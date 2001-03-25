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Животные, обладающие необычными способностями. Фото
Им есть чем удивить.
Верите ли вы, что на нашей планете есть животные, которые обладают способностями, как у вымышленных героев комиксов и фильмов вселенной Марвел? Если вы не верите в существование таких существ, то вот вам наш список, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Бессмертная медуза – может жить вечно.
25 лет ученые пытаются взломать генетический код из Turritopsis dohrnii – медузы, которая, кажется никогда не умирает и даже может сделать себе моложе.
2. Мимический индонезийский осьминог может имитировать других существ.
Мимический осьминог является одним из самых искусных животных, когда речь идет о спасении своей жизни от хищников. Он способен имитировать разных морских существ, чтобы ввести хищника в заблуждение.
3. Каракатица – невидимка.
Каракатица может сделать себя невидимой. Ну не совсем невидимый , но невидимый для человеческого глаза, меняя свой окрас.
4. Саламандры могут восстанавливать свои конечности.
Что будоражит умы ученых, изучающих эту уникальную способность саламандр.
5. Лирохвосты могут имитировать даже звук бензопилы.
Лирохвост обладает безумной способностью имитировать любой звук, который он слышит, включая бензопилы, автомобили и других птицы.
6. Волосатая лягушка может сломать свои кости и превратить их в когти.
Волосатая лягушка может сломать свои кости и протащить их сквозь кожу, чтобы использовать в качестве когтей. Чем не Росомаха?
7. Тихоходки выживут, когда земля исчезнет.
Тихоходка – это организм, который может выживать в любом апокалиптическом сценарии. В космосе, под водой, при ядерном взрыве.
8. Африканский хорек пахнет хуже скунса.
Африканский хорек может распылять гнилостный липкий секрет из своих анальных желез, чтобы держать своих врагов в страхе. Их даже считают самыми страшным и животными в мире.
9. Утконос имеет способность электролокации.
Утконос — одно из самых интересных млекопитающих. Мало того, что он может откладывать яйца, он еще имеет способность электролокации.
10. Колибри – самое быстрое существо.
Если вы когда-либо видели колибри в полете, тогда вы уже знаете, что это удивительное существо. Но знаете ли вы, что колибри – самое быстрое животное, если брать во внимание их маленький размер. Если сопоставить длину тела колибри с его скоростью, их отношение «больше, чем у истребителя при включённом форсаже, и больше, чем у космического челнока в момент вхождения в земную атмосферу».
11. Электрический угорь бьет током.
Электрический угорь – это не просто название. Их способность бить током вполне реальна.
12. Брызгуны – снайперы в мире рыб.
Эта рыба снайпер стреляет струей воды прямо из своего рта с невероятной точностью.
13. Темноспинный альбатрос – птица самолет.
Темноспинный альбатрос может пролететь тысячи километров не маша крыльями.
14. Голый землекоп не может заболеть раком.
Никто не знает, почему, но голые землекопы не могут заболеть раком. Ученые изучают их гены.
15. Гекконы могут лазить по стенам.
Как человек паук.
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16. Жабовидные ящерицы стреляют кровью из глаз.
Если вы когда-нибудь встанете на пути жабовидной ящерицы, приготовьтесь к ужасающему зрелищу.
Верите ли вы, что на нашей планете есть животные, которые обладают способностями, как у вымышленных героев комиксов и фильмов вселенной Марвел? Если вы не верите в существование таких существ, то вот вам наш список, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Бессмертная медуза – может жить вечно.
25 лет ученые пытаются взломать генетический код из Turritopsis dohrnii – медузы, которая, кажется никогда не умирает и даже может сделать себе моложе.
2. Мимический индонезийский осьминог может имитировать других существ.
Мимический осьминог является одним из самых искусных животных, когда речь идет о спасении своей жизни от хищников. Он способен имитировать разных морских существ, чтобы ввести хищника в заблуждение.
3. Каракатица – невидимка.
Каракатица может сделать себя невидимой. Ну не совсем невидимый , но невидимый для человеческого глаза, меняя свой окрас.
4. Саламандры могут восстанавливать свои конечности.
Что будоражит умы ученых, изучающих эту уникальную способность саламандр.
5. Лирохвосты могут имитировать даже звук бензопилы.
Лирохвост обладает безумной способностью имитировать любой звук, который он слышит, включая бензопилы, автомобили и других птицы.
6. Волосатая лягушка может сломать свои кости и превратить их в когти.
Волосатая лягушка может сломать свои кости и протащить их сквозь кожу, чтобы использовать в качестве когтей. Чем не Росомаха?
7. Тихоходки выживут, когда земля исчезнет.
Тихоходка – это организм, который может выживать в любом апокалиптическом сценарии. В космосе, под водой, при ядерном взрыве.
8. Африканский хорек пахнет хуже скунса.
Африканский хорек может распылять гнилостный липкий секрет из своих анальных желез, чтобы держать своих врагов в страхе. Их даже считают самыми страшным и животными в мире.
9. Утконос имеет способность электролокации.
Утконос — одно из самых интересных млекопитающих. Мало того, что он может откладывать яйца, он еще имеет способность электролокации.
10. Колибри – самое быстрое существо.
Если вы когда-либо видели колибри в полете, тогда вы уже знаете, что это удивительное существо. Но знаете ли вы, что колибри – самое быстрое животное, если брать во внимание их маленький размер. Если сопоставить длину тела колибри с его скоростью, их отношение «больше, чем у истребителя при включённом форсаже, и больше, чем у космического челнока в момент вхождения в земную атмосферу».
11. Электрический угорь бьет током.
Электрический угорь – это не просто название. Их способность бить током вполне реальна.
12. Брызгуны – снайперы в мире рыб.
Эта рыба снайпер стреляет струей воды прямо из своего рта с невероятной точностью.
13. Темноспинный альбатрос – птица самолет.
Темноспинный альбатрос может пролететь тысячи километров не маша крыльями.
14. Голый землекоп не может заболеть раком.
Никто не знает, почему, но голые землекопы не могут заболеть раком. Ученые изучают их гены.
15. Гекконы могут лазить по стенам.
Как человек паук.
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16. Жабовидные ящерицы стреляют кровью из глаз.
Если вы когда-нибудь встанете на пути жабовидной ящерицы, приготовьтесь к ужасающему зрелищу.
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