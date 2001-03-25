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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото

Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. ФотоЖуткий пожар забрал жизни 64 человек.

Пожар возник 25 марта на последнем этаже торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия). По последним данным, погибли 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Спасатели полностью обследовали сгоревший ТЦ. В настоящий момент изнутри здание выглядит вот так, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото
Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото
Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото
Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото
Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото
Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото
Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото
Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото
Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото
Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото
Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото
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 Теги: Кемерово, пожар

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Сегодня, 12:12 » Автор: Анна Мартынова
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