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Захватывающие места для любителей экстремальных путешествий. Фото
Туриста ждут захватывающие приключения.
Кто-то стремится провести отпуск, валяясь на пляже, тогда как другие стремятся отыскать самые экстремальные места на Земле. Где-то смертельно холодно, где-то чересчур жарко, какие-то места просто кишат ядовитыми змеями, а где-то можно заняться экстремальными видами спорта. В этом обзоре собраны места, которые вряд ли понравятся поклонникам ленивого отдыха. Тем не менее, они стоят того, чтобы их увидеть, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Мертвое море
Израиль / Иордания
Расположенное между Израилем и Иорданией, Мертвое море является самым низменным местом на Земле. Это невероятно, но поверхность воды в море находится примерно на 430 метров ниже уровня моря. Кроме того, Мертвое море невероятно соленое. Фактически, уровень соли в воде здесь такой, что человек может держаться на поверхности без особых усилий.
2. Марианская впадина
США
В отличие от самой высокой точки на Земле, Марианская впадина является самой глубокой точкой океана, в которой побывало всего 3 человека. Она расположена в Тихом океане, к востоку от Филиппин. Самая глубокая точка от поверхности воды («Бездна Челленджера») находится на глубине около 11 километров.
3. Станция «Восток»
Антарктида
Когда люди ищут прекрасное место для отдыха, не так много кто захочет отправиться в самое холодное место на Земле. На станции «Восток» в Антарктиде ситуация с этим обстоит весьма экстремально — здесь температура может упасть до -87 градусов Цельсия. Летом на «Востоке» живут около 25 ученых, а зимой это число сокращается до 13.
4. Водопад Анхель
Венесуэла
Анхель в Венесуэле - самый высокий водопад в мире. Здесь вода обрушивается вниз с высоты 984 метра, причем высота непрерывного свободного падения воды составляет 806 метров. Чтобы представить это в перспективе, это примерно в три раза выше, чем Эйфелева башня.
5. Пещера Крубера
Абхазия
Пещера Крубера, расположенная недалеко от Черного моря в горном массиве Арабика в Абхазии, является самой глубокой пещерой в мире (по другим данным, самая глубокая — находящаяся неподалеку пещера Веревкина). На поверхности вход в пещеру выглядит, как небольшая дыра, а опускается она на глубину 2 197 метров. Первоначально пещерные проходы были очень маленькими и узкими, но раскопки позволили опуститься глубже. В последние годы пещера Крубера стал чем-то вроде «Эвереста» для спелеологов.
6. Пустыня Атакама
Чили
Тем, кому нравится сухой климат, явно стоит посетить пустыню Атакама в Чили. Испытания NASA показали, что это самая сухая пустыня на Земле. Как несложно догадаться, здесь очень экстремальные перепады температуры: от 40º C в течение дня до 5º C ночью.
7. Самое длинное географическое название
Новая Зеландия
Бесспорно, что Новая Зеландия может похвастаться потрясающими пейзажами и ландшафтами. При этом данная страна также может претендовать на самое длинное географическое название в мире. Один из местных холмов называется Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху. Переводится это как «вершина, где Таматеа, мужчина с большими коленями взбирался на горы, проглатывал землю, который путешествовал и играл на своей носовой флейте для своей любимой».
8. Деревня Теахупоо
Таити
Если кто-то не представляет свою жизнь без серфинга, ему стоит отправиться в деревню Теахупоо на северо-западном побережье Таити. Серферы со всего мира стекаются в это место, чтобы получить возможность прокатиться на одних из самых больших и смертельных волн на Земле. А смертельным это место делает то, что волны разбиваются в нескольких шагах от острого кораллового рифа.
9. Остров Кеймада-Гранди
Бразилия
Возле побережья Бразилии недалеко от Сан-Паулу находится самый опасный остров на планете — Кеймада-Гранди или «Змеиный». Это место буквально кишит островными ботропсами, смертельно ядовитыми змеями. Говорят, что их яд может убить человека менее чем за час.
