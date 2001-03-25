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Самые интересные участники британской выставки собак. Фото

Самые интересные участники британской выставки собак. Фото Crufts Dog Show регулярно проводится в Великобритании с 1891 года.

Попасть на выставку собак «Крафт» очень непросто. Для этого собака должна быть квалифицирована, что означает наличие нескольких побед, различных сертификатов, дающих право на участие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Кроме того, для въезда собаки в Великобританию существует месячный карантин.

Мероприятие проводится с 1891 года, с самого начала его курирует королевская семья. Выставка названа в честь менеджера Чарльза Крафта, который организовал это шоу и сделал его популярным.

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Выставка не проводилась во времена Первой и Второй мировой войн. С 90-х годов XX века Crufts Dog Show проводится в Бирменгеме. Так что Бирмингем теперь является одной из мировых «собачьих» столиц.

Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
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 Теги: выставка, собаки

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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