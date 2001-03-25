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Яркие пейзажи китайского красного пляжа. Фото

Яркие пейзажи китайского красного пляжа. ФотоЭто стоит увидеть.

Красный пляж в Панцьзине – это известная природная достопримечательность Китая. Изюминка пляжа, как и не трудно догадаться, кроется в названии. Его поверхность укрыта густой растительностью красного цвета подсемейства Маревых, семейства Амарантовые, что издали, придает уникальный яркий колорит здешним угодьям, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Яркие пейзажи китайского красного пляжа. Фото
Яркие пейзажи китайского красного пляжа. Фото
Яркие пейзажи китайского красного пляжа. Фото
Яркие пейзажи китайского красного пляжа. Фото
Яркие пейзажи китайского красного пляжа. Фото
Яркие пейзажи китайского красного пляжа. Фото
Яркие пейзажи китайского красного пляжа. Фото
Яркие пейзажи китайского красного пляжа. Фото
Яркие пейзажи китайского красного пляжа. Фото
Яркие пейзажи китайского красного пляжа. Фото
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 Теги: Китай, пляж

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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