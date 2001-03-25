Раздел: Фоторепортажи
Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото
Переключить канал удается не всем.
В этом фотосборнике представлены самые красивые телеведущие новостных, спортивных и информационно-развлекательных программ со всего мира. Конечно, сложно учитывать все заслуги и таланты девушек в сфере телевидения, но их мегапопулярность неоспорима. Помимо внешних данных и фотогеничности, учитывалась также манера держаться в кадре. В топе представлены как телеведущие, которые в настоящий момент ведут программы на ТВ, так и те, кто закончил свою карьеру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Инес Сайнс - корреспондент американских телеканалов в Мексике. Родилась она в Мексике. О ней говорят, что она была послана с небес, чтобы рассказывать людям о спорте.
Самая красивая телеведущая Франции - Мелисса Тёрьо
Робин Мишель Мид является ведущей программы новостей на HLN
Кирсти Галлахер — шотландская телеведущая, звезда спортивного ТВ канала Sky Sports
Сара Карбонеро – испанская модель и спортивная журналистка
Политический аналитик, ведущая Fox News Андреа Тантарос
Гордость мексиканского телевидения — Янет Гарсия
Мона Абу Хамзе — ливанская телеведущая на Druze Lebanese TV. Также ведёт ток-шоу под названием «Talk Of The Town»на канале Murr Television. Выиграла Murex d’Or Award в номинации «Лучшая телеведущая», занимала 14 место в Топе-100 самых сексуальных арабских женщин по версии сайта fanoos.com.
Вафаа Килани — египетская телеведущая
Пилар Рубио — испанская журналистка и телеведущая
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Сильвия Франсуаза ван дер Варт — нидерландская модель, актриса и ведущая, жена футболиста Рафаэля ван дер Варта. Работает ведущей вместе с Дитером Боленом и Мотси Мабузе в телешоу «Суперталант» на канале RTL.
В этом фотосборнике представлены самые красивые телеведущие новостных, спортивных и информационно-развлекательных программ со всего мира. Конечно, сложно учитывать все заслуги и таланты девушек в сфере телевидения, но их мегапопулярность неоспорима. Помимо внешних данных и фотогеничности, учитывалась также манера держаться в кадре. В топе представлены как телеведущие, которые в настоящий момент ведут программы на ТВ, так и те, кто закончил свою карьеру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Инес Сайнс - корреспондент американских телеканалов в Мексике. Родилась она в Мексике. О ней говорят, что она была послана с небес, чтобы рассказывать людям о спорте.
Самая красивая телеведущая Франции - Мелисса Тёрьо
Робин Мишель Мид является ведущей программы новостей на HLN
Кирсти Галлахер — шотландская телеведущая, звезда спортивного ТВ канала Sky Sports
Сара Карбонеро – испанская модель и спортивная журналистка
Политический аналитик, ведущая Fox News Андреа Тантарос
Гордость мексиканского телевидения — Янет Гарсия
Мона Абу Хамзе — ливанская телеведущая на Druze Lebanese TV. Также ведёт ток-шоу под названием «Talk Of The Town»на канале Murr Television. Выиграла Murex d’Or Award в номинации «Лучшая телеведущая», занимала 14 место в Топе-100 самых сексуальных арабских женщин по версии сайта fanoos.com.
Вафаа Килани — египетская телеведущая
Пилар Рубио — испанская журналистка и телеведущая
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Сильвия Франсуаза ван дер Варт — нидерландская модель, актриса и ведущая, жена футболиста Рафаэля ван дер Варта. Работает ведущей вместе с Дитером Боленом и Мотси Мабузе в телешоу «Суперталант» на канале RTL.
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