10. Деревня Оймякон
Россия
Оймякон - не обычная деревня в России. При температурах, достигающих 88 градусов ниже нуля, это по сути самый холодный населенный город на Земле. И здесь невероятно опасно жить. С 1 декабря по 1 марта температура никогда не поднимается минус 17 градусов по Цельсию.
11. Деревня Даллол
Эфиопия
Хотя местные инопланетные ландшафты делают эфиопское деревня Даллол неотразимым, экстремальным оно является по другой причине. Оно считается поселением с наиболее высокой среднегодовой температурой. В течение года средняя температура в Даллоле составляет 34,4 градуса Цельсия.
12. Город Чернобыль
Украина
Хотя Чернобыль недавно отметил свое 30-летие после катастрофы и в некоторые его районы уже пускают туристов, здесь царит не совсем дружественная атмосфера. В 1986 году на город обрушились тонны радиоактивных отходов, в результате чего эвакуировали 100 000 человек. Теперь Чернобыль представляет собой разрушающийся город-призрак.
13. Озеро Салар де Уюни
Боливия
Салар де Уюни в Боливии - это высохшее соленое озеро, простирающееся до самого горизонта (его площадь составляет 10 588 квадратных километров). Оно действительно единственное в своем роде. Однако приехать сюда в качестве туриста непросто. Дороги к Уюни отсутствуют, а зимой здесь становится чрезвычайно холодно.
14. Остров Тристан-да-Кунья
Британская заморская территория
Остров Тристан-да-Кунья в одноименном архипелаге - самый удаленный населенный остров на планете. Он не совсем подходит для отдыха. На Тристан-да-Кунья нет ресторанов и отелей, и здесь нельзя рассчитаться кредитной картой. Чтобы добраться до острова, придется плыть на корабле в течение недели, поскольку на нем нет аэропорта.
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15. Шахта «Железная гора»
Калифорния
Железная гора в Калифорнии сильно загрязнена кислотными реками, кислотной солью и бактериальной слизью, сочащейся из стен шахт. Концентрация загрязнения и кислоты в воде может сжечь кожу и растворить ткани. В данном месте настолько опасно, что когда NASA отправило для разведки в шахту робота, никто не увидел его больше.
Кто-то стремится провести отпуск, валяясь на пляже, тогда как другие стремятся отыскать самые экстремальные места на Земле. Где-то смертельно холодно, где-то чересчур жарко, какие-то места просто кишат ядовитыми змеями, а где-то можно заняться экстремальными видами спорта. В этом обзоре собраны места, которые вряд ли понравятся поклонникам ленивого отдыха. Тем не менее, они стоят того, чтобы их увидеть, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Мертвое море
Израиль / Иордания
Расположенное между Израилем и Иорданией, Мертвое море является самым низменным местом на Земле. Это невероятно, но поверхность воды в море находится примерно на 430 метров ниже уровня моря. Кроме того, Мертвое море невероятно соленое. Фактически, уровень соли в воде здесь такой, что человек может держаться на поверхности без особых усилий.
2. Марианская впадина
США
В отличие от самой высокой точки на Земле, Марианская впадина является самой глубокой точкой океана, в которой побывало всего 3 человека. Она расположена в Тихом океане, к востоку от Филиппин. Самая глубокая точка от поверхности воды («Бездна Челленджера») находится на глубине около 11 километров.
3. Станция «Восток»
Антарктида
Когда люди ищут прекрасное место для отдыха, не так много кто захочет отправиться в самое холодное место на Земле. На станции «Восток» в Антарктиде ситуация с этим обстоит весьма экстремально — здесь температура может упасть до -87 градусов Цельсия. Летом на «Востоке» живут около 25 ученых, а зимой это число сокращается до 13.
4. Водопад Анхель
Венесуэла
Анхель в Венесуэле - самый высокий водопад в мире. Здесь вода обрушивается вниз с высоты 984 метра, причем высота непрерывного свободного падения воды составляет 806 метров. Чтобы представить это в перспективе, это примерно в три раза выше, чем Эйфелева башня.
