тюрьмы с помощью своих соратников на улице
Давуд Ибрагим
Этот гангстер был мозгом дикой и печально известной преступной группировкой «D Company». В целом, эта банда была ответственна за многие взрывы в Индии, включая серии взрывов 1993 года в Мумбаи, в результате которых погибло много невинных людей. Ибрагим руководил этой большой и незаконной организацией, у которой были щупальца по всей Индии. В настоящее время самый разыскиваемый человек в Индии, он также сказал, что имеет тесные связи с ныне умершим лидером Аль-Каиды Усамой бен Ладеном.
Пабло Эскобар
Этот колумбийский наркобарон, безусловно, войдет в историю как один из преступников, о которых мы все помним. В свои пиковые годы он отвечал за сотни убийств и нападений. Наживая огромное состояние, он удалял любого на своем пути, будь то соперники, полиция, или невинные люди.
Аль Капоне
Есть много печально известных американских мафиозных фигур, на которые мы могли бы обратить внимание, но этот парень, вероятно, наиболее известен всем. Лучано был очень проницательным бизнесменом. Будучи главой уважаемой семьи Дженовезе, он проявил себя во всех аспектах организованной преступности от мошенничества до убийства. Лучано был также человеком, стоящим за расколом Америки на пять различных регионов, управляемых преступной жизнью, и в то время в основном формировал современную американскую мафию. По этой причине многие по-прежнему знают его как отца организованной преступности в Соединенных Штатах.
Лаки Лучано
Есть много печально известных американских мафиозных фигур, на которые мы могли бы обратить внимание, но этот парень, вероятно, наиболее известен всем. Лучано был очень проницательным бизнесменом. Будучи главой уважаемой семьи Дженовезе, он проявил себя во всех аспектах организованной преступности от мошенничества до убийства. Лучано был также человеком, стоящим за расколом Америки на пять различных регионов, управляемых преступной жизнью, и в то время в основном формировал современную американскую мафию. По этой причине многие по-прежнему знают его как отца организованной преступности в Соединенных Штатах.
Близнецы Крэй
Безусловно, самые печально известные гангстеры, которые когда-либо были в Британии. Их слава даже простиралась до американской мафии, которая изначально стремилась объединиться с близнецами, это было знаком уважения и репутации, которую они носили. Никогда не уклонившись от конфликта, они несли ответственность за ряд поджогов, мошенничеств, нападений и убийств на пике своего существования в 1960-х годах. Все это, наконец, подошло к концу, когда каждый из них предстал перед судом за убийство.
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Хоакин Гусман
Это опасный и психотический мексиканский наркоторговец. Будучи лидером картеля Синалоа в стране, он был одним из самых громких наркоторговцев, которых видел мир. Картель также имел интересы в организованной преступности, и это, в сочетании с их торговлей наркотиками, сделало их весьма успешными. Очень мощная фигура в преступном мире с конца 2000-х годов. Forbes оценил его личную стоимость в 1 миллиарда долларов. Как и следовало ожидать, сам Гусман был персонажем, который мог быть очень непредсказуемым, безжалостным и жестоким. Вы не получите такие деньги и не останетесь на вершине в этой игре, если только вы не очень холодный и расчетливый человек.
Нет никаких сомнений в том, что гангстеры все еще увлекают широкую публику. Из фильмов, книг и сериалов мы любим впитывать истории о преступлениях. Причина этого неясна, но желание узнать все о преступной деятельности является сильным у большинства людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Вот рейтинг самых опасных гангстеров в истории:
Жак Мерин
Этот парень родился во Франции и работал главным образом в этой стране, а также в Америке и Канаде. Он получил прозвище «Человек с сотней лиц» из-за его умелой маскировки. Благодаря этому мастерству он много раз избегал полиции. Он действовал в различных криминальных секторах от похищения людей до ограблений банков и простых краж. Его слава в основном связана с его длинным списком преступлений и его привычкой спасаться от тюрьмы, даже когда она был поймана. Мерин был так возмущен тем, что его арестовали, что взял судью в заложники.
Джеймс Уайти Балджер
Балджер был фактически современным Робин Гудом, который возглавлял защитную группировку в Южном Бостоне, США. Банда Bulger нацелилась на наркобаронов и незаконных игроков, пытаясь немного «убрать» город. Балджер охотился только на преступников и не трогал простых людей. Однако это не должно умалять его жестокую и безжалостную природу. Хотя он сначала и попытался разобраться с любой ситуацией в устной форме, но после, без колебаний использовал крайнее насилие. 19 убийств, за которые он в конечном итоге был осужден, доказывают это.
