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Так выглядит изнутри сгоревший ТЦ в Кемерово. Фото
Жуткий пожар забрал жизни 64 человек.
Пожар возник 25 марта на последнем этаже торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия). По последним данным, погибли 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Спасатели полностью обследовали сгоревший ТЦ. В настоящий момент изнутри здание выглядит вот так, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Пожар возник 25 марта на последнем этаже торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия). По последним данным, погибли 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Спасатели полностью обследовали сгоревший ТЦ. В настоящий момент изнутри здание выглядит вот так, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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