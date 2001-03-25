Раздел: Фоторепортажи
Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото
Они заслуживают всяческих похвал.
Главное умение фотографов - увидеть красоту этого мира, словить именно тот момент, который удивит зрителя. И стоит сказать, что это удалось всем фотографам, названным лучшими жюри конкурса 1x Photo Awards, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. «И никто, кажется, не знает, куда вы идете»
1-е место конкурса присуждено фотографу Шарлин Гербер (Charlaine Gerber) из ЮАР.
2. «Формы»
2-е место занял американский фотограф Брайан Джексон (Brian Jackson).
3. «Возвращение»
На почетном 3-м месте – российский фотограф Михаил Потапов (Mikhail Potapov).
4. «Мое видение»
Приз зрительских симпатий достался итальянскому фотографу Кармину Чириако (Carmine Chiriaco).
5. «Лисички»
Премией Кена Роквела награжден русский фотограф Анна Мельникова (Anna Melnikova)
6. «Затмение»
Автор снимка и победитель в категории «Абстракция» - фотограф Ахмед Табет (Ahmed Thabet) из Египта.
7. «Правительственный квартал Берлина»
Автор снимка и победитель в категории «Архитектура» - фотограф Маттиас Хефнер (Matthias Hefner) из Германии.
8. «Ящерица-скала»
Автор снимка и победитель в категории «Фотоманипуляции» - фотограф Онни Вилджами (Onni Wiljami) из Финляндии.
9. «Безликий»
Автор снимка и победитель в категории «Концептуальная фотография» - Радин Бадрия (Radin Badrnia) из Ирана.
10. «Дикие лошади»
Автор снимка и победитель в категории «Документальная фотография» - Ф. Дилек Уйар (F. Dilek Uyar) из Турции.
11. «Домик»
Автор снимка и победитель в категории «Файн-арт» - фотограф Бруно Бирхофер (Bruno Birkhofer) из Швейцарии.
12. «Ночной грабитель»
Автор снимка и победитель в категории «Макро» - французский фотограф Тьерри Дюфур (Thierry Dufour).
13. «Наблюдение»
Автор снимка и победитель в категории «Дикая природа» - американский фотограф Бэн Ли (Ben Li).
14. «Сужение»
Автор снимка и победитель в категории «Пейзаж» - американский фотограф Луиза Юу (Louise Yu).
15. «Прощение»
Автор снимка и победитель в категории «Люди» - фотограф Гейр Джартвейт (Geir Jartveit) из Норвегии.
16. «На дне бокала»
Автор снимка и победитель в категории «Натюрморт» - японский фотограф Нобухиро Ишиба (Nobuhiro Ishida).
17. «Бней-Брак 2017»
Автор снимка и победитель в категории «Уличная фотография» - Орна Наор (Orna Naor) из Израиля.
18. «Поручни»
Автор снимка и победитель в категории «Народный выбор» - бельгийский фотограф Марк Хейбрис (Marc Huybrighs).
Автор снимка и победитель в категории «Народный выбор» - бельгийский фотограф Марк Хейбрис (Marc Huybrighs).
19. «Небоскребы»
Приз зрительских симпатий в категории «Архитектура» присужден испанскому фотографу Энрике Искьердо (Enrique Izquierdo).
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
20. «Великий ковфефе»
Призом зрительских симпатий в категории «Фотоманипуляции» награжден французский фотограф Кристоф Кичак (Christophe Kiciak).
Главное умение фотографов - увидеть красоту этого мира, словить именно тот момент, который удивит зрителя. И стоит сказать, что это удалось всем фотографам, названным лучшими жюри конкурса 1x Photo Awards, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. «И никто, кажется, не знает, куда вы идете»
1-е место конкурса присуждено фотографу Шарлин Гербер (Charlaine Gerber) из ЮАР.
2. «Формы»
2-е место занял американский фотограф Брайан Джексон (Brian Jackson).
3. «Возвращение»
На почетном 3-м месте – российский фотограф Михаил Потапов (Mikhail Potapov).
4. «Мое видение»
Приз зрительских симпатий достался итальянскому фотографу Кармину Чириако (Carmine Chiriaco).
5. «Лисички»
Премией Кена Роквела награжден русский фотограф Анна Мельникова (Anna Melnikova)
6. «Затмение»
Автор снимка и победитель в категории «Абстракция» - фотограф Ахмед Табет (Ahmed Thabet) из Египта.
7. «Правительственный квартал Берлина»
Автор снимка и победитель в категории «Архитектура» - фотограф Маттиас Хефнер (Matthias Hefner) из Германии.
8. «Ящерица-скала»
Автор снимка и победитель в категории «Фотоманипуляции» - фотограф Онни Вилджами (Onni Wiljami) из Финляндии.
9. «Безликий»
Автор снимка и победитель в категории «Концептуальная фотография» - Радин Бадрия (Radin Badrnia) из Ирана.
10. «Дикие лошади»
Автор снимка и победитель в категории «Документальная фотография» - Ф. Дилек Уйар (F. Dilek Uyar) из Турции.
11. «Домик»
Автор снимка и победитель в категории «Файн-арт» - фотограф Бруно Бирхофер (Bruno Birkhofer) из Швейцарии.
12. «Ночной грабитель»
Автор снимка и победитель в категории «Макро» - французский фотограф Тьерри Дюфур (Thierry Dufour).
13. «Наблюдение»
Автор снимка и победитель в категории «Дикая природа» - американский фотограф Бэн Ли (Ben Li).
14. «Сужение»
Автор снимка и победитель в категории «Пейзаж» - американский фотограф Луиза Юу (Louise Yu).
15. «Прощение»
Автор снимка и победитель в категории «Люди» - фотограф Гейр Джартвейт (Geir Jartveit) из Норвегии.
16. «На дне бокала»
Автор снимка и победитель в категории «Натюрморт» - японский фотограф Нобухиро Ишиба (Nobuhiro Ishida).
17. «Бней-Брак 2017»
Автор снимка и победитель в категории «Уличная фотография» - Орна Наор (Orna Naor) из Израиля.
18. «Поручни»
Автор снимка и победитель в категории «Народный выбор» - бельгийский фотограф Марк Хейбрис (Marc Huybrighs).
Автор снимка и победитель в категории «Народный выбор» - бельгийский фотограф Марк Хейбрис (Marc Huybrighs).
19. «Небоскребы»
Приз зрительских симпатий в категории «Архитектура» присужден испанскому фотографу Энрике Искьердо (Enrique Izquierdo).
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
20. «Великий ковфефе»
Призом зрительских симпатий в категории «Фотоманипуляции» награжден французский фотограф Кристоф Кичак (Christophe Kiciak).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
28
0
Оставьте свой комментарий