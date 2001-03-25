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Эти вещи прибавляют женщинам возраст. Фото
Они подходят далеко не всем.
Женщина прекрасна в любом возрасте. Но порой ей не хватает совсем чуть-чуть, чтобы раскрыть свою красоту. И гардероб в таком деле решает не последнюю роль. Чтобы исправить этот недочет, мы собрали 17 вещей, которые нещадно прибавляют возраст и заглушают красоту, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Старые платья
Всем известно, что мода - понятие не постоянное и некоторые фасоны, принты и ткани со временем теряют свою актуальность. Поэтому девушка в платье, купленном пять лет назад может выглядеть, как гостья из прошлого. Конечно, речь не идет о классических базовых предметах одежды. Черное платье, джинсовая куртка, классический пиджак и джинсы в хорошем состоянии не имеют срока давности. А вот платья с анималистическим принтом, длинные юбки, блузы с рюшами и прочие ультрамодные ранее вещицы не лучшим образом скажутся на вашем стиле.
2. Специфические ткани
Вещи тоже имеют свою возрастную категорию. Некоторые ткани совершенно не подходят молодым девушкам и наоборот. К таким относятся парча, жаккард и люрекс. Тщательно взвести свое решение перед тем, как приобрести костюм или платье из таких материалов так, как они ассоциируются со зрелостью, а значит могут прибавить вам лишние годы.
3. Костюм из твида
К сожалению, модный сейчас твид также относится к «возрастным» тканям. Будьте осторожны, не покупайте готовый комплект, лучше остановитесь на чем-то одном. Готовый костюм из такой ткани гарантировано прибавит вам лишних лет.
4. Слишком активные принты
Все мы заложники ассоциаций и одежда с яркими принтами вызывает не лучшие из них. Помните сочетание ярких цветов и рисунков - это настоящее искусство, а слишком пестрый наряд превратит вас в тетушку из деревни, в цыганку или продавщицу с рынка.
5. Мешковатая одежда
Мешковатая одежда искажает пропорции фигуры, делая силуэт рыхлым и расплывчатым. В таком наряде даже молодая девушка с хорошей фигурой будет выглядеть старше своих лет. Запомните простое правило, если надеваете широкие брюки, верх должен облегать, соответственно к свободной кофточке стоит подобрать обтягивающие штаны или юбку.
6. Обувь и сумка одного цвета
Современные барышни уже давно перестали подбирать сумку под цвет обуви. Более того, такое сочетание уже давно и безнадежно устарело. Гораздо интереснее смотрятся контрастные, но сочетающиеся между собой оттенки или яркая сумка в однотонном спокойном образе.
7. Одежда землистых оттенков
Если не хотите преждевременно стать старушкой или превратиться в серую мышку, старайтесь избегать одежды землистых оттенков. К таковым относятся вещи серого, коричневого и болотного оттенка. Такие цвета утяжеляют фигуру, придают лицу нездоровый оттенок и выглядят невзрачно. Конечно, бывают исключения, но по возможности разбавляйте свой гардероб яркими чистыми цветами.
8. Платья свободного кроя
Мешковатые платья скрывают не только недостатки, но и любые достоинства фигуры. Любая девушка в таком наряде превращается в расплывшуюся невзрачную тетеньку неопределенного возраста. Конечно, можно обзавестись столь практичной и удобной вещицей для разнообразия, но не превращайте его в свою повседневную одежду.
9. Очки в ужасной оправе
Очки - это мощный аксессуар. Они способны стать изюминкой всего образа, а могут и наоборот изуродовать красивые черты лица до безобразия. Поэтому, к выбору очков для зрения нужно подойти очень ответственно. Лучше переплатить, но получить качественное изделие в красивой оправе, чем взять, что попало, и превратиться в старушку-библиотекаршу.
10. Жемчуг
Жемчужное ожерелье - это элегантно, красиво, но увы, старомодно. К сожалению, жемчужные украшения совершенно не идут молодым девушкам, а также женщинам, которые хотят выглядеть моложе. Светлые перламутровые бусины запросто накинут пять лет к вашему возрасту, а переливаясь на свету, возможно даже больше.
11. Странные ткани
Пару лет назад наряды из плотной ткани с бархатными рисунками пользовались огромной популярностью. Тогда же, многие люди заметили некое сходство своих вещей с обивками стульев и диванов. В общем, если у вас в гардеробе завалялось нечто подобное, лучше избавиться от этой вещи, подобрав для себя что-то легкое и изящное.
