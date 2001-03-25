Раздел: Фоторепортажи
Традиции бедуинов Мертвого моря в новом фотопроекте. Фото
Они живут по своим правилам.
Бедуинами принято называть жителей арабского мира, которые ведут кочевой образ жизни. В Израиле бедуинов насчитывается около 150 тысяч человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Каждую зиму эти верблюды путешествуют по этому лунному пустынному ландшафту самого низкого места на Земле под бдительным взором своих пастухов. Эта древняя традиция передавалась от отца к сыну в течение поколений.
Основная еда бедуинов — хлеб и оливковое масло, ещё черный кофе, сваренный на кострах. Они спят под звездами, около своих стад в течение нескольких недель. Здесь нет сотовых телефонов и других современных устройств.
Хотели бы так немного попутешествовать?
1. Почему самое низкое место на Земле? Потому, что это место находится недалеко от Мёртвого моря, а побережье озера является самым низким участком суши на Земле. (Фото Oded Balilty):
2. Бедуины говорят с верблюдами на специальном языке, направляя их туда, где нужно пастись. (Фото Oded Balilty):
3. Израильские бедуины разделяются на «южных» и «северных», значительно разнящихся по своей культуре. Меньшая их часть («северные») в течение последних ста — ста пятидесяти лет осела на севере Израиля (поселения Аль-Гейб, Зарзир) и традиционно занимается земледелием. Основная же масса израильских бедуинов («южные») проживает в пустыне Негев, и основным их занятием издревне было кочевое животноводство. (Фото Oded Balilty):
4. У этого пастуха, с которым мы кочуем, есть около 100 верблюдов. (Фото Oded Balilty):
5. Бедуинский образ жизни резко изменился за последние несколько десятилетий, многие из бедуинов оставили своё кочевой образ жизни и поселись в городах. (Фото Oded Balilty):
6. Костер, верблюд, палатка. Романтика. (Фото Oded Balilty):
7. На фотографиях – конце февраля. По мере того как зима заканчивается, здесь становится очень жарко, и верблюдов поднимают повыше в горы. (Фото Oded Balilty):
8. Умиротворение. (Фото Oded Balilty):
9. У верблюдов длинная шея, изогнутая дугой, маленькие и округленные уши, 38 зубов. У одногорбого верблюда окраска красновато-серая, у двугорбого — тёмно-бурая. (Фото Oded Balilty):
10. Одногорбые верблюды, или дромеда́ры. В прошлом бесчисленные стада диких дромадеров кочевали по пустыням Северной Африки и Ближнего Востока, однако в наши дни можно встретить только одомашненных животных. В современном мире дромедар распространён во многих регионах Азии и Африки как домашнее животное для перевозки грузов или верховой езды. (Фото Oded Balilty):
11. Верблюд подавился, приходится прочищать дыхательные пути. (Фото Oded Balilty):
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12. Во время особо засушливого сезона одногорбый верблюд в состоянии утратить более чем 25 % своего веса, не умирая от жажды или голода. (Фото Oded Balilty):
Ну что, хотели бы так покочевать хотя бы месяц?
Бедуинами принято называть жителей арабского мира, которые ведут кочевой образ жизни. В Израиле бедуинов насчитывается около 150 тысяч человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Каждую зиму эти верблюды путешествуют по этому лунному пустынному ландшафту самого низкого места на Земле под бдительным взором своих пастухов. Эта древняя традиция передавалась от отца к сыну в течение поколений.
Основная еда бедуинов — хлеб и оливковое масло, ещё черный кофе, сваренный на кострах. Они спят под звездами, около своих стад в течение нескольких недель. Здесь нет сотовых телефонов и других современных устройств.
Хотели бы так немного попутешествовать?
1. Почему самое низкое место на Земле? Потому, что это место находится недалеко от Мёртвого моря, а побережье озера является самым низким участком суши на Земле. (Фото Oded Balilty):
2. Бедуины говорят с верблюдами на специальном языке, направляя их туда, где нужно пастись. (Фото Oded Balilty):
3. Израильские бедуины разделяются на «южных» и «северных», значительно разнящихся по своей культуре. Меньшая их часть («северные») в течение последних ста — ста пятидесяти лет осела на севере Израиля (поселения Аль-Гейб, Зарзир) и традиционно занимается земледелием. Основная же масса израильских бедуинов («южные») проживает в пустыне Негев, и основным их занятием издревне было кочевое животноводство. (Фото Oded Balilty):
4. У этого пастуха, с которым мы кочуем, есть около 100 верблюдов. (Фото Oded Balilty):
5. Бедуинский образ жизни резко изменился за последние несколько десятилетий, многие из бедуинов оставили своё кочевой образ жизни и поселись в городах. (Фото Oded Balilty):
6. Костер, верблюд, палатка. Романтика. (Фото Oded Balilty):
7. На фотографиях – конце февраля. По мере того как зима заканчивается, здесь становится очень жарко, и верблюдов поднимают повыше в горы. (Фото Oded Balilty):
8. Умиротворение. (Фото Oded Balilty):
9. У верблюдов длинная шея, изогнутая дугой, маленькие и округленные уши, 38 зубов. У одногорбого верблюда окраска красновато-серая, у двугорбого — тёмно-бурая. (Фото Oded Balilty):
10. Одногорбые верблюды, или дромеда́ры. В прошлом бесчисленные стада диких дромадеров кочевали по пустыням Северной Африки и Ближнего Востока, однако в наши дни можно встретить только одомашненных животных. В современном мире дромедар распространён во многих регионах Азии и Африки как домашнее животное для перевозки грузов или верховой езды. (Фото Oded Balilty):
11. Верблюд подавился, приходится прочищать дыхательные пути. (Фото Oded Balilty):
Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото
12. Во время особо засушливого сезона одногорбый верблюд в состоянии утратить более чем 25 % своего веса, не умирая от жажды или голода. (Фото Oded Balilty):
Ну что, хотели бы так покочевать хотя бы месяц?
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