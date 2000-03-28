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Раздел: Фоторепортажи  
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Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото

Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото Здесь есть все для жизни.

«Симфония морей» (Symphony of the Seas) — крупнейший в мире круизный лайнер — 23 марта был передан французским судостроителем STX американскому гиганту Royal Caribbean International, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Недавно на судне были сделаны последние приготовления перед его первым рейсом в Средиземное море.

Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото


Стоимость судна оценивается в 1,35 млрд долларов США, вес лайнера — 228 000 тонн, а длина составляет 362 метра, что всего на 20 метров меньше, чем высота Эмпайр-стейт-билдинг.

Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото


Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото
Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото
Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото


Из достопримечательностей судна можно выделить трамплин, ледовый каток, мини-поле для гольфа, альпинистские стены, симулятор серфинга, полноразмерную баскетбольную площадку и казино.

Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото


На снимке: впечатляющий вид с палубы на центральный парк, демонстрирующий грандиозность судна.

Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото


Судно весом 228 000 тонн было названо «игровой площадкой для гостей всех возрастов».

Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото


«Симфония» начала свое первое путешествие по Средиземному морю в субботу утром. Прежде чем отправиться в свой родной порт в Майами, судно направилось в Малагу в Испании.

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Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото
Так устроен самый большой в мире круизный лайнер. Фото


На снимке зрители машут вслед отплывающему кораблю, желая ему счастливого пути.
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 Теги: круиз, корабль

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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