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Десять самых таинственных островов на планете. Фото
Места для отчаянных туристов.
Слышали ли вы когда-небудь об острове Возрождения, острове Землетрясения, плавающим и волшебном острове, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Бoльшая часть остpовов в мире дaвно изyчены, иx тайны изведаны много лет назад, но все же некоторые до сих пор покрыты ореолом загадочности.
Представляем 10 самых таинственных островов в мире:
Остров Бермея.
Этот остров был обозначен на картах XVIII века, он находился в нескольких километрах от полуострова Юкатан и являлся самой отдаленной частью Мексики. Однако когда в конце 90-х годов на его поиски были направлены экспедиции, таинственный остров не удалось найти. Он так и не был обнаружен и в 2009 году его официально признали несуществующим. Куда же исчез Остров Бермея? На этот счет есть несколько теорий, включая вмешательство США и глобальное потепление.
Остров Возрождения.
Этот остров был открыт в XIX веке в Аральском море. В Советское время на нем проводились испытания биологического оружия, в том числе разработка веществ, вызывающих сибирскую язву с тестами на животных. После того, как о лаборатории узнали в США, было принято решение о ее срочной ликвидации. Все оборудование и персонал были вывезены, а разрабатываемое оружие и химикаты захоронены на острове.
Остров Землетрясения.
В сентябре 2013 года в Пакистане произошло мощное землетрясение, в результате которого неожиданного образовался новый остров. По мнению ученых, остров Землетрясения является грязевым вулканом, который всплыл из-за сильных подземных толчков.
Волшебный остров.
Остров с таким интригующим названием находится… за пределами нашей планеты. В 2013 году астрономы, наблюдая за Титаном, спутником Сатурна, обнаружили на нем появление нового острова. Предполагается, что это может быть скопление твердых частиц, образующих сушу. Поскольку на Титане имеется теоретическая возможность наличия простых форм жизни, открытие этого острова является немаловажным событием для астрономов.
Данию со Швецией соединяет мост, переходящий с помощью острова в тоннель
Остров Баннерман.
Остров Баннерман находится на реке Гудзон в получасе езды от Нью-Йорк и на нем можно увидеть руины роскошного замка. В конце XX века американский магнат Фрэнк Баннерман, скупивший большое количество оружия, построил здесь замок для его хранения. В 1920 году примерно 200 тонн пороха на острове взорвались, уничтожив большую часть комплекса. Остров долгое время оставался закрытым для посещения, но в прошлом году он снова стал доступен туристам.
Остров Сокотра.
Остров Сокотра, расположенный у берегов Йемена в Индийском океана выглядит так, словно он находится на какой-то другой планете. Уникальным является не только пейзаж острова, но и множество необычных растений и животных, большинство из которых больше нигде на земле не встречаются.
Остров Диего-Гарсия.
Остров Диего-Гарсия относится к крупному архипелагу Чагос в Индийском океане. В 1960-х годах жители острова были выселены представителями правительства США, которые расположили там свой военный объект. Секретная американская база находится на острове и по сей день и попасть туда в качестве туриста совершенно невозможно.
Плавающий остров.
Этот уникальный природный объект был обнаружен в 2016 году в труднодоступных местах провинции Буэнос-Айреса (Аргентина). Плавучий остров расположен в озере почти идеально круглой формы и с высоты напоминает глаз. Об этом месте съемочная группа во главе с режиссером Серджио Неспилером сняла научно-документальный фильм под названием «Око».
Остров Партридж.
Этот остров находится в Канаде, у побережья порта Сент-Джон. В XIX веке тысячи иммигрантов, приехали в Канаду, спасаясь от голода. Чтобы избежать распространения таких болезней, как тиф, скарлатина, желтая лихорадка и холера, канадские власти организовали на острове карантинный комплекс. Всех, кто был болен, не выпускали за пределы острова, они умерли и были похоронены в братской могиле. По слухам, трава в этом месте насыщенно изумрудного цвета, так как ее питают кости мертвых.
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Остров Пасхи.
Остров был открыт в 1722 году голландскими моряками и получил свое название в честь праздника Пасхи. Главная достопримечательность острова Пасхи — гигантские каменные статуи, которых здесь насчитывается около 900. Об их происхождении среди ученых до сих пор нет единого мнения, а местные жители верят, что в статуях заключена сила древних богов.
