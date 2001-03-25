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Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото

Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. ФотоВ очередной раз победу одержал сингапурский аэропорт.

Аэропорт Чанги является основным пунктом остановки по пути из Европы в Австралию. На конец 2000-х годов в неделю совершалось около 4340 полетов в более чем 116 городов 59 стран мира, и на сегодня это один из основных доходов страны, около 3,3 млрд. долларов США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

По статистике 2014 года, пассажирооборот аэропорта составил 54 млн. человек. С момента своего открытия Чанги стал примером в авиационной промышленности, он получил более 280 наград, среди которых 19 раз присуждали звания лучшего аэропорта мира. Почему?

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Посмотрите на эти фото, и посудите сами...

Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
Виртуальная прогулка по лучшему аэропорту 2018 года. Фото
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 Теги: аэропорт, 2018 год

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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