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Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото
Здесь есть все для жизни.
«Симфония морей» (Symphony of the Seas) — крупнейший в мире круизный лайнер — 23 марта был передан французским судостроителем STX американскому гиганту Royal Caribbean International, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Недавно на судне были сделаны последние приготовления перед его первым рейсом в Средиземное море.
Стоимость судна оценивается в 1,35 млрд долларов США, вес лайнера — 228 000 тонн, а длина составляет 362 метра, что всего на 20 метров меньше, чем высота Эмпайр-стейт-билдинг.
Из достопримечательностей судна можно выделить трамплин, ледовый каток, мини-поле для гольфа, альпинистские стены, симулятор серфинга, полноразмерную баскетбольную площадку и казино.
На снимке: впечатляющий вид с палубы на центральный парк, демонстрирующий грандиозность судна.
Судно весом 228 000 тонн было названо «игровой площадкой для гостей всех возрастов».
«Симфония» начала свое первое путешествие по Средиземному морю в субботу утром. Прежде чем отправиться в свой родной порт в Майами, судно направилось в Малагу в Испании.
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На снимке зрители машут вслед отплывающему кораблю, желая ему счастливого пути.
«Симфония морей» (Symphony of the Seas) — крупнейший в мире круизный лайнер — 23 марта был передан французским судостроителем STX американскому гиганту Royal Caribbean International, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Недавно на судне были сделаны последние приготовления перед его первым рейсом в Средиземное море.
Стоимость судна оценивается в 1,35 млрд долларов США, вес лайнера — 228 000 тонн, а длина составляет 362 метра, что всего на 20 метров меньше, чем высота Эмпайр-стейт-билдинг.
Из достопримечательностей судна можно выделить трамплин, ледовый каток, мини-поле для гольфа, альпинистские стены, симулятор серфинга, полноразмерную баскетбольную площадку и казино.
На снимке: впечатляющий вид с палубы на центральный парк, демонстрирующий грандиозность судна.
Судно весом 228 000 тонн было названо «игровой площадкой для гостей всех возрастов».
«Симфония» начала свое первое путешествие по Средиземному морю в субботу утром. Прежде чем отправиться в свой родной порт в Майами, судно направилось в Малагу в Испании.
Читайте также: Disney Dream - самый лучший круизный лайнер в мире. Фото
На снимке зрители машут вслед отплывающему кораблю, желая ему счастливого пути.
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