Слышали ли вы когда-небудь об острове Возрождения, острове Землетрясения, плавающим и волшебном острове, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Бoльшая часть остpовов в мире дaвно изyчены, иx тайны изведаны много лет назад, но все же некоторые до сих пор покрыты ореолом загадочности.
Представляем 10 самых таинственных островов в мире:
Остров Бермея.
Этот остров был обозначен на картах XVIII века, он находился в нескольких километрах от полуострова Юкатан и являлся самой отдаленной частью Мексики. Однако когда в конце 90-х годов на его поиски были направлены экспедиции, таинственный остров не удалось найти. Он так и не был обнаружен и в 2009 году его официально признали несуществующим. Куда же исчез Остров Бермея? На этот счет есть несколько теорий, включая вмешательство США и глобальное потепление.
Остров Возрождения.
Этот остров был открыт в XIX веке в Аральском море. В Советское время на нем проводились испытания биологического оружия, в том числе разработка веществ, вызывающих сибирскую язву с тестами на животных. После того, как о лаборатории узнали в США, было принято решение о ее срочной ликвидации. Все оборудование и персонал были вывезены, а разрабатываемое оружие и химикаты захоронены на острове.
Остров Землетрясения.
В сентябре 2013 года в Пакистане произошло мощное землетрясение, в результате которого неожиданного образовался новый остров. По мнению ученых, остров Землетрясения является грязевым вулканом, который всплыл из-за сильных подземных толчков.
Волшебный остров.
Остров с таким интригующим названием находится… за пределами нашей планеты. В 2013 году астрономы, наблюдая за Титаном, спутником Сатурна, обнаружили на нем появление нового острова. Предполагается, что это может быть скопление твердых частиц, образующих сушу. Поскольку на Титане имеется теоретическая возможность наличия простых форм жизни, открытие этого острова является немаловажным событием для астрономов.
Данию со Швецией соединяет мост, переходящий с помощью острова в тоннель
Остров Баннерман.
Остров Баннерман находится на реке Гудзон в получасе езды от Нью-Йорк и на нем можно увидеть руины роскошного замка. В конце XX века американский магнат Фрэнк Баннерман, скупивший большое количество оружия, построил здесь замок для его хранения. В 1920 году примерно 200 тонн пороха на острове взорвались, уничтожив большую часть комплекса. Остров долгое время оставался закрытым для посещения, но в прошлом году он снова стал доступен туристам.
Остров Сокотра.
Остров Сокотра, расположенный у берегов Йемена в Индийском океана выглядит так, словно он находится на какой-то другой планете. Уникальным является не только пейзаж острова, но и множество необычных растений и животных, большинство из которых больше нигде на земле не встречаются.
Остров Диего-Гарсия.
Остров Диего-Гарсия относится к крупному архипелагу Чагос в Индийском океане. В 1960-х годах жители острова были выселены представителями правительства США, которые расположили там свой военный объект. Секретная американская база находится на острове и по сей день и попасть туда в качестве туриста совершенно невозможно.
Плавающий остров.
Этот уникальный природный объект был обнаружен в 2016 году в труднодоступных местах провинции Буэнос-Айреса (Аргентина). Плавучий остров расположен в озере почти идеально круглой формы и с высоты напоминает глаз. Об этом месте съемочная группа во главе с режиссером Серджио Неспилером сняла научно-документальный фильм под названием «Око».
Остров Партридж.
Этот остров находится в Канаде, у побережья порта Сент-Джон. В XIX веке тысячи иммигрантов, приехали в Канаду, спасаясь от голода. Чтобы избежать распространения таких болезней, как тиф, скарлатина, желтая лихорадка и холера, канадские власти организовали на острове карантинный комплекс. Всех, кто был болен, не выпускали за пределы острова, они умерли и были похоронены в братской могиле. По слухам, трава в этом месте насыщенно изумрудного цвета, так как ее питают кости мертвых.
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Остров Пасхи.
Остров был открыт в 1722 году голландскими моряками и получил свое название в честь праздника Пасхи. Главная достопримечательность острова Пасхи — гигантские каменные статуи, которых здесь насчитывается около 900. Об их происхождении среди ученых до сих пор нет единого мнения, а местные жители верят, что в статуях заключена сила древних богов.
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