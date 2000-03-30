Раздел: Фоторепортажи
Дух эпохи: лучшие работы легендарного фотографа LIFE. Фото
Ретро-фотографии от легендарного фотографа.
Фотографические работы Альфреда Эйзенштадта стали знаковыми в истории фотожурналистики. Он делал непротокольные портреты королей и диктаторов, кинозвёзд и спортсменов, учёных и простых людей. По словам самого фотографа, главной его целью было «Найти и уловить момент повествования». И что и говорить – ему это удавалось, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Один из основателей современной теоретической физики
Альберт Эйнштейн в Принстоне в 1948 году.
2. Горнолыжный курорт Санкт-Мориц
Деревья в снегу. Швейцария, коммуна Санкт-Мориц, 1947 год.
3. После ядерной бомбардировки Хиросимы
Мама с ребёнком в Хиросиме. Япония, декабрь 1945 года.
4. Хеди Ламарр на пике славы
Знаменитая в 1930-е —1940-е годы австрийская, а затем американская актриса кино.
5. Секс-символ 50-х годов, певица и модель
Мэрилин Монро во внутреннем дворике у себя дома в 1953 году.
6. Четыре танцовщицы репетиционном зале
Балерины в репетиционном зале балетной школы Джорджа Баланчина, 1936 год.
7. Плетёное кресло-качалка
Плетёное кресло-качалка, выставленное на одном из блошиных рынков Парижа, 1963 год.
8. Уличные музыканты
Уличные музыканты недалеко от улицы Сен-Дени в Париже, 1932 год.
9. Американская певица
Певица Джейн Форман на студии NBC 4H в Нью-Йорке, 1937 год.
10. Неподдельные эмоции
Выражение детей в кукольном театре в момент, когда убивают плохого дракона. Сад Тюильри, Париж, 1963 год.
11. Генеральная репетиция
Балерины с балетмейстером на репетиции в Парижской опере. Париж, Франция, 1932 год.
12. Юный джентльмен
Юный англичанин смотрит на себя в зеркало Гранд отеля в коммуне Санкт-Мориц. Швейцария, 1932 год.
13. Настоящий охотник
Профессиональный охотник Хайле Селасси в Аддис-Абебе. Эфиопия, 1935 год.
14. Балетная школа
Известная балетная школа в Берлине, 1931 год.
15. Тренировочный лагерь
Миномётный блок немецкой армии в округе Шпандау, Берлин, 1934 год.
16. Материя, пространство и время - перспективные исследования
Роберт Оппенгеймер, директор Института перспективных исследований, обсуждает теорию материи с точки зрения пространства с Альбертом Эйнштейном в Принстоне. Нью-Джерси, 1947 год.
17. Оптическая иллюзия в архитектуре
Здание с оптической иллюзией в районе Песельдорф, Гамбург, Германия, 1979 год.
18. Эрнест Хемингуэй
Портретный снимок известного писателя Эрнеста Хемингуэя. Гавана, Куба, 1952 год.
19. Девица лёгкого поведения
Проститутка на улице Сен-Дени в Париже, 1932 год.
20. Советский и американский артист балета
Артист балета Михаил Барышников в Нью-Йорке, 1979 год.
21. Занятие в школе танцев
Известная школа танцев в Берлине, 1931 год.
22. Первая китайская школа в США
Перерыв в школе Китайской миссии в Сан-Франциско. Калифорния, 1936 год.
23. Тяжелая утрата
Девушка на еврейском кладбище Вайссензее в Восточном Берлине, 1979 год.
24. Бертран Рассел
Известный британский философ, математик и общественный деятель. Англия, Лондон, 1951 год.
25. Место рождения легенды
Комната, где родился Бетховен. Бонн, Германия, 1979 год.
26. Богатый улов
Заглядывает в рот большой рыбе, которую только что поймал папа. Флорида, США, 1956 год.
27. Школа для кучеров
Сельскохозяйственная школа для прусских кучеров, обучающихся держать поводья. Нойдек, Восточная Пруссия, 1932 год.
28. Историческое место
Место бункера, где умер Гитлер. Вид с улицы Отто Гротеволя в Восточном Берлине, 1979 год.
29. Мартин Бубер
Еврейский экзистенциальный философ, теоретик сионизма. Иерусалим, Израиль, 1953 год.
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30. Железнодорожный моделизм
Общество любителей игрушечных поездов. Берлин, Германия, 1931 год.
Фотографические работы Альфреда Эйзенштадта стали знаковыми в истории фотожурналистики. Он делал непротокольные портреты королей и диктаторов, кинозвёзд и спортсменов, учёных и простых людей. По словам самого фотографа, главной его целью было «Найти и уловить момент повествования». И что и говорить – ему это удавалось, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Один из основателей современной теоретической физики
Альберт Эйнштейн в Принстоне в 1948 году.
2. Горнолыжный курорт Санкт-Мориц
Деревья в снегу. Швейцария, коммуна Санкт-Мориц, 1947 год.
3. После ядерной бомбардировки Хиросимы
Мама с ребёнком в Хиросиме. Япония, декабрь 1945 года.
4. Хеди Ламарр на пике славы
Знаменитая в 1930-е —1940-е годы австрийская, а затем американская актриса кино.
5. Секс-символ 50-х годов, певица и модель
Мэрилин Монро во внутреннем дворике у себя дома в 1953 году.
6. Четыре танцовщицы репетиционном зале
Балерины в репетиционном зале балетной школы Джорджа Баланчина, 1936 год.
7. Плетёное кресло-качалка
Плетёное кресло-качалка, выставленное на одном из блошиных рынков Парижа, 1963 год.
8. Уличные музыканты
Уличные музыканты недалеко от улицы Сен-Дени в Париже, 1932 год.
9. Американская певица
Певица Джейн Форман на студии NBC 4H в Нью-Йорке, 1937 год.
10. Неподдельные эмоции
Выражение детей в кукольном театре в момент, когда убивают плохого дракона. Сад Тюильри, Париж, 1963 год.
11. Генеральная репетиция
Балерины с балетмейстером на репетиции в Парижской опере. Париж, Франция, 1932 год.
12. Юный джентльмен
Юный англичанин смотрит на себя в зеркало Гранд отеля в коммуне Санкт-Мориц. Швейцария, 1932 год.
13. Настоящий охотник
Профессиональный охотник Хайле Селасси в Аддис-Абебе. Эфиопия, 1935 год.
14. Балетная школа
Известная балетная школа в Берлине, 1931 год.
15. Тренировочный лагерь
Миномётный блок немецкой армии в округе Шпандау, Берлин, 1934 год.
16. Материя, пространство и время - перспективные исследования
Роберт Оппенгеймер, директор Института перспективных исследований, обсуждает теорию материи с точки зрения пространства с Альбертом Эйнштейном в Принстоне. Нью-Джерси, 1947 год.
17. Оптическая иллюзия в архитектуре
Здание с оптической иллюзией в районе Песельдорф, Гамбург, Германия, 1979 год.
18. Эрнест Хемингуэй
Портретный снимок известного писателя Эрнеста Хемингуэя. Гавана, Куба, 1952 год.
19. Девица лёгкого поведения
Проститутка на улице Сен-Дени в Париже, 1932 год.
20. Советский и американский артист балета
Артист балета Михаил Барышников в Нью-Йорке, 1979 год.
21. Занятие в школе танцев
Известная школа танцев в Берлине, 1931 год.
22. Первая китайская школа в США
Перерыв в школе Китайской миссии в Сан-Франциско. Калифорния, 1936 год.
23. Тяжелая утрата
Девушка на еврейском кладбище Вайссензее в Восточном Берлине, 1979 год.
24. Бертран Рассел
Известный британский философ, математик и общественный деятель. Англия, Лондон, 1951 год.
25. Место рождения легенды
Комната, где родился Бетховен. Бонн, Германия, 1979 год.
26. Богатый улов
Заглядывает в рот большой рыбе, которую только что поймал папа. Флорида, США, 1956 год.
27. Школа для кучеров
Сельскохозяйственная школа для прусских кучеров, обучающихся держать поводья. Нойдек, Восточная Пруссия, 1932 год.
28. Историческое место
Место бункера, где умер Гитлер. Вид с улицы Отто Гротеволя в Восточном Берлине, 1979 год.
29. Мартин Бубер
Еврейский экзистенциальный философ, теоретик сионизма. Иерусалим, Израиль, 1953 год.
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30. Железнодорожный моделизм
Общество любителей игрушечных поездов. Берлин, Германия, 1931 год.
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