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Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото

Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото Переключить канал удается не всем.

В этом фотосборнике представлены самые красивые телеведущие новостных, спортивных и информационно-развлекательных программ со всего мира. Конечно, сложно учитывать все заслуги и таланты девушек в сфере телевидения, но их мегапопулярность неоспорима. Помимо внешних данных и фотогеничности, учитывалась также манера держаться в кадре. В топе представлены как телеведущие, которые в настоящий момент ведут программы на ТВ, так и те, кто закончил свою карьеру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото


Инес Сайнс - корреспондент американских телеканалов в Мексике. Родилась она в Мексике. О ней говорят, что она была послана с небес, чтобы рассказывать людям о спорте.

Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото


Самая красивая телеведущая Франции - Мелисса Тёрьо

Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото


Робин Мишель Мид является ведущей программы новостей на HLN

Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото


Кирсти Галлахер — шотландская телеведущая, звезда спортивного ТВ канала Sky Sports

Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото


Сара Карбонеро – испанская модель и спортивная журналистка

Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото


Политический аналитик, ведущая Fox News Андреа Тантарос

Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото


Гордость мексиканского телевидения — Янет Гарсия

Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото


Мона Абу Хамзе — ливанская телеведущая на Druze Lebanese TV. Также ведёт ток-шоу под названием «Talk Of The Town»на канале Murr Television. Выиграла Murex d’Or Award в номинации «Лучшая телеведущая», занимала 14 место в Топе-100 самых сексуальных арабских женщин по версии сайта fanoos.com.

Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото


Вафаа Килани — египетская телеведущая

Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото


Пилар Рубио — испанская журналистка и телеведущая

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Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото


Сильвия Франсуаза ван дер Варт — нидерландская модель, актриса и ведущая, жена футболиста Рафаэля ван дер Варта. Работает ведущей вместе с Дитером Боленом и Мотси Мабузе в телешоу «Суперталант» на канале RTL.
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 Теги: телеведущие, красота

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Сегодня, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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