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Этот 68-летний житель Шанхая выглядит на 20. Фото

Этот 68-летний житель Шанхая выглядит на 20. ФотоЕго называют самым современным дедушкой.

Выглядеть хорошо в любом возрасте уметь надо. Но когда пожилой человек больше похож на студента, это уже что-то сверхъестественное. Вот и когда смотришь на 68-летнего шанхайца Ха Хая, возникает шальная мысль, что он либо объелся молодильных яблок, либо купается в крови девственниц, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Вряд ли по внешнему виду Ха Хая можно догадаться, что он родился в 1950 году. Его отец умер, когда он был еще ребенком, и Ха Хай вместе с шестью братьями и сестрами воспитывался матерью. В детстве он занимался разными видами спорта, но не профессионально, хотя объясняет свой прекрасный внешний вид в том числе любовью к физическим упражнениям.

Этот 68-летний житель Шанхая выглядит на 20. Фото


О мужчине заговорили два года назад, когда он принял участие в конкурсе талантов для пожилых людей и шокировал зрителей своим внешним видом. Его наградили титулом «Самый современный дедушка», и с тех пор он постоянно появляется на телевидении, в журналах и даже на модных показах.

На вопрос, в чем же секрет вечной молодости, Ха Хай отвечает, что это сочетание нескольких факторов. Чтобы держать тело в форме, он практикует йогу, медитацию и висит вниз головой по полчаса в день. Последнее, вероятно, и приводит к тому, что у него так мало морщин и голова не лысеет. Ест Ха Хай только здоровую пищу, принимает пищевые добавки.

Этот 68-летний житель Шанхая выглядит на 20. Фото


К тому же большую роль играет то, что чувствует себя Ха Хай лет на 20. Для него возраст — всего лишь цифра, и, пока он чувствует себя молодо, эта цифра ни на что не влияет.

Этот 68-летний житель Шанхая выглядит на 20. Фото


«Каждый когда-нибудь состарится, этого не избежать. Но если вы чувствуете себя старым и просто ждете смерти, если не хотите ничему учиться или пробовать что-то новое, значит, вы действительно стары, независимо от того, сколько вам лет».

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«Молодость — это своего рода позиция. Если у вас есть страсть и любопытство, вы можете жить насыщенной жизнью».

Этот 68-летний житель Шанхая выглядит на 20. Фото
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 Теги: молодость, Шанхай

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Сегодня, 16:40 » Автор: Анна Мартынова
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