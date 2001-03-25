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Пенсионеры, побывавшие в 70 странах, назвали шесть лучших мест. Фото

Пенсионеры, побывавшие в 70 странах, назвали шесть лучших мест. Фото

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