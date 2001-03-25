Раздел: Фоторепортажи
Эту женщину считают самым красивым в мире президентом. Фото
Политик покорил сердца мужчин.
В январе 2015 года Колинда Грабар-Китарович стала первой женщиной-президентом в истории Хорватии. Фотографии политика в купальнике еще больше подогревают интерес к ее личности, да и становится понятной победа женщины на выборах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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В январе 2015 года Колинда Грабар-Китарович стала первой женщиной-президентом в истории Хорватии. Фотографии политика в купальнике еще больше подогревают интерес к ее личности, да и становится понятной победа женщины на выборах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Этого принца считают самым красивым в мире. Фото
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