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Раздел: Фоторепортажи  
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Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото

Детеныши самых опасных хищников на Земле. ФотоВсе малыши очаровательны.

Умилительная подборка снимков маленьких детенышей хищников, которые выглядят, как ангелочки. Вот посмотришь на эти милые мордашки и не верится, что через пару месяцев они будут способны убить человека. Хочется, чтобы эти пушистики навсегда оставались такими маленькими и добрыми, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Медведь

Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото


Лев

Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото


Тигр

Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото


Лиса

Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото


Леопард

Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото


Филин

Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото


Гриф

Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото


Гиена

Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото


Гепард

Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото


Волк

Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото


Белый медведь

Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото


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Аллигатор

Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото
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 Теги: хищники, детеныш

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Сегодня, 15:01 » Автор: Анна Мартынова
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