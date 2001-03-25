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Королева стиля: апартаменты великой Коко Шанель. Фото
Коко жила над бутиком Chanel.
Великолепная квартира, каждая деталь которой — воплощение стиля и вкуса, подстать личности, которая в них жила. Вашему вниманию представлены апартаменты Коко Шанель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Законодательница моды, которая лично принимала участие в создании неповторимого интерьера. Ее работа в тандеме с талантливым каталонским художником Josep Maria Sert придали обычной квартире неповторимый шарм.
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Изюминкой квартиры является мебель XVIII века и уникальные предметы интерьера подаренные самим Сальвадором Дали. Здесь, легендарная Коко Шанель работала и принимала гостей. Квартира расположена непосредственно над фирменным бутиком Chanel и находится в Париже, по адресу: улица Cambon, 31.
Великолепная квартира, каждая деталь которой — воплощение стиля и вкуса, подстать личности, которая в них жила. Вашему вниманию представлены апартаменты Коко Шанель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Законодательница моды, которая лично принимала участие в создании неповторимого интерьера. Ее работа в тандеме с талантливым каталонским художником Josep Maria Sert придали обычной квартире неповторимый шарм.
Читайте также: Столетняя история Chanel в ретро-снимках. Фото
Изюминкой квартиры является мебель XVIII века и уникальные предметы интерьера подаренные самим Сальвадором Дали. Здесь, легендарная Коко Шанель работала и принимала гостей. Квартира расположена непосредственно над фирменным бутиком Chanel и находится в Париже, по адресу: улица Cambon, 31.
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