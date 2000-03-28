» » Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото

Известные музыканты показали домашних питомцев. ФотоПитомцы легенд рока.

И даже известным музыкантам, как и самым обычным людям, нужны друзья, такие, которые будут с тобой и в радости, и в печали. Многие звёзды, как, впрочем, и самые обычные люди, считают, что лучшие друзья – это четвероногие питомцы. И у многих их них были свои любимцы, с которыми они не расставались практически никогда, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Эксл Роуз (Axl Rose)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Вокалист групп «Guns N' Roses» и «AC/DC» вместе с любимицей – мальтийской болонкой Женевой.

2. Боб Дилан (Bob Dylan)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Молодой музыкант, певец и композитор из всех домашних питомцев предпочитал кошек.

3. Джон Бон Джови (John Bon Jovi)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Основатель популярной рок-группы «Bon Jovi» со своей собакой породы бордер-колли.

4. Дэвид Боуи (David Bowie)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Британский рок-певец с «напарником» по съемкам в фильме «Прекрасный жиголо, бедный жиголо».

5. Дэвид Джонс (David Jones)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Вокалист американской группы «The Monkees» с голубоглазым любимцем сиамской породы.

6. Дебби Харри (Debbie Harry)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Молодая американская певица со своим черным домашним питомцем.

7. Элвис Пресли (Elvis Presley)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Экзотический домашний питомец «короля рок-н-ролла» - шимпанзе по кличке Скаттер.

8. Эрик Клэптон (Eric Clapton)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Британский рок-музыкант с верным другом веймаранером Джипом и щенком ретривером.

9. Фрэнк Заппа (Frank Zappa)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Американский композитор и певец позирует для портрета с попугаем какаду в 1979 году.

10. Фредди Меркьюри (Freddie Mercury)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Фронтмен британской группы «Queen» с одним из любимых котов по кличке Оскар.

11. Дженис Джоплин (Janis Joplin)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Американская рок-певица в своем расписанном вручную автомобиле Porsche 356c Cabriolet с псом Джорждем.

12. Джим Моррисон (Jim Morrison)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Харизматичный лидер группы «The Doors» со своим питомцем - доберманом по кличке Сейдж.

13. Джими Хендрикс (Jimi Hendrix)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Изобретательный виртуоз мира рок-музыки со своим загадочным питомцем.

14. Джоуи Рамон (Joey Ramone)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


У американского музыканта, ставшего иконой контркультуры, кошки всегда были любимчиками.

15. Джон Леннон (John Lennon)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Британский рок-музыкант и один из основателей группы «The Beatles» с котенком сиамской породы в Токио (Япония).

16. Кит Мун (Keith Moon)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Британский барабанщик группы «The Who» вместе с одной из своих собак.

17. Кит Ричардс (Keith Richards)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Знаменитый британский гитарист рок-группы «Rolling Stones» и его собака Ратбаг на прогулке в Гайд-парке.

18. Курт Кобейн (Kurt Cobain)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Вокалист и гитарист легендарной рок-группы «Nirvana» и его маленькая собачка породы чихуахуа.

19. Марк Болан (Marc Bolan)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Лидер британской группы «T. Rex» со своим пушистым четвероногим другом.

20. Майкл Джексон (Michael Jackson)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Король поп-музыки с различными животными в собственном частном зоопарке «Neverland».

21. Мик Джаггер (Mick Jagger)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


У вокалиста британской рок-группы «Rolling Stones» на самом деле не было леопарда…правда?

22. Моррисси (Morrissey)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


За огромную любовь к кошкам основателя группы «The Smiths» прозвали «кошачьей бабушкой».

23. Патти Смит (Patti Smith)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Молодая мериканская певица и «крестная мама панк-рока» со своим черно-белым котом-«стилистом».

24. Пол Маккартни (Paul Mccartney)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Британский мультиинструменталист со своей собакой Мартой породы бобтейл.

25. Рэнди Роадс (Randy Rhoads)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Американский музыкант, виртуозно владеющий гитарой, и его милый щенок с аккуратными черными ушками.

26. Роберт Плант (Robert Plant)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Знаменитый участник рок-группы «Led Zeppelin» позирует с белоснежным козленком.

27. Род Стюарт (Rod Stewart)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Британский певец из домашних питомцев больше всего любил собак, отдавая предпочтение представителям крупных пород.

28. Стив Марриотт (Steve Marriott)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Британский вокалист и автор песен в компании домашних кошек.

29. Стиви Никс (Stevie Nicks)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Молодая американская певица c своей собакой породы королевский пудель.

Читайте также: Невероятные портреты от фотографа домашних питомцев. Фото

30. Сид Барретт (Syd Barrett)

Известные музыканты показали домашних питомцев. Фото


Загадочный основатель британской рок-группы «Pink Floyd» со своим котом Ровером.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: музыканты, питомцы

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
     156
     0

Похожие новости по теме

Лучшие снимки домашних питомцев от Kennel Club 2017. Фото Лучшие снимки домашних питомцев от Kennel Club 2017. Фото

Лучшие друзья человека: победители конкурса фотографий Kennel Club 2017.

Самые крупные породы домашних кошек. Фото Самые крупные породы домашних кошек. Фото

Домашняя кошка, как правило, ассоциируется с маленьким нежным пушистым комком, сладко мурлыкающим на коленях хозяина.

Невероятные портреты от фотографа домашних питомцев. Фото Невероятные портреты от фотографа домашних питомцев. Фото

Глядя на эти снимки, невозможно не улыбаться.

Гигантские домашние любимцы: самые большие породы домашних кошек. Фото Гигантские домашние любимцы: самые большие породы домашних кошек. Фото

Большие кошки невероятно грациозны и элегантны, иногда даже больше, чем их меньшие сородичи.

Ветеринары шокировали «рационом» этих домашних питомцев. Фото Ветеринары шокировали «рационом» этих домашних питомцев. Фото

Они едят все что видят.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх