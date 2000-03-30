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Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото Ретро-фотографии от легендарного фотографа.

Фотографические работы Альфреда Эйзенштадта стали знаковыми в истории фотожурналистики. Он делал непротокольные портреты королей и диктаторов, кинозвёзд и спортсменов, учёных и простых людей. По словам самого фотографа, главной его целью было «Найти и уловить момент повествования». И что и говорить – ему это удавалось, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Один из основателей современной теоретической физики

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Альберт Эйнштейн в Принстоне в 1948 году.

2. Горнолыжный курорт Санкт-Мориц

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Деревья в снегу. Швейцария, коммуна Санкт-Мориц, 1947 год.

3. После ядерной бомбардировки Хиросимы

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Мама с ребёнком в Хиросиме. Япония, декабрь 1945 года.

4. Хеди Ламарр на пике славы

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Знаменитая в 1930-е —1940-е годы австрийская, а затем американская актриса кино.

5. Секс-символ 50-х годов, певица и модель

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Мэрилин Монро во внутреннем дворике у себя дома в 1953 году.

6. Четыре танцовщицы репетиционном зале

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Балерины в репетиционном зале балетной школы Джорджа Баланчина, 1936 год.

7. Плетёное кресло-качалка

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Плетёное кресло-качалка, выставленное на одном из блошиных рынков Парижа, 1963 год.

8. Уличные музыканты

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Уличные музыканты недалеко от улицы Сен-Дени в Париже, 1932 год.

9. Американская певица

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Певица Джейн Форман на студии NBC 4H в Нью-Йорке, 1937 год.

10. Неподдельные эмоции

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Выражение детей в кукольном театре в момент, когда убивают плохого дракона. Сад Тюильри, Париж, 1963 год.

11. Генеральная репетиция

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Балерины с балетмейстером на репетиции в Парижской опере. Париж, Франция, 1932 год.

12. Юный джентльмен

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Юный англичанин смотрит на себя в зеркало Гранд отеля в коммуне Санкт-Мориц. Швейцария, 1932 год.

13. Настоящий охотник

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Профессиональный охотник Хайле Селасси в Аддис-Абебе. Эфиопия, 1935 год.

14. Балетная школа

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Известная балетная школа в Берлине, 1931 год.

15. Тренировочный лагерь

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Миномётный блок немецкой армии в округе Шпандау, Берлин, 1934 год.

16. Материя, пространство и время - перспективные исследования

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Роберт Оппенгеймер, директор Института перспективных исследований, обсуждает теорию материи с точки зрения пространства с Альбертом Эйнштейном в Принстоне. Нью-Джерси, 1947 год.

17. Оптическая иллюзия в архитектуре

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Здание с оптической иллюзией в районе Песельдорф, Гамбург, Германия, 1979 год.

18. Эрнест Хемингуэй

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Портретный снимок известного писателя Эрнеста Хемингуэя. Гавана, Куба, 1952 год.

19. Девица лёгкого поведения

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Проститутка на улице Сен-Дени в Париже, 1932 год.

20. Советский и американский артист балета

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Артист балета Михаил Барышников в Нью-Йорке, 1979 год.

21. Занятие в школе танцев

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Известная школа танцев в Берлине, 1931 год.

22. Первая китайская школа в США

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Перерыв в школе Китайской миссии в Сан-Франциско. Калифорния, 1936 год.

23. Тяжелая утрата

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Девушка на еврейском кладбище Вайссензее в Восточном Берлине, 1979 год.

24. Бертран Рассел

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Известный британский философ, математик и общественный деятель. Англия, Лондон, 1951 год.

25. Место рождения легенды

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Комната, где родился Бетховен. Бонн, Германия, 1979 год.

26. Богатый улов

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Заглядывает в рот большой рыбе, которую только что поймал папа. Флорида, США, 1956 год.

27. Школа для кучеров

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Сельскохозяйственная школа для прусских кучеров, обучающихся держать поводья. Нойдек, Восточная Пруссия, 1932 год.

28. Историческое место

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Место бункера, где умер Гитлер. Вид с улицы Отто Гротеволя в Восточном Берлине, 1979 год.

29. Мартин Бубер

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Еврейский экзистенциальный философ, теоретик сионизма. Иерусалим, Израиль, 1953 год.

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30. Железнодорожный моделизм

Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото


Общество любителей игрушечных поездов. Берлин, Германия, 1931 год.
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 Теги: фотограф, история

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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