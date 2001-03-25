» » Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото Уникальное и опасное явление.

Мощные ветры последнего времени перенесли песок из пустыни Сахара через Средиземное море в южную часть Европы. Даже на лыжных склонах в Сочи небо окрасилось в красный цвет, а снег получил оранжевый оттенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

В этой подборке посмотрим на странную красоту песчаных бурь последних лет.

1. А вот и тот самый оранжевый снег на горнолыжном курорте Роза Хутор. Он принял такой цвет, когда песчаная буря из Африки добралась до Сочи, Россия, 23 марта 2018. (Фото Sergey Tsaun):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


2. Оранжевая гора в Сочи, 23 марта 2018. (Фото Sergey Tsaun):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


3. Но не всегда бывает так красиво и безобидно. Вот, например, песчаная буря накрыла Кабул в Афганистане 16 сентября 2008. Мало не показалось никому. (Фото Rafiq Maqbool):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


4. Приход песчаной бури в Финикс, Аризона, 21 июля 2012. (Фото Ross D. Franklin):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


5. Огромная песчаная буря охватила столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, 10 марта 2009. (Фото Jad Saab):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


6. Провинция Шэньси, Китай, 11 апреля 2006. (Фото China Photos):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


7. Закрывайте лицо. Китай, 20 марта 2010. (Фото Vincent Du):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


8. 23 сентября 2009 года в Сидней пришла одна из худших «красных бурь» в истории города. (Фото James D. Morgan):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


9. Сиднейский оперный зал в красной мгле, 23 сентября 2009. (Фото Brendon Thorne):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


10. В Сахаре большую часть времени дует «горячий» северо-восточный ветер харматан. Он выносит на Атлантический океан горячий тропический воздух, наполненный пылью. На западном побережье Африки харматан дует в среднем в течение 100 дней в году. В некоторых странах Западной Африки мгла, вызванная харматаном, часто значительно снижает видимость и может заслонять Солнце на несколько дней, подобно туману. Во время харматана влажность падает до 15 %, что может вызывать носовые кровотечения. (Фото Florin Iorganda):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


11. Инженер армии США пытается рассмотреть компас. Песчаная буря была против войны, превратив первый день наступления американцев в Ираке в оранжевый ад, 26 марта 2003. (Фото Kai Pfaffenbach):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


12. Хабубом называют мощную песчаную и пыльную бурю в пустынях Египта и Аравии. Хабуб связан со стремительным движением (до 60 км/ч) холодного атмосферного фронта, впереди которого образуется облако в виде стены пыли высотой до 1,5 км и шириной до 30 км. Пыль поднимается вверх на несколько километров. Фотография со спутника от 1 сентября 2015. (Фото NASA Earth Observatory):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


13. Песчаная буря в Хомсе, Сирия, 7 сентября 2015. (Фото Omar Sanadiki):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


14. Буря в провинции Гильменд на юге Афганистана, 28 октября 2010. (Фото Finbarr O'Reilly):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


15. Песчаные бури могут передвигать целые дюны и переносить огромные объёмы пыли, так что фронт бури может выглядеть как плотная стена пыли высотой до 1,6 км. Вид на Сахару с МКС в 2014 году. (Фото Alexander Gerst):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


16. Как возникают песчаные и пыльные бури? При увеличении силы потока ветра, проходящего над незакреплёнными частицами, последние начинают вибрировать, а затем «скакать». При повторяющихся ударах об землю эти частицы создают мелкую пыль, которая поднимается в виде суспензии.

Провинция Сычуань, Китай, 17 февраля 2008. (Фото Reinhard Krause):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


17. Большая пыльная буря вблизи Лаббока, штат Техас. (Фото Caleb Holder):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


18. Песчаная буря в Пекине, 28 февраля 2013. (Фото Feng Li):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


Если вспоминать известные песчаные бури, то по свидетельствам Геродота, в 525 г. до н. э. во время песчаной бури в Сахаре погибло пятидесятитысячное войско персидского царя Камбиза.

19. Аризона, 18 августа 2011. (Фото Matt York):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


20. Эффект песчаного покрывала после песчаной бури в Пекине, Китай, 17 апреля 2006 (Фото Guang Niu):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


21. Песчаная буря в Персидском заливе, 15 февраля 2004. (Фото NASA):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


22. А это буря в Буркина-Фасо. (Фото Darryl Keith):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото


Читайте также: Дикие лошади в проникновенных снимках исландского мастера. Фото

23. Приближается песчаная буря. Ирак, 26 апреля 2005. (Фото Shannon Arledge):

Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: песчаная буря, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
     26
     0

Похожие новости по теме

В Сети появились невероятные кадры снега в Сахаре. Фото В Сети появились невероятные кадры снега в Сахаре. Фото

Аномальная погода наблюдается в пустыне уже второй раз за эту зиму.

Буря красок в работах талантливого африканца. Фото Буря красок в работах талантливого африканца. Фото

Его картины заряжают энергией.

Дикие лошади в проникновенных снимках исландского мастера. Фото Дикие лошади в проникновенных снимках исландского мастера. Фото

Они невероятно грациозны.

Пугающая красота песчаных бурь. Фото Пугающая красота песчаных бурь. Фото

Вам не хотелось бы оказаться в эпицентре такой бури.

На Ближнем Востоке свирепствует сильнейшая песчаная буря. Фото На Ближнем Востоке свирепствует сильнейшая песчаная буря. Фото

Беспрецедентного размера песчаная буря обрушилась на страны Ближнего Востока.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх