Раздел: Фоторепортажи
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
В очередной раз победу одержал сингапурский аэропорт.
Аэропорт Чанги является основным пунктом остановки по пути из Европы в Австралию. На конец 2000-х годов в неделю совершалось около 4340 полетов в более чем 116 городов 59 стран мира, и на сегодня это один из основных доходов страны, около 3,3 млрд. долларов США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
По статистике 2014 года, пассажирооборот аэропорта составил 54 млн. человек. С момента своего открытия Чанги стал примером в авиационной промышленности, он получил более 280 наград, среди которых 19 раз присуждали звания лучшего аэропорта мира. Почему?
Читайте также: Виртуальная прогулка по нью-йоркскому Центральному парку. Фото
Посмотрите на эти фото, и посудите сами...
Аэропорт Чанги является основным пунктом остановки по пути из Европы в Австралию. На конец 2000-х годов в неделю совершалось около 4340 полетов в более чем 116 городов 59 стран мира, и на сегодня это один из основных доходов страны, около 3,3 млрд. долларов США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
По статистике 2014 года, пассажирооборот аэропорта составил 54 млн. человек. С момента своего открытия Чанги стал примером в авиационной промышленности, он получил более 280 наград, среди которых 19 раз присуждали звания лучшего аэропорта мира. Почему?
Читайте также: Виртуальная прогулка по нью-йоркскому Центральному парку. Фото
Посмотрите на эти фото, и посудите сами...
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
303
0
Оставьте свой комментарий