5. Пещера Крубера
Абхазия
Пещера Крубера, расположенная недалеко от Черного моря в горном массиве Арабика в Абхазии, является самой глубокой пещерой в мире (по другим данным, самая глубокая — находящаяся неподалеку пещера Веревкина). На поверхности вход в пещеру выглядит, как небольшая дыра, а опускается она на глубину 2 197 метров. Первоначально пещерные проходы были очень маленькими и узкими, но раскопки позволили опуститься глубже. В последние годы пещера Крубера стал чем-то вроде «Эвереста» для спелеологов.
6. Пустыня Атакама
Чили
Тем, кому нравится сухой климат, явно стоит посетить пустыню Атакама в Чили. Испытания NASA показали, что это самая сухая пустыня на Земле. Как несложно догадаться, здесь очень экстремальные перепады температуры: от 40º C в течение дня до 5º C ночью.
7. Самое длинное географическое название
Новая Зеландия
Бесспорно, что Новая Зеландия может похвастаться потрясающими пейзажами и ландшафтами. При этом данная страна также может претендовать на самое длинное географическое название в мире. Один из местных холмов называется Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху. Переводится это как «вершина, где Таматеа, мужчина с большими коленями взбирался на горы, проглатывал землю, который путешествовал и играл на своей носовой флейте для своей любимой».
8. Деревня Теахупоо
Таити
Если кто-то не представляет свою жизнь без серфинга, ему стоит отправиться в деревню Теахупоо на северо-западном побережье Таити. Серферы со всего мира стекаются в это место, чтобы получить возможность прокатиться на одних из самых больших и смертельных волн на Земле. А смертельным это место делает то, что волны разбиваются в нескольких шагах от острого кораллового рифа.
9. Остров Кеймада-Гранди
Бразилия
Возле побережья Бразилии недалеко от Сан-Паулу находится самый опасный остров на планете — Кеймада-Гранди или «Змеиный». Это место буквально кишит островными ботропсами, смертельно ядовитыми змеями. Говорят, что их яд может убить человека менее чем за час.
10. Деревня Оймякон
Россия
Оймякон - не обычная деревня в России. При температурах, достигающих 88 градусов ниже нуля, это по сути самый холодный населенный город на Земле. И здесь невероятно опасно жить. С 1 декабря по 1 марта температура никогда не поднимается минус 17 градусов по Цельсию.
11. Деревня Даллол
Эфиопия
Хотя местные инопланетные ландшафты делают эфиопское деревня Даллол неотразимым, экстремальным оно является по другой причине. Оно считается поселением с наиболее высокой среднегодовой температурой. В течение года средняя температура в Даллоле составляет 34,4 градуса Цельсия.
12. Город Чернобыль
Украина
Хотя Чернобыль недавно отметил свое 30-летие после катастрофы и в некоторые его районы уже пускают туристов, здесь царит не совсем дружественная атмосфера. В 1986 году на город обрушились тонны радиоактивных отходов, в результате чего эвакуировали 100 000 человек. Теперь Чернобыль представляет собой разрушающийся город-призрак.
13. Озеро Салар де Уюни
Боливия
Салар де Уюни в Боливии - это высохшее соленое озеро, простирающееся до самого горизонта (его площадь составляет 10 588 квадратных километров). Оно действительно единственное в своем роде. Однако приехать сюда в качестве туриста непросто. Дороги к Уюни отсутствуют, а зимой здесь становится чрезвычайно холодно.
14. Остров Тристан-да-Кунья
Британская заморская территория
Остров Тристан-да-Кунья в одноименном архипелаге - самый удаленный населенный остров на планете. Он не совсем подходит для отдыха. На Тристан-да-Кунья нет ресторанов и отелей, и здесь нельзя рассчитаться кредитной картой. Чтобы добраться до острова, придется плыть на корабле в течение недели, поскольку на нем нет аэропорта.
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15. Шахта «Железная гора»
Калифорния
Железная гора в Калифорнии сильно загрязнена кислотными реками, кислотной солью и бактериальной слизью, сочащейся из стен шахт. Концентрация загрязнения и кислоты в воде может сжечь кожу и растворить ткани. В данном месте настолько опасно, что когда NASA отправило для разведки в шахту робота, никто не увидел его больше.
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