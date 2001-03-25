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Раздел: Фоторепортажи  
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Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото

Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото Эквадорский пилот увлекается фотографированием видов из кабины самолета.

Пилот из Эквадора Сантьяго Борха Лопес (Santiago Borja Lopez) работает в авиакомпании Ecuador Airlines и выкладывает в сеть потрясающие фото с видами из своей кабины. На его снимках множество интересных погодных явлений — от невероятных штормов до молний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Эти кадры настолько впечатляющие, что один из них занял призовое место в престижном фотоконкурсе National Geographic Nature Photographer of the Year 2016.

Пилот Сантьяго Борха Лопес работает в крупной авиакомпании Латинской Америки и во время рейсов нередко становится свидетелем разбушевавшейся стихии.

Хорхе никогда не расстается со своей камерой D750 Nikon — ни на земле, ни в воздухе. Прямо из кабины авиалайнера эквадорец снимает потрясающие картины грозовых облаков и разрядов молний.

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У пилотов южноамериканских авиалиний есть бонус: им приходится летать над регионами, где чаще всего случаются бури и штормы, и они могут наблюдать за этими природными явлениями своими собственными глазами.

Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
Красивые явления в небе, снятые пилотом самолета. Фото
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 Теги: пилот, небо

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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