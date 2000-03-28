Раздел: Фоторепортажи
Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото
Питомцы легенд рока.
И даже известным музыкантам, как и самым обычным людям, нужны друзья, такие, которые будут с тобой и в радости, и в печали. Многие звёзды, как, впрочем, и самые обычные люди, считают, что лучшие друзья – это четвероногие питомцы. И у многих их них были свои любимцы, с которыми они не расставались практически никогда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Эксл Роуз (Axl Rose)
Вокалист групп «Guns N' Roses» и «AC/DC» вместе с любимицей – мальтийской болонкой Женевой.
2. Боб Дилан (Bob Dylan)
Молодой музыкант, певец и композитор из всех домашних питомцев предпочитал кошек.
3. Джон Бон Джови (John Bon Jovi)
Основатель популярной рок-группы «Bon Jovi» со своей собакой породы бордер-колли.
4. Дэвид Боуи (David Bowie)
Британский рок-певец с «напарником» по съемкам в фильме «Прекрасный жиголо, бедный жиголо».
5. Дэвид Джонс (David Jones)
Вокалист американской группы «The Monkees» с голубоглазым любимцем сиамской породы.
6. Дебби Харри (Debbie Harry)
Молодая американская певица со своим черным домашним питомцем.
7. Элвис Пресли (Elvis Presley)
Экзотический домашний питомец «короля рок-н-ролла» - шимпанзе по кличке Скаттер.
8. Эрик Клэптон (Eric Clapton)
Британский рок-музыкант с верным другом веймаранером Джипом и щенком ретривером.
9. Фрэнк Заппа (Frank Zappa)
Американский композитор и певец позирует для портрета с попугаем какаду в 1979 году.
10. Фредди Меркьюри (Freddie Mercury)
Фронтмен британской группы «Queen» с одним из любимых котов по кличке Оскар.
11. Дженис Джоплин (Janis Joplin)
Американская рок-певица в своем расписанном вручную автомобиле Porsche 356c Cabriolet с псом Джорждем.
12. Джим Моррисон (Jim Morrison)
Харизматичный лидер группы «The Doors» со своим питомцем - доберманом по кличке Сейдж.
13. Джими Хендрикс (Jimi Hendrix)
Изобретательный виртуоз мира рок-музыки со своим загадочным питомцем.
14. Джоуи Рамон (Joey Ramone)
У американского музыканта, ставшего иконой контркультуры, кошки всегда были любимчиками.
15. Джон Леннон (John Lennon)
Британский рок-музыкант и один из основателей группы «The Beatles» с котенком сиамской породы в Токио (Япония).
16. Кит Мун (Keith Moon)
Британский барабанщик группы «The Who» вместе с одной из своих собак.
17. Кит Ричардс (Keith Richards)
Знаменитый британский гитарист рок-группы «Rolling Stones» и его собака Ратбаг на прогулке в Гайд-парке.
18. Курт Кобейн (Kurt Cobain)
Вокалист и гитарист легендарной рок-группы «Nirvana» и его маленькая собачка породы чихуахуа.
19. Марк Болан (Marc Bolan)
Лидер британской группы «T. Rex» со своим пушистым четвероногим другом.
20. Майкл Джексон (Michael Jackson)
Король поп-музыки с различными животными в собственном частном зоопарке «Neverland».
21. Мик Джаггер (Mick Jagger)
У вокалиста британской рок-группы «Rolling Stones» на самом деле не было леопарда…правда?
22. Моррисси (Morrissey)
За огромную любовь к кошкам основателя группы «The Smiths» прозвали «кошачьей бабушкой».
23. Патти Смит (Patti Smith)
Молодая мериканская певица и «крестная мама панк-рока» со своим черно-белым котом-«стилистом».
24. Пол Маккартни (Paul Mccartney)
Британский мультиинструменталист со своей собакой Мартой породы бобтейл.
25. Рэнди Роадс (Randy Rhoads)
Американский музыкант, виртуозно владеющий гитарой, и его милый щенок с аккуратными черными ушками.
26. Роберт Плант (Robert Plant)
Знаменитый участник рок-группы «Led Zeppelin» позирует с белоснежным козленком.
27. Род Стюарт (Rod Stewart)
Британский певец из домашних питомцев больше всего любил собак, отдавая предпочтение представителям крупных пород.
28. Стив Марриотт (Steve Marriott)
Британский вокалист и автор песен в компании домашних кошек.
29. Стиви Никс (Stevie Nicks)
Молодая американская певица c своей собакой породы королевский пудель.
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30. Сид Барретт (Syd Barrett)
Загадочный основатель британской рок-группы «Pink Floyd» со своим котом Ровером.
