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Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Эквадорский пилот увлекается фотографированием видов из кабины самолета.
Пилот из Эквадора Сантьяго Борха Лопес (Santiago Borja Lopez) работает в авиакомпании Ecuador Airlines и выкладывает в сеть потрясающие фото с видами из своей кабины. На его снимках множество интересных погодных явлений — от невероятных штормов до молний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Эти кадры настолько впечатляющие, что один из них занял призовое место в престижном фотоконкурсе National Geographic Nature Photographer of the Year 2016.
Пилот Сантьяго Борха Лопес работает в крупной авиакомпании Латинской Америки и во время рейсов нередко становится свидетелем разбушевавшейся стихии.
Хорхе никогда не расстается со своей камерой D750 Nikon — ни на земле, ни в воздухе. Прямо из кабины авиалайнера эквадорец снимает потрясающие картины грозовых облаков и разрядов молний.
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У пилотов южноамериканских авиалиний есть бонус: им приходится летать над регионами, где чаще всего случаются бури и штормы, и они могут наблюдать за этими природными явлениями своими собственными глазами.
Пилот из Эквадора Сантьяго Борха Лопес (Santiago Borja Lopez) работает в авиакомпании Ecuador Airlines и выкладывает в сеть потрясающие фото с видами из своей кабины. На его снимках множество интересных погодных явлений — от невероятных штормов до молний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Эти кадры настолько впечатляющие, что один из них занял призовое место в престижном фотоконкурсе National Geographic Nature Photographer of the Year 2016.
Пилот Сантьяго Борха Лопес работает в крупной авиакомпании Латинской Америки и во время рейсов нередко становится свидетелем разбушевавшейся стихии.
Хорхе никогда не расстается со своей камерой D750 Nikon — ни на земле, ни в воздухе. Прямо из кабины авиалайнера эквадорец снимает потрясающие картины грозовых облаков и разрядов молний.
Читайте также: Самые интересные участники британской выставки собак. Фото
У пилотов южноамериканских авиалиний есть бонус: им приходится летать над регионами, где чаще всего случаются бури и штормы, и они могут наблюдать за этими природными явлениями своими собственными глазами.
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