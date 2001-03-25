» » Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото

Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. ФотоОно находится в Пенсильвании.

В этом жутком лесу притаились необычные экспонаты — спрятавшиеся от взглядов вагоны трамваев, троллейбусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

В этом лесу находится около 40 брошенных вагонов.

Первый троллейбус был создан в Германии. Экспериментальная троллейбусная линия протяжённостью 540 м (591 ярд), открытая компанией Siemens & Halske в предместье Берлина Галензе (Halensee), действовала с 29 апреля по 13 июня 1882.

Электрический трамвай появился в конце XIX века — экспериментально впервые в России — в Санкт-Петербурге, изобретённый и испытанный Пироцким в 1880 году. Регулярное трамвайное сообщение впервые было запущено в Германии, в пригороде Берлина, в мае 1881 года опять же компанией Siemens & Halske.

Эти вагоны покоятся здесь уже давно.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

После расцвета, эпоха которого пришлась на период между мировыми войнами, начался упадок трамвая, однако уже с 1970-х годов вновь наблюдается значительный рост популярности трамвая, в том числе по экологическим причинам и благодаря технологическим усовершенствованиям.

Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, кладбище

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:28 » Автор: Анна Мартынова
     93
     0

Похожие новости по теме

Виртуальная прогулка по заброшенному грузинскому курорту. Фото Виртуальная прогулка по заброшенному грузинскому курорту. Фото

Он находится в отдаленном горном регионе Грузии.

Прогулка по заброшенному советскому детскому лагерю. Фото Прогулка по заброшенному советскому детскому лагерю. Фото

Всё тут напоминает об СССР.

Виртуальная прогулка по заброшенному ракетному крейсеру. Фото Виртуальная прогулка по заброшенному ракетному крейсеру. Фото

Французский ракетный крейсер Colbert (C611) состоял на вооружении французского флота в период с 1956 по 1991 год.

Виртуальная прогулка по заброшенному панамскому курорту. Фото Виртуальная прогулка по заброшенному панамскому курорту. Фото

Настоящий "потерянный рай".

В Австралии в трамвай запрягли лошадь. Фото В Австралии в трамвай запрягли лошадь. Фото

Любимое развлечение туристов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх