» » Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. ФотоОни заслуживают всяческих похвал.

Главное умение фотографов - увидеть красоту этого мира, словить именно тот момент, который удивит зрителя. И стоит сказать, что это удалось всем фотографам, названным лучшими жюри конкурса 1x Photo Awards, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. «И никто, кажется, не знает, куда вы идете»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


1-е место конкурса присуждено фотографу Шарлин Гербер (Charlaine Gerber) из ЮАР.

2. «Формы»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


2-е место занял американский фотограф Брайан Джексон (Brian Jackson).

3. «Возвращение»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


На почетном 3-м месте – российский фотограф Михаил Потапов (Mikhail Potapov).

4. «Мое видение»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Приз зрительских симпатий достался итальянскому фотографу Кармину Чириако (Carmine Chiriaco).

5. «Лисички»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Премией Кена Роквела награжден русский фотограф Анна Мельникова (Anna Melnikova)

6. «Затмение»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Автор снимка и победитель в категории «Абстракция» - фотограф Ахмед Табет (Ahmed Thabet) из Египта.

7. «Правительственный квартал Берлина»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Автор снимка и победитель в категории «Архитектура» - фотограф Маттиас Хефнер (Matthias Hefner) из Германии.

8. «Ящерица-скала»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Автор снимка и победитель в категории «Фотоманипуляции» - фотограф Онни Вилджами (Onni Wiljami) из Финляндии.

9. «Безликий»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Автор снимка и победитель в категории «Концептуальная фотография» - Радин Бадрия (Radin Badrnia) из Ирана.

10. «Дикие лошади»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Автор снимка и победитель в категории «Документальная фотография» - Ф. Дилек Уйар (F. Dilek Uyar) из Турции.

11. «Домик»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Автор снимка и победитель в категории «Файн-арт» - фотограф Бруно Бирхофер (Bruno Birkhofer) из Швейцарии.

12. «Ночной грабитель»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Автор снимка и победитель в категории «Макро» - французский фотограф Тьерри Дюфур (Thierry Dufour).

13. «Наблюдение»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Автор снимка и победитель в категории «Дикая природа» - американский фотограф Бэн Ли (Ben Li).

14. «Сужение»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Автор снимка и победитель в категории «Пейзаж» - американский фотограф Луиза Юу (Louise Yu).

15. «Прощение»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Автор снимка и победитель в категории «Люди» - фотограф Гейр Джартвейт (Geir Jartveit) из Норвегии.

16. «На дне бокала»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Автор снимка и победитель в категории «Натюрморт» - японский фотограф Нобухиро Ишиба (Nobuhiro Ishida).

17. «Бней-Брак 2017»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Автор снимка и победитель в категории «Уличная фотография» - Орна Наор (Orna Naor) из Израиля.

18. «Поручни»

Автор снимка и победитель в категории «Народный выбор» - бельгийский фотограф Марк Хейбрис (Marc Huybrighs).

Автор снимка и победитель в категории «Народный выбор» - бельгийский фотограф Марк Хейбрис (Marc Huybrighs).

19. «Небоскребы»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Приз зрительских симпатий в категории «Архитектура» присужден испанскому фотографу Энрике Искьердо (Enrique Izquierdo).

Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

20. «Великий ковфефе»

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото


Призом зрительских симпатий в категории «Фотоманипуляции» награжден французский фотограф Кристоф Кичак (Christophe Kiciak).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фото, конкурс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
     28
     0

Похожие новости по теме

Лучшие снимки по версии International Photographer of the Year. Фото Лучшие снимки по версии International Photographer of the Year. Фото

Они заслуживают всяческих похвал.

Лучшие черно-белые снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото Лучшие черно-белые снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото

Отличные монохромные фотографии.

Дикая природа в лучших работах британских фотографов. Фото Дикая природа в лучших работах британских фотографов. Фото

Победители престижного фотоконкурса.

Лучшие снимки домашних питомцев от Kennel Club 2017. Фото Лучшие снимки домашних питомцев от Kennel Club 2017. Фото

Лучшие друзья человека: победители конкурса фотографий Kennel Club 2017.

Лучшие снимки на фотоконкурсе British Wildlife Photographer of the Year. Фото Лучшие снимки на фотоконкурсе British Wildlife Photographer of the Year. Фото

Эти снимки демонстрируют всю прелесть нашего мира.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх