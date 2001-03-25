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Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото

Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. ФотоРаботы Михаля Олеха.

Море волнительно прекрасно независимо от времени года, будь то осень, весна, зима или лето. Оно всегда такое разное: спокойное и тихое, будто сонное дыхание, беспокойное, сердитое и динамичное подобно капризной девице, романтичное и шумное, холодное, как лёд и жаркое, как пламя – великолепное и непредсказуемое Балтийское море в работах фотографа Михаля Олеха (Michał Olech), которые влюбляют в себя с первых секунд, даря ощущение спокойствия и умиротворения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Простые, но в тоже время неожиданные ракурсы, самые захватывающие моменты и откровенно хулиганский подход к съёмке, не лишённой при этом идеальной композиции – стали визитной карточкой Михаля, который любит бросать вызов не только себе, а и Балтийской стихии.

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Иной раз его творчество несёт в себе полное умиротворение, но с каждым последующим кадром, ломая стереотипы, открывает новые образы многоликого вечно холодного моря.

Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
Фотограф показал многоликую красоту Балтийского моря. Фото
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 Теги: море, фотограф

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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