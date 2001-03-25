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Яркие пейзажи китайского красного пляжа. Фото
Это стоит увидеть.
Красный пляж в Панцьзине – это известная природная достопримечательность Китая. Изюминка пляжа, как и не трудно догадаться, кроется в названии. Его поверхность укрыта густой растительностью красного цвета подсемейства Маревых, семейства Амарантовые, что издали, придает уникальный яркий колорит здешним угодьям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Яркие пейзажи, которые можно увидеть лишь на Таити. Фото
Красный пляж в Панцьзине – это известная природная достопримечательность Китая. Изюминка пляжа, как и не трудно догадаться, кроется в названии. Его поверхность укрыта густой растительностью красного цвета подсемейства Маревых, семейства Амарантовые, что издали, придает уникальный яркий колорит здешним угодьям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Яркие пейзажи, которые можно увидеть лишь на Таити. Фото
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