12. Комплекты украшений
У наших мам и бабушек есть такие. Чаще всего это довольное броские комплекты из натуральных камней или драгоценных металлов. Но несмотря на достаточно высокую стоимость такие изделия безнадежно устарели. В современном мире лучше отказаться от наборов, подбирая разнообразные украшения, которые сочетаются между собой, но не являются комплектами.
13. Одежда не по размеру
Хотите подчеркнуть изъяны своей фигуры и добавить себе пять-десять лет? Смело покупайте джинсы, рубашки и платья меньшего размера. Если нет, то носите одежду по фигуре. Поверьте, нет ничего хуже, чем созерцать складки свисающие над поясом джинсов.
14. Сутулая спина
Неправильная осанка, разумеется, не вещь, но именно она влияет на то, как на нас сидит одежда. Почти все люди сутулятся, но хотя бы в обществе расправляйте «крылья» и старайтесь держать спину ровно. Кстати, это еще один пункт, который добавляет вам лишних лет.
15. Объемная прическа
Начес, который сильно приподнимает волосы, «залитые» хорошим слоем лака, гарантировано добавит своей обладательнице лишних лет. Такая прическа выглядит так, будто вы изо всех сил пытались привести в чувства поредевшую шевелюру или чего доброго - скрыть залысины.
16. Колготки с рисунком
Колготки с рисунком уместны лишь на модном показе или на тематической фотосессии. В повседневной жизни такая вещь только добавит вам десяток лишних лет. Оптимальный вариант для женщины любого возраста - телесные, коричневые или черные колготки средней плотности.
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17. Чудаковатая шапка
Шапка - это важный зимний аксессуар, который может стать изюминкой всего образа, а может, наоборот, свести все старания на нет. Если не хотите превратиться в тетеньку, скажите твердое «нет» комплектам из шапки и шарфа, шапкам с ушками, бантиками, вязанным декоративным цветкам, а также ультрамодным шапкам из толстой пряжи. Подбирайте модель, отталкиваясь исключительно от своих внешних данных, а не от последних модных тенденций.
Женщина прекрасна в любом возрасте. Но порой ей не хватает совсем чуть-чуть, чтобы раскрыть свою красоту. И гардероб в таком деле решает не последнюю роль. Чтобы исправить этот недочет, мы собрали 17 вещей, которые нещадно прибавляют возраст и заглушают красоту, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Старые платья
Всем известно, что мода - понятие не постоянное и некоторые фасоны, принты и ткани со временем теряют свою актуальность. Поэтому девушка в платье, купленном пять лет назад может выглядеть, как гостья из прошлого. Конечно, речь не идет о классических базовых предметах одежды. Черное платье, джинсовая куртка, классический пиджак и джинсы в хорошем состоянии не имеют срока давности. А вот платья с анималистическим принтом, длинные юбки, блузы с рюшами и прочие ультрамодные ранее вещицы не лучшим образом скажутся на вашем стиле.
2. Специфические ткани
Вещи тоже имеют свою возрастную категорию. Некоторые ткани совершенно не подходят молодым девушкам и наоборот. К таким относятся парча, жаккард и люрекс. Тщательно взвести свое решение перед тем, как приобрести костюм или платье из таких материалов так, как они ассоциируются со зрелостью, а значит могут прибавить вам лишние годы.
3. Костюм из твида
К сожалению, модный сейчас твид также относится к «возрастным» тканям. Будьте осторожны, не покупайте готовый комплект, лучше остановитесь на чем-то одном. Готовый костюм из такой ткани гарантировано прибавит вам лишних лет.
4. Слишком активные принты
Все мы заложники ассоциаций и одежда с яркими принтами вызывает не лучшие из них. Помните сочетание ярких цветов и рисунков - это настоящее искусство, а слишком пестрый наряд превратит вас в тетушку из деревни, в цыганку или продавщицу с рынка.
5. Мешковатая одежда
Мешковатая одежда искажает пропорции фигуры, делая силуэт рыхлым и расплывчатым. В таком наряде даже молодая девушка с хорошей фигурой будет выглядеть старше своих лет. Запомните простое правило, если надеваете широкие брюки, верх должен облегать, соответственно к свободной кофточке стоит подобрать обтягивающие штаны или юбку.
