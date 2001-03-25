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Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Работы Михаля Олеха.
Море волнительно прекрасно независимо от времени года, будь то осень, весна, зима или лето. Оно всегда такое разное: спокойное и тихое, будто сонное дыхание, беспокойное, сердитое и динамичное подобно капризной девице, романтичное и шумное, холодное, как лёд и жаркое, как пламя – великолепное и непредсказуемое Балтийское море в работах фотографа Михаля Олеха (Michał Olech), которые влюбляют в себя с первых секунд, даря ощущение спокойствия и умиротворения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Простые, но в тоже время неожиданные ракурсы, самые захватывающие моменты и откровенно хулиганский подход к съёмке, не лишённой при этом идеальной композиции – стали визитной карточкой Михаля, который любит бросать вызов не только себе, а и Балтийской стихии.
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Иной раз его творчество несёт в себе полное умиротворение, но с каждым последующим кадром, ломая стереотипы, открывает новые образы многоликого вечно холодного моря.
Море волнительно прекрасно независимо от времени года, будь то осень, весна, зима или лето. Оно всегда такое разное: спокойное и тихое, будто сонное дыхание, беспокойное, сердитое и динамичное подобно капризной девице, романтичное и шумное, холодное, как лёд и жаркое, как пламя – великолепное и непредсказуемое Балтийское море в работах фотографа Михаля Олеха (Michał Olech), которые влюбляют в себя с первых секунд, даря ощущение спокойствия и умиротворения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Простые, но в тоже время неожиданные ракурсы, самые захватывающие моменты и откровенно хулиганский подход к съёмке, не лишённой при этом идеальной композиции – стали визитной карточкой Михаля, который любит бросать вызов не только себе, а и Балтийской стихии.
Читайте также: Фотограф показал неповторимую красоту француженок. Фото
Иной раз его творчество несёт в себе полное умиротворение, но с каждым последующим кадром, ломая стереотипы, открывает новые образы многоликого вечно холодного моря.
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