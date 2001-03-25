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Виртуальная прогулка по заброшенному кладбище троллейбусов в США. Фото
Оно находится в Пенсильвании.
В этом жутком лесу притаились необычные экспонаты — спрятавшиеся от взглядов вагоны трамваев, троллейбусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
В этом лесу находится около 40 брошенных вагонов.
Первый троллейбус был создан в Германии. Экспериментальная троллейбусная линия протяжённостью 540 м (591 ярд), открытая компанией Siemens & Halske в предместье Берлина Галензе (Halensee), действовала с 29 апреля по 13 июня 1882.
Электрический трамвай появился в конце XIX века — экспериментально впервые в России — в Санкт-Петербурге, изобретённый и испытанный Пироцким в 1880 году. Регулярное трамвайное сообщение впервые было запущено в Германии, в пригороде Берлина, в мае 1881 года опять же компанией Siemens & Halske.
Эти вагоны покоятся здесь уже давно.
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После расцвета, эпоха которого пришлась на период между мировыми войнами, начался упадок трамвая, однако уже с 1970-х годов вновь наблюдается значительный рост популярности трамвая, в том числе по экологическим причинам и благодаря технологическим усовершенствованиям.
В этом жутком лесу притаились необычные экспонаты — спрятавшиеся от взглядов вагоны трамваев, троллейбусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
В этом лесу находится около 40 брошенных вагонов.
Первый троллейбус был создан в Германии. Экспериментальная троллейбусная линия протяжённостью 540 м (591 ярд), открытая компанией Siemens & Halske в предместье Берлина Галензе (Halensee), действовала с 29 апреля по 13 июня 1882.
Электрический трамвай появился в конце XIX века — экспериментально впервые в России — в Санкт-Петербурге, изобретённый и испытанный Пироцким в 1880 году. Регулярное трамвайное сообщение впервые было запущено в Германии, в пригороде Берлина, в мае 1881 года опять же компанией Siemens & Halske.
Эти вагоны покоятся здесь уже давно.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
После расцвета, эпоха которого пришлась на период между мировыми войнами, начался упадок трамвая, однако уже с 1970-х годов вновь наблюдается значительный рост популярности трамвая, в том числе по экологическим причинам и благодаря технологическим усовершенствованиям.
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