Раздел: Фоторепортажи
Детеныши самых опасных хищников на Земле. Фото
Все малыши очаровательны.
Умилительная подборка снимков маленьких детенышей хищников, которые выглядят, как ангелочки. Вот посмотришь на эти милые мордашки и не верится, что через пару месяцев они будут способны убить человека. Хочется, чтобы эти пушистики навсегда оставались такими маленькими и добрыми, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Медведь
Лев
Тигр
Лиса
Леопард
Филин
Гриф
Гиена
Гепард
Волк
Белый медведь
Читайте также: Так выглядят детеныши самых необычных в мире животных. Фото
Аллигатор
Умилительная подборка снимков маленьких детенышей хищников, которые выглядят, как ангелочки. Вот посмотришь на эти милые мордашки и не верится, что через пару месяцев они будут способны убить человека. Хочется, чтобы эти пушистики навсегда оставались такими маленькими и добрыми, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Медведь
Лев
Тигр
Лиса
Леопард
Филин
Гриф
Гиена
Гепард
Волк
Белый медведь
Читайте также: Так выглядят детеныши самых необычных в мире животных. Фото
Аллигатор
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