И даже известным музыкантам, как и самым обычным людям, нужны друзья, такие, которые будут с тобой и в радости, и в печали. Многие звёзды, как, впрочем, и самые обычные люди, считают, что лучшие друзья – это четвероногие питомцы. И у многих их них были свои любимцы, с которыми они не расставались практически никогда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Эксл Роуз (Axl Rose)
Вокалист групп «Guns N' Roses» и «AC/DC» вместе с любимицей – мальтийской болонкой Женевой.
2. Боб Дилан (Bob Dylan)
Молодой музыкант, певец и композитор из всех домашних питомцев предпочитал кошек.
3. Джон Бон Джови (John Bon Jovi)
Основатель популярной рок-группы «Bon Jovi» со своей собакой породы бордер-колли.
4. Дэвид Боуи (David Bowie)
Британский рок-певец с «напарником» по съемкам в фильме «Прекрасный жиголо, бедный жиголо».
5. Дэвид Джонс (David Jones)
Вокалист американской группы «The Monkees» с голубоглазым любимцем сиамской породы.
6. Дебби Харри (Debbie Harry)
Молодая американская певица со своим черным домашним питомцем.
7. Элвис Пресли (Elvis Presley)
Экзотический домашний питомец «короля рок-н-ролла» - шимпанзе по кличке Скаттер.
8. Эрик Клэптон (Eric Clapton)
Британский рок-музыкант с верным другом веймаранером Джипом и щенком ретривером.
9. Фрэнк Заппа (Frank Zappa)
Американский композитор и певец позирует для портрета с попугаем какаду в 1979 году.
10. Фредди Меркьюри (Freddie Mercury)
Фронтмен британской группы «Queen» с одним из любимых котов по кличке Оскар.
11. Дженис Джоплин (Janis Joplin)
Американская рок-певица в своем расписанном вручную автомобиле Porsche 356c Cabriolet с псом Джорждем.
12. Джим Моррисон (Jim Morrison)
Харизматичный лидер группы «The Doors» со своим питомцем - доберманом по кличке Сейдж.
13. Джими Хендрикс (Jimi Hendrix)
Изобретательный виртуоз мира рок-музыки со своим загадочным питомцем.
14. Джоуи Рамон (Joey Ramone)
У американского музыканта, ставшего иконой контркультуры, кошки всегда были любимчиками.
15. Джон Леннон (John Lennon)
Британский рок-музыкант и один из основателей группы «The Beatles» с котенком сиамской породы в Токио (Япония).
16. Кит Мун (Keith Moon)
Британский барабанщик группы «The Who» вместе с одной из своих собак.
17. Кит Ричардс (Keith Richards)
Знаменитый британский гитарист рок-группы «Rolling Stones» и его собака Ратбаг на прогулке в Гайд-парке.
18. Курт Кобейн (Kurt Cobain)
Вокалист и гитарист легендарной рок-группы «Nirvana» и его маленькая собачка породы чихуахуа.
19. Марк Болан (Marc Bolan)
Лидер британской группы «T. Rex» со своим пушистым четвероногим другом.
20. Майкл Джексон (Michael Jackson)
Король поп-музыки с различными животными в собственном частном зоопарке «Neverland».
21. Мик Джаггер (Mick Jagger)
У вокалиста британской рок-группы «Rolling Stones» на самом деле не было леопарда…правда?
22. Моррисси (Morrissey)
За огромную любовь к кошкам основателя группы «The Smiths» прозвали «кошачьей бабушкой».
23. Патти Смит (Patti Smith)
Молодая мериканская певица и «крестная мама панк-рока» со своим черно-белым котом-«стилистом».
24. Пол Маккартни (Paul Mccartney)
Британский мультиинструменталист со своей собакой Мартой породы бобтейл.
25. Рэнди Роадс (Randy Rhoads)
Американский музыкант, виртуозно владеющий гитарой, и его милый щенок с аккуратными черными ушками.
26. Роберт Плант (Robert Plant)
Знаменитый участник рок-группы «Led Zeppelin» позирует с белоснежным козленком.
27. Род Стюарт (Rod Stewart)
Британский певец из домашних питомцев больше всего любил собак, отдавая предпочтение представителям крупных пород.
28. Стив Марриотт (Steve Marriott)
Британский вокалист и автор песен в компании домашних кошек.
29. Стиви Никс (Stevie Nicks)
Молодая американская певица c своей собакой породы королевский пудель.
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30. Сид Барретт (Syd Barrett)
Загадочный основатель британской рок-группы «Pink Floyd» со своим котом Ровером.
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