Джон Диллинджер
В качестве лидера знаменитой «Банды Диллинджера» Джон Диллинджер по-прежнему остается одним из самых печально известных криминальных лиц в американской истории. Первоначально он был воспитан в Чикаго, и город, казалось бы, развратил его. Диллинджер был наглым и красочным персонажем, который в течение своих пиковых лет открыто играл на публику. Его банда была ответственна за около 25 грабежей с применением насилия в различных штатах США. Помимо его многочисленных преступлений, Диллинджера также запомнили за то, что он вырвался из тюрьмы с фальшивим деревянным пистолетом. Несмотря на то, что он был опасный человек, он стал чем-то вроде героя обычных американцев в его расцвете.
Грисельда Бланко
Эта дама из Майами больше похожа на обычную маму школьника, чем на опасного преступника. Но многие знают ее по прозвищу «Крестная мать кокаина». Бланко выросла в Майами, занимаясь преступностью с раннего возраста. В конце концов она вела в городе многомиллиардную операцию по торговле кокаином. В конце концов она был приговорена к 10 годам в федеральной тюрьме за свои преступления, но это не остановило ее. Она продолжала управлять контрабандой кокаина из тюрьмы с помощью своих соратников на улице
Давуд Ибрагим
Этот гангстер был мозгом дикой и печально известной преступной группировкой «D Company». В целом, эта банда была ответственна за многие взрывы в Индии, включая серии взрывов 1993 года в Мумбаи, в результате которых погибло много невинных людей. Ибрагим руководил этой большой и незаконной организацией, у которой были щупальца по всей Индии. В настоящее время самый разыскиваемый человек в Индии, он также сказал, что имеет тесные связи с ныне умершим лидером Аль-Каиды Усамой бен Ладеном.
Пабло Эскобар
Этот колумбийский наркобарон, безусловно, войдет в историю как один из преступников, о которых мы все помним. В свои пиковые годы он отвечал за сотни убийств и нападений. Наживая огромное состояние, он удалял любого на своем пути, будь то соперники, полиция, или невинные люди.
Аль Капоне
Есть много печально известных американских мафиозных фигур, на которые мы могли бы обратить внимание, но этот парень, вероятно, наиболее известен всем. Лучано был очень проницательным бизнесменом. Будучи главой уважаемой семьи Дженовезе, он проявил себя во всех аспектах организованной преступности от мошенничества до убийства. Лучано был также человеком, стоящим за расколом Америки на пять различных регионов, управляемых преступной жизнью, и в то время в основном формировал современную американскую мафию. По этой причине многие по-прежнему знают его как отца организованной преступности в Соединенных Штатах.
Лаки Лучано
Есть много печально известных американских мафиозных фигур, на которые мы могли бы обратить внимание, но этот парень, вероятно, наиболее известен всем. Лучано был очень проницательным бизнесменом. Будучи главой уважаемой семьи Дженовезе, он проявил себя во всех аспектах организованной преступности от мошенничества до убийства. Лучано был также человеком, стоящим за расколом Америки на пять различных регионов, управляемых преступной жизнью, и в то время в основном формировал современную американскую мафию. По этой причине многие по-прежнему знают его как отца организованной преступности в Соединенных Штатах.
Близнецы Крэй
Безусловно, самые печально известные гангстеры, которые когда-либо были в Британии. Их слава даже простиралась до американской мафии, которая изначально стремилась объединиться с близнецами, это было знаком уважения и репутации, которую они носили. Никогда не уклонившись от конфликта, они несли ответственность за ряд поджогов, мошенничеств, нападений и убийств на пике своего существования в 1960-х годах. Все это, наконец, подошло к концу, когда каждый из них предстал перед судом за убийство.
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Хоакин Гусман
Это опасный и психотический мексиканский наркоторговец. Будучи лидером картеля Синалоа в стране, он был одним из самых громких наркоторговцев, которых видел мир. Картель также имел интересы в организованной преступности, и это, в сочетании с их торговлей наркотиками, сделало их весьма успешными. Очень мощная фигура в преступном мире с конца 2000-х годов. Forbes оценил его личную стоимость в 1 миллиарда долларов. Как и следовало ожидать, сам Гусман был персонажем, который мог быть очень непредсказуемым, безжалостным и жестоким. Вы не получите такие деньги и не останетесь на вершине в этой игре, если только вы не очень холодный и расчетливый человек.
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