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Животные, обладающие необычными способностями. Фото

Животные, обладающие необычными способностями. ФотоИм есть чем удивить.

Верите ли вы, что на нашей планете есть животные, которые обладают способностями, как у вымышленных героев комиксов и фильмов вселенной Марвел? Если вы не верите в существование таких существ, то вот вам наш список, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


1. Бессмертная медуза – может жить вечно.

25 лет ученые пытаются взломать генетический код из Turritopsis dohrnii – медузы, которая, кажется никогда не умирает и даже может сделать себе моложе.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


2. Мимический индонезийский осьминог может имитировать других существ.

Мимический осьминог является одним из самых искусных животных, когда речь идет о спасении своей жизни от хищников. Он способен имитировать разных морских существ, чтобы ввести хищника в заблуждение.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


3. Каракатица – невидимка.

Каракатица может сделать себя невидимой. Ну не совсем невидимый , но невидимый для человеческого глаза, меняя свой окрас.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


4. Саламандры могут восстанавливать свои конечности.

Что будоражит умы ученых, изучающих эту уникальную способность саламандр.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


5. Лирохвосты могут имитировать даже звук бензопилы.

Лирохвост обладает безумной способностью имитировать любой звук, который он слышит, включая бензопилы, автомобили и других птицы.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


6. Волосатая лягушка может сломать свои кости и превратить их в когти.

Волосатая лягушка может сломать свои кости и протащить их сквозь кожу, чтобы использовать в качестве когтей. Чем не Росомаха?

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


7. Тихоходки выживут, когда земля исчезнет.

Тихоходка – это организм, который может выживать в любом апокалиптическом сценарии. В космосе, под водой, при ядерном взрыве.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


8. Африканский хорек пахнет хуже скунса.

Африканский хорек может распылять гнилостный липкий секрет из своих анальных желез, чтобы держать своих врагов в страхе. Их даже считают самыми страшным и животными в мире.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


9. Утконос имеет способность электролокации.

Утконос — одно из самых интересных млекопитающих. Мало того, что он может откладывать яйца, он еще имеет способность электролокации.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


10. Колибри – самое быстрое существо.

Если вы когда-либо видели колибри в полете, тогда вы уже знаете, что это удивительное существо. Но знаете ли вы, что колибри – самое быстрое животное, если брать во внимание их маленький размер. Если сопоставить длину тела колибри с его скоростью, их отношение «больше, чем у истребителя при включённом форсаже, и больше, чем у космического челнока в момент вхождения в земную атмосферу».

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


11. Электрический угорь бьет током.

Электрический угорь – это не просто название. Их способность бить током вполне реальна.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


12. Брызгуны – снайперы в мире рыб.

Эта рыба снайпер стреляет струей воды прямо из своего рта с невероятной точностью.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


13. Темноспинный альбатрос – птица самолет.

Темноспинный альбатрос может пролететь тысячи километров не маша крыльями.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


14. Голый землекоп не может заболеть раком.

Никто не знает, почему, но голые землекопы не могут заболеть раком. Ученые изучают их гены.

Животные, обладающие необычными способностями. Фото


15. Гекконы могут лазить по стенам.

Как человек паук.

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Животные, обладающие необычными способностями. Фото


16. Жабовидные ящерицы стреляют кровью из глаз.

Если вы когда-нибудь встанете на пути жабовидной ящерицы, приготовьтесь к ужасающему зрелищу.
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 Теги: животные, способности

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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