6. Обувь и сумка одного цвета
Современные барышни уже давно перестали подбирать сумку под цвет обуви. Более того, такое сочетание уже давно и безнадежно устарело. Гораздо интереснее смотрятся контрастные, но сочетающиеся между собой оттенки или яркая сумка в однотонном спокойном образе.
7. Одежда землистых оттенков
Если не хотите преждевременно стать старушкой или превратиться в серую мышку, старайтесь избегать одежды землистых оттенков. К таковым относятся вещи серого, коричневого и болотного оттенка. Такие цвета утяжеляют фигуру, придают лицу нездоровый оттенок и выглядят невзрачно. Конечно, бывают исключения, но по возможности разбавляйте свой гардероб яркими чистыми цветами.
8. Платья свободного кроя
Мешковатые платья скрывают не только недостатки, но и любые достоинства фигуры. Любая девушка в таком наряде превращается в расплывшуюся невзрачную тетеньку неопределенного возраста. Конечно, можно обзавестись столь практичной и удобной вещицей для разнообразия, но не превращайте его в свою повседневную одежду.
9. Очки в ужасной оправе
Очки - это мощный аксессуар. Они способны стать изюминкой всего образа, а могут и наоборот изуродовать красивые черты лица до безобразия. Поэтому, к выбору очков для зрения нужно подойти очень ответственно. Лучше переплатить, но получить качественное изделие в красивой оправе, чем взять, что попало, и превратиться в старушку-библиотекаршу.
10. Жемчуг
Жемчужное ожерелье - это элегантно, красиво, но увы, старомодно. К сожалению, жемчужные украшения совершенно не идут молодым девушкам, а также женщинам, которые хотят выглядеть моложе. Светлые перламутровые бусины запросто накинут пять лет к вашему возрасту, а переливаясь на свету, возможно даже больше.
11. Странные ткани
Пару лет назад наряды из плотной ткани с бархатными рисунками пользовались огромной популярностью. Тогда же, многие люди заметили некое сходство своих вещей с обивками стульев и диванов. В общем, если у вас в гардеробе завалялось нечто подобное, лучше избавиться от этой вещи, подобрав для себя что-то легкое и изящное.
12. Комплекты украшений
У наших мам и бабушек есть такие. Чаще всего это довольное броские комплекты из натуральных камней или драгоценных металлов. Но несмотря на достаточно высокую стоимость такие изделия безнадежно устарели. В современном мире лучше отказаться от наборов, подбирая разнообразные украшения, которые сочетаются между собой, но не являются комплектами.
13. Одежда не по размеру
Хотите подчеркнуть изъяны своей фигуры и добавить себе пять-десять лет? Смело покупайте джинсы, рубашки и платья меньшего размера. Если нет, то носите одежду по фигуре. Поверьте, нет ничего хуже, чем созерцать складки свисающие над поясом джинсов.
14. Сутулая спина
Неправильная осанка, разумеется, не вещь, но именно она влияет на то, как на нас сидит одежда. Почти все люди сутулятся, но хотя бы в обществе расправляйте «крылья» и старайтесь держать спину ровно. Кстати, это еще один пункт, который добавляет вам лишних лет.
15. Объемная прическа
Начес, который сильно приподнимает волосы, «залитые» хорошим слоем лака, гарантировано добавит своей обладательнице лишних лет. Такая прическа выглядит так, будто вы изо всех сил пытались привести в чувства поредевшую шевелюру или чего доброго - скрыть залысины.
16. Колготки с рисунком
Колготки с рисунком уместны лишь на модном показе или на тематической фотосессии. В повседневной жизни такая вещь только добавит вам десяток лишних лет. Оптимальный вариант для женщины любого возраста - телесные, коричневые или черные колготки средней плотности.
Читайте также: Эти прически визуально прибавляют женщинам лет. Фото
17. Чудаковатая шапка
Шапка - это важный зимний аксессуар, который может стать изюминкой всего образа, а может, наоборот, свести все старания на нет. Если не хотите превратиться в тетеньку, скажите твердое «нет» комплектам из шапки и шарфа, шапкам с ушками, бантиками, вязанным декоративным цветкам, а также ультрамодным шапкам из толстой пряжи. Подбирайте модель, отталкиваясь исключительно от своих внешних данных, а не от последних модных тенденций.
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