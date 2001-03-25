Раздел: Фоторепортажи
Опасная красота песчаных бурь в проникновенных снимках. Фото
Уникальное и опасное явление.
Мощные ветры последнего времени перенесли песок из пустыни Сахара через Средиземное море в южную часть Европы. Даже на лыжных склонах в Сочи небо окрасилось в красный цвет, а снег получил оранжевый оттенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
В этой подборке посмотрим на странную красоту песчаных бурь последних лет.
1. А вот и тот самый оранжевый снег на горнолыжном курорте Роза Хутор. Он принял такой цвет, когда песчаная буря из Африки добралась до Сочи, Россия, 23 марта 2018. (Фото Sergey Tsaun):
2. Оранжевая гора в Сочи, 23 марта 2018. (Фото Sergey Tsaun):
3. Но не всегда бывает так красиво и безобидно. Вот, например, песчаная буря накрыла Кабул в Афганистане 16 сентября 2008. Мало не показалось никому. (Фото Rafiq Maqbool):
4. Приход песчаной бури в Финикс, Аризона, 21 июля 2012. (Фото Ross D. Franklin):
5. Огромная песчаная буря охватила столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, 10 марта 2009. (Фото Jad Saab):
6. Провинция Шэньси, Китай, 11 апреля 2006. (Фото China Photos):
7. Закрывайте лицо. Китай, 20 марта 2010. (Фото Vincent Du):
8. 23 сентября 2009 года в Сидней пришла одна из худших «красных бурь» в истории города. (Фото James D. Morgan):
9. Сиднейский оперный зал в красной мгле, 23 сентября 2009. (Фото Brendon Thorne):
10. В Сахаре большую часть времени дует «горячий» северо-восточный ветер харматан. Он выносит на Атлантический океан горячий тропический воздух, наполненный пылью. На западном побережье Африки харматан дует в среднем в течение 100 дней в году. В некоторых странах Западной Африки мгла, вызванная харматаном, часто значительно снижает видимость и может заслонять Солнце на несколько дней, подобно туману. Во время харматана влажность падает до 15 %, что может вызывать носовые кровотечения. (Фото Florin Iorganda):
11. Инженер армии США пытается рассмотреть компас. Песчаная буря была против войны, превратив первый день наступления американцев в Ираке в оранжевый ад, 26 марта 2003. (Фото Kai Pfaffenbach):
12. Хабубом называют мощную песчаную и пыльную бурю в пустынях Египта и Аравии. Хабуб связан со стремительным движением (до 60 км/ч) холодного атмосферного фронта, впереди которого образуется облако в виде стены пыли высотой до 1,5 км и шириной до 30 км. Пыль поднимается вверх на несколько километров. Фотография со спутника от 1 сентября 2015. (Фото NASA Earth Observatory):
13. Песчаная буря в Хомсе, Сирия, 7 сентября 2015. (Фото Omar Sanadiki):
14. Буря в провинции Гильменд на юге Афганистана, 28 октября 2010. (Фото Finbarr O'Reilly):
15. Песчаные бури могут передвигать целые дюны и переносить огромные объёмы пыли, так что фронт бури может выглядеть как плотная стена пыли высотой до 1,6 км. Вид на Сахару с МКС в 2014 году. (Фото Alexander Gerst):
16. Как возникают песчаные и пыльные бури? При увеличении силы потока ветра, проходящего над незакреплёнными частицами, последние начинают вибрировать, а затем «скакать». При повторяющихся ударах об землю эти частицы создают мелкую пыль, которая поднимается в виде суспензии.
Провинция Сычуань, Китай, 17 февраля 2008. (Фото Reinhard Krause):
17. Большая пыльная буря вблизи Лаббока, штат Техас. (Фото Caleb Holder):
18. Песчаная буря в Пекине, 28 февраля 2013. (Фото Feng Li):
Если вспоминать известные песчаные бури, то по свидетельствам Геродота, в 525 г. до н. э. во время песчаной бури в Сахаре погибло пятидесятитысячное войско персидского царя Камбиза.
19. Аризона, 18 августа 2011. (Фото Matt York):
20. Эффект песчаного покрывала после песчаной бури в Пекине, Китай, 17 апреля 2006 (Фото Guang Niu):
21. Песчаная буря в Персидском заливе, 15 февраля 2004. (Фото NASA):
22. А это буря в Буркина-Фасо. (Фото Darryl Keith):
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23. Приближается песчаная буря. Ирак, 26 апреля 2005. (Фото Shannon Arledge):
Мощные ветры последнего времени перенесли песок из пустыни Сахара через Средиземное море в южную часть Европы. Даже на лыжных склонах в Сочи небо окрасилось в красный цвет, а снег получил оранжевый оттенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
В этой подборке посмотрим на странную красоту песчаных бурь последних лет.
1. А вот и тот самый оранжевый снег на горнолыжном курорте Роза Хутор. Он принял такой цвет, когда песчаная буря из Африки добралась до Сочи, Россия, 23 марта 2018. (Фото Sergey Tsaun):
2. Оранжевая гора в Сочи, 23 марта 2018. (Фото Sergey Tsaun):
3. Но не всегда бывает так красиво и безобидно. Вот, например, песчаная буря накрыла Кабул в Афганистане 16 сентября 2008. Мало не показалось никому. (Фото Rafiq Maqbool):
4. Приход песчаной бури в Финикс, Аризона, 21 июля 2012. (Фото Ross D. Franklin):
5. Огромная песчаная буря охватила столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, 10 марта 2009. (Фото Jad Saab):
6. Провинция Шэньси, Китай, 11 апреля 2006. (Фото China Photos):
7. Закрывайте лицо. Китай, 20 марта 2010. (Фото Vincent Du):
8. 23 сентября 2009 года в Сидней пришла одна из худших «красных бурь» в истории города. (Фото James D. Morgan):
9. Сиднейский оперный зал в красной мгле, 23 сентября 2009. (Фото Brendon Thorne):
10. В Сахаре большую часть времени дует «горячий» северо-восточный ветер харматан. Он выносит на Атлантический океан горячий тропический воздух, наполненный пылью. На западном побережье Африки харматан дует в среднем в течение 100 дней в году. В некоторых странах Западной Африки мгла, вызванная харматаном, часто значительно снижает видимость и может заслонять Солнце на несколько дней, подобно туману. Во время харматана влажность падает до 15 %, что может вызывать носовые кровотечения. (Фото Florin Iorganda):
11. Инженер армии США пытается рассмотреть компас. Песчаная буря была против войны, превратив первый день наступления американцев в Ираке в оранжевый ад, 26 марта 2003. (Фото Kai Pfaffenbach):
12. Хабубом называют мощную песчаную и пыльную бурю в пустынях Египта и Аравии. Хабуб связан со стремительным движением (до 60 км/ч) холодного атмосферного фронта, впереди которого образуется облако в виде стены пыли высотой до 1,5 км и шириной до 30 км. Пыль поднимается вверх на несколько километров. Фотография со спутника от 1 сентября 2015. (Фото NASA Earth Observatory):
13. Песчаная буря в Хомсе, Сирия, 7 сентября 2015. (Фото Omar Sanadiki):
14. Буря в провинции Гильменд на юге Афганистана, 28 октября 2010. (Фото Finbarr O'Reilly):
15. Песчаные бури могут передвигать целые дюны и переносить огромные объёмы пыли, так что фронт бури может выглядеть как плотная стена пыли высотой до 1,6 км. Вид на Сахару с МКС в 2014 году. (Фото Alexander Gerst):
16. Как возникают песчаные и пыльные бури? При увеличении силы потока ветра, проходящего над незакреплёнными частицами, последние начинают вибрировать, а затем «скакать». При повторяющихся ударах об землю эти частицы создают мелкую пыль, которая поднимается в виде суспензии.
Провинция Сычуань, Китай, 17 февраля 2008. (Фото Reinhard Krause):
17. Большая пыльная буря вблизи Лаббока, штат Техас. (Фото Caleb Holder):
18. Песчаная буря в Пекине, 28 февраля 2013. (Фото Feng Li):
Если вспоминать известные песчаные бури, то по свидетельствам Геродота, в 525 г. до н. э. во время песчаной бури в Сахаре погибло пятидесятитысячное войско персидского царя Камбиза.
19. Аризона, 18 августа 2011. (Фото Matt York):
20. Эффект песчаного покрывала после песчаной бури в Пекине, Китай, 17 апреля 2006 (Фото Guang Niu):
21. Песчаная буря в Персидском заливе, 15 февраля 2004. (Фото NASA):
22. А это буря в Буркина-Фасо. (Фото Darryl Keith):
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23. Приближается песчаная буря. Ирак, 26 апреля 2005. (Фото Shannon Arledge):
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