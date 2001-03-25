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Раздел: Фоторепортажи  
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Уже не в моде: одежда, которую не стоит носить весной. Фото

Уже не в моде: одежда, которую не стоит носить весной. Фото Их стоит отложить до лучших времен.

Стремительное распространение трендов приводит к неизбежному чувству пресыщения. Именно поэтому мы призываем относиться к круговороту идей в мире моды без фанатизма.

Главное правило игры — не упустить момент, когда популярное станет банальным. Рассказываем о том, какие вещи набили оскомину и чем их заменить, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Уже не в моде: одежда, которую не стоит носить весной. Фото


БОМБЕР

Кажется, не осталось ни одного бренда, в коллекции которого не присутствовал бы этот элемент гардероба. Универсальная куртка американских спортсменов окружала нас повсюду и, как результат, изрядно поднадоела.

Уже не в моде: одежда, которую не стоит носить весной. Фото


Альтернатива: Главной верхней одеждой весенне-летнего сезона станут двубортные oversize-жакеты, ветровки и анораки из металлизированных тканей и новые интерпретации классических тренчей — чем интереснее фасон и отделка, тем лучше.

Уже не в моде: одежда, которую не стоит носить весной. Фото


ОТКРЫТЫЕ ПЛЕЧИ

Давай признаем, вещи с открытыми плечами (особенно на резинке) не отличаются удобством: желание подправить спустившиеся рукава не покидает в течение всего дня, а от неловкой ситуации отделяет буквально одно резкое движение.

Уже не в моде: одежда, которую не стоит носить весной. Фото


Альтернатива: Подчеркнуть изящные ключицы и чувствовать себя при этом максимально расслабленно можно в более надежных платьях и топах на одно плечо.

Уже не в моде: одежда, которую не стоит носить весной. Фото


ЧОКЕР

Прощаться с главным атрибутом стиля 90-х надо было еще в прошлом году, но если ты по какой-то причине откладывала этот момент, то в 2018 действовать надо решительно.

Уже не в моде: одежда, которую не стоит носить весной. Фото


Альтернатива: В эпоху селфи любимыми украшениями дизайнеров становятся те, что обязательно попадут в кадр. Отдельного внимания заслуживают statement-earrings — массивные серьги подойдут как к вечерним, так и к базовым нарядам.

Уже не в моде: одежда, которую не стоит носить весной. Фото


КОРСЕТЫ

В какой-то момент этого изначально смелого и небанального аксессуара стало так много, что он растерял все свое очарование. Пора завязывать с абсурдными сочетаниями, которые к тому же редко когда смотрятся удачно.

Уже не в моде: одежда, которую не стоит носить весной. Фото


Альтернатива: Подчеркнуть талию и смоделировать силуэт позволит широкий ремень с крупной пряжкой. Быстрый способ подогнать свободные пальто, жакеты и платья под себя.

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Уже не в моде: одежда, которую не стоит носить весной. Фото


КРОП-ТОПЫ

Укороченные топы и их многочисленные вариации, особенно полюбившиеся семье Кардашьян-Дженнер и сестрам Хадид, перестали производить должный эффект и даже успели наскучить.

Альтернатива: Но не спеши расслабляться: на походы в спортзал нас мотивируют платья с разрезами на талии, как на показах Prabal Gurung, Jason Wu, Loewe и Marques' Almeida.
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 Теги: одежда, весна

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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