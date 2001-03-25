Раздел: Фоторепортажи
Удивительная Австралия в снимках путешественника. Фото
Мужчина объехал 6350 километров восточного побережья континента за 20 дней.
Рассказывает Андрей Байда: «Австралия давно манила меня своей загадочностью и отдаленностью, и по ряду причин туда было довольно непросто попасть — один только перелет в лучшем случае занимает минимум 30 часов», передаёт Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
"Начали мы в Мельбурне и закончили в Дарвине, преодолев в общей сложности около шести с половиной тысяч километров. Был конец декабря, и Мельбурн вовсю готовился к Рождеству. Мельбурн, пожалуй, самый спокойный и размеренный город из всех виденных мной. Город, созданный для жизни, где люди не бегут на работу, а неспешно проводят время, всячески наслаждаясь жизнью", - рассказывает путешественник.
"Первый контакт с животными произошел в Мельбурнском зоопарке. Вот мы увиделись и с кенгуру. Далее мы будем встречаться с животными уже в естественной среде обитания. Знаменитые австралийские дорожные знаки мелькают перед глазами на всем континенте. Иногда создается впечатление, что знаков больше, чем самих животных. А мы тем временем, привыкая к правому рулю, чуть не выехали на встречку".
"Сидней, как младший брат Нью-Йорка, во многом похож на него, только в Сиднее намного мягче климат и куча пляжей. Сидней — самый большой город Австралии, это видно и по количеству посещающих его туристов, поэтому город немного утомил и высосал всю энергию. Но если отъехать в пригороды и смотреть на мегаполис со стороны, то открываются просто идиллические картины", - описывает свои впечатления Андрей.
"Доехав до винодельни, наконец-то увидели кенгуру в дикой среде. Близко к себе они не подпускают, сохраняют четкую дистанцию метров в сто. Если подойти на пять шагов, они отпрыгнут ровно на это же расстояние".
Читайте также: Лучшие идеи для обустройства маленького балкона. Фото
"Я долгое время думал, что все австралийцы зачем-то красят волосы. Но все оказалось проще — под воздействием солнца волосы просто выгорают. Кстати, солнце в Австралии действительно опасное — из-за тонкого озонового слоя кожа сгорает буквально за 5 минут, и о загаре на этом континенте можно забыть" - добавил путешественник.
Рассказывает Андрей Байда: «Австралия давно манила меня своей загадочностью и отдаленностью, и по ряду причин туда было довольно непросто попасть — один только перелет в лучшем случае занимает минимум 30 часов», передаёт Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
"Начали мы в Мельбурне и закончили в Дарвине, преодолев в общей сложности около шести с половиной тысяч километров. Был конец декабря, и Мельбурн вовсю готовился к Рождеству. Мельбурн, пожалуй, самый спокойный и размеренный город из всех виденных мной. Город, созданный для жизни, где люди не бегут на работу, а неспешно проводят время, всячески наслаждаясь жизнью", - рассказывает путешественник.
"Первый контакт с животными произошел в Мельбурнском зоопарке. Вот мы увиделись и с кенгуру. Далее мы будем встречаться с животными уже в естественной среде обитания. Знаменитые австралийские дорожные знаки мелькают перед глазами на всем континенте. Иногда создается впечатление, что знаков больше, чем самих животных. А мы тем временем, привыкая к правому рулю, чуть не выехали на встречку".
"Сидней, как младший брат Нью-Йорка, во многом похож на него, только в Сиднее намного мягче климат и куча пляжей. Сидней — самый большой город Австралии, это видно и по количеству посещающих его туристов, поэтому город немного утомил и высосал всю энергию. Но если отъехать в пригороды и смотреть на мегаполис со стороны, то открываются просто идиллические картины", - описывает свои впечатления Андрей.
"Доехав до винодельни, наконец-то увидели кенгуру в дикой среде. Близко к себе они не подпускают, сохраняют четкую дистанцию метров в сто. Если подойти на пять шагов, они отпрыгнут ровно на это же расстояние".
Читайте также: Лучшие идеи для обустройства маленького балкона. Фото
"Я долгое время думал, что все австралийцы зачем-то красят волосы. Но все оказалось проще — под воздействием солнца волосы просто выгорают. Кстати, солнце в Австралии действительно опасное — из-за тонкого озонового слоя кожа сгорает буквально за 5 минут, и о загаре на этом континенте можно забыть" - добавил путешественник.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий