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Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. Фото

Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. ФотоОн построен из 46 миллионов кубиков.

Небольшой датский городок Биллунн, что в южной Ютландии, может похвалиться наличием уникального места. Сегодня, пожалуй, трудно найти ребенка, который бы не мечтал попасть в этот городок, чтобы увидеть знаменитый тематический парк Леголенд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Леголенд в Биллунне - это первый в истории тематический парк состоящий практически полностью из конструктора. На сегодняшний день из всех "стран LEGO" разбросанных по миру именно этот считается наибольшим, поскольку маленький городок приходится родиной знаменитого конструктора.

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По предварительным данным сейчас Леголенд состоит из более чем 46 миллионов кубиков LEGO различных размеров. За пределами Копенгагена парк является крупнейшим туристическим центром в Королевстве.

Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. Фото
Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. Фото
Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. Фото
Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. Фото
Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. Фото
Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. Фото
Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. Фото
Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. Фото
Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. Фото
Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. Фото
Леголенд: парк развлечений, построенный из конструктора. Фото
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 Теги: парк развлечений